Na sklonku sedmdesátých let postihla polskou ekonomiku jedna z pravidelně se opakujících hospodářských krizí. Citelné zdražení potravin, jež bylo jejím důsledkem, vyvolalo v červenci 1980 dělnické nepokoje na jihovýchodě země.
Lídr stávkujících Lech Walesa je zachycen na snímku datovaném k 30. srpnu 1980. Po pádu komunistického režimu byl Walesa v letech 1990–1995 prezidentem Polské republiky. | foto: Profimedia.cz

Okupační stávky sílily, postupně zachvacovaly další podniky a jako vlna se přelily až na pobřeží Baltu. V tamním Gdaňsku založili vzbouřenci společný výbor, který vypracoval seznam jednadvaceti požadavků v čele s právem zřizovat nezávislé odborové organizace.

Představitelé komunistické moci nebyli schopni tlaku dělníků čelit a poslední srpnový den s nimi uzavřeli konsenzus připouštějící existenci svobodných odborů.

Mrazivý prosinec 1981

Dohoda našla takřka bleskovou odezvu. Už 17. září se delegáti více než třiceti přípravných výborů z celého Polska sjeli do Gdaňsku, kde založili celostátní organizaci. Na návrh historika Karola Modzelewského dostala název Nezávislý samosprávný odborový svaz Solidarita. V jejím čele stanul šestatřicetiletý elektrikář z gdaňských loděnic a respektovaný vůdce stávkujících Lech Walesa.

Hnutí s masovým členstvím budilo u představitelů vládnoucí Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) obavy. Ty narůstaly úměrně tomu, jak se vedle sociálních požadavků od odborářů stále silněji ozývalo volání po politických reformách.

Série dílčích opatření, která měla vliv Solidarity omezit, vyvrcholila v noci na 13. prosince 1981. Tehdy bylo pozatýkáno vedení organizace a první tajemník PSDS Wojciech Jaruzelski vyhlásil v zemi výjimečný stav.

K Solidaritě se již během září 1980 hlásilo téměř deset milionu Poláků.

Cesta ke svobodě

V říjnu 1982 byla Solidarita zakázána, ve své činnosti však pokračovala i nadále. Jejímu ilegálnímu působení nedokázal zabránit ani setrvalý tlak ze strany bezpečnostních orgánů. Změna přišla na jaře 1988, kdy Polsko opět zasáhly protesty vyvolané vysokou inflací. Ve snaze zklidnit situaci navrhl tehdejší ministr vnitra Czeslaw Kiszczak uspořádat setkání se zástupci opozice v čele s nesmírně populárním Lechem Walesou.

Výsledkem byla opětovná legalizace Solidarity a její přizvání k jednáním u kulatého stolu, z nichž vzešla dohoda o vypsání částečně svobodných voleb na červen 1989.

Hlasování se proměnilo v triumf Solidarity, jejíž kandidát Tadeusz Mazowiecki se stal prvním polským nekomunistickým premiérem od druhé světové války.

Poláci na osmdesátá léta nezapomínají. Symbolem lží a bídy byl Jaruzelski

Odpověď na Solidaritu v Československu

  • Od září 1980 přicházely do Ústředního výboru komunistické strany Československa znepokojivé informace. V řadě měst se objevily nápisy Solidarita se Solidaritou, Walesa je hrdina nebo Nezávislé svazy u nás. Svědčily o tom, že část veřejnosti se na dění v Polsku dívá se sympatiemi.
  • „Podle informací StB mnoho Čechů a Slováků poslouchalo polské vysílání Rádia Svobodná Evropa a sledovalo západoněmeckou a rakouskou televizi, kde se informovalo o skutečném průběhu událostí v Polsku,“ uvádí polský publicista Miroslaw Szumilo. „O Solidaritě se v této době hodně psalo i v československém samizdatu a emigračním tisku,“ doplňuje.
  • Bolševický režim během podzimu 1980 odpověděl akcí Kruh, která měla „ochránit“ dělníky v Československu před „zneužitím vnějším a vnitřním protivníkem“. StB zatkla představitele disentu a opozice – z řad Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a představitelů mladé inteligence.

