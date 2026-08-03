Když se řekne Tahiti, většina z nás si představí tyrkysovou lagunu, bílé pláže a život bez spěchu. A právě schopnost zpomalit je možná tím nejcennějším, co si můžeme od obyvatel Francouzské Polynésie odnést.
Klid a harmonie
Na tropických ostrovech je péče o tělo i mysl přirozenou součástí života. Polynéské ženy si pravidelně dopřávají masáže s exotickými oleji, jejichž vůně navozují pocit klidu a harmonie.
Dotek, vůně a vědomý odpočinek pomáhají snižovat stres, podporují kvalitní spánek i celkovou psychickou pohodu. Stejně důležité je ale najít si čas jen pro sebe – odložit telefon, vypnout pracovní povinnosti a na chvíli se zastavit. I okamžik vědomého odpočinku dokáže dodat novou energii a vrátit do života lehkost.
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Sauna zdarma
Atmosféru tropických ostrovů si můžete užít i ve SPA & Wellness Aquapalace Praha, jež během léta nabízí speciální program Tahiti ve SPA inspirovaný polynéskou filozofií harmonie a odpočinku.
Těšit se můžete na Tahiti masáž s exotickými vůněmi, Tahiti intenzivní masáž pro hlubší uvolnění svalů (k oběma získáte navíc dvě hodiny volného vstupu do Saunového světa zdarma), Tahitský očistný rituál podporující regeneraci organismu i Tahitskou vyživující péči, která pokožku hydratuje, vyživuje a zanechá ji hebkou.
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Celý program je pozvánkou ke zklidnění, relaxaci a načerpání nové energie. Více informací najdete na www.aquapalace.cz.