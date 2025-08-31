Okupační stávky sílily, postupně zachvacovaly další podniky a jako vlna se přelily až na pobřeží Baltu. V tamním Gdaňsku založili vzbouřenci společný výbor, který vypracoval seznam jednadvaceti požadavků v čele s právem zřizovat nezávislé odborové organizace.
Představitelé komunistické moci nebyli schopni tlaku dělníků čelit a poslední srpnový den s nimi uzavřeli konsenzus připouštějící existenci svobodných odborů.
Mrazivý prosinec 1981
Dohoda našla takřka bleskovou odezvu. Už 17. září se delegáti více než třiceti přípravných výborů z celého Polska sjeli do Gdaňsku, kde založili celostátní organizaci. Na návrh historika Karola Modzelewského dostala název Nezávislý samosprávný odborový svaz Solidarita. V jejím čele stanul šestatřicetiletý elektrikář z gdaňských loděnic a respektovaný vůdce stávkujících Lech Walesa.
Hnutí s masovým členstvím budilo u představitelů vládnoucí Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) obavy. Ty narůstaly úměrně tomu, jak se vedle sociálních požadavků od odborářů stále silněji ozývalo volání po politických reformách.
Série dílčích opatření, která měla vliv Solidarity omezit, vyvrcholila v noci na 13. prosince 1981. Tehdy bylo pozatýkáno vedení organizace a první tajemník PSDS Wojciech Jaruzelski vyhlásil v zemi výjimečný stav.
Cesta ke svobodě
V říjnu 1982 byla Solidarita zakázána, ve své činnosti však pokračovala i nadále. Jejímu ilegálnímu působení nedokázal zabránit ani setrvalý tlak ze strany bezpečnostních orgánů. Změna přišla na jaře 1988, kdy Polsko opět zasáhly protesty vyvolané vysokou inflací. Ve snaze zklidnit situaci navrhl tehdejší ministr vnitra Czeslaw Kiszczak uspořádat setkání se zástupci opozice v čele s nesmírně populárním Lechem Walesou.
Výsledkem byla opětovná legalizace Solidarity a její přizvání k jednáním u kulatého stolu, z nichž vzešla dohoda o vypsání částečně svobodných voleb na červen 1989.
Hlasování se proměnilo v triumf Solidarity, jejíž kandidát Tadeusz Mazowiecki se stal prvním polským nekomunistickým premiérem od druhé světové války.
Odpověď na Solidaritu v Československu