Usedlost Cibulka v pražských Košířích a Nadace rodiny Vlčkových jsou symbolem pomoci rodinám s vážně nemocnými dětmi v Česku. „Projekt dětského hospice je v Česku sám o sobě neobvyklý, protože zařízení takového typu nemá oporu v českých zákonech. Rekonstrukce starých budov je velké dobrodružství. Snažíme se co nejlépe zachovat genius loci místa a také vrátit historickým budovám jejich autentickou podobu, kterou měly dvě století nazpátek. Spolupracujeme s památkáři, se kterými vše konzultujeme,“ říká pro deník Metro odbornice v oblasti zdravotní, sociální a paliativní péče Jana Hrachová, která je koordinátorkou přímých služeb tohoto projektu.
První pomoc rodinám s nemocnými dětmi
Hlavní stavební práce na historických budovách usedlosti Cibulka stavbaři plánují dokončit do konce letošního roku, výstavba nového pavilonu bude hotová asi o čtvrt roku později.
„Poté budou probíhat práce na vnitřním vybavení nového křídla a zahájíme testovací provoz. Současně už v polovině letošního roku, ještě před otevřením lůžkového zařízení na Cibulce, plánujeme nabídnout rodinám terénní službu, jednak ve formě poradny, která pomůže rodinám najít vhodnou podporu, a také možnost kvalifikovaného vystřídání v péči přímo u nich doma,“ říká Hrachová.
Velký tým odborníků – od lékařů po duchovní
Hospic Cibulka, který vzniká v bývalé usedlosti pražských Košířích, bude poskytovat zejména odlehčovací péči, ale také přechodné pobyty i péči v závěru života.
Ročně pomůže až 350 rodinám. Hospic v chátrající usedlosti Cibulka už se rýsuje
O děti a jejich rodiny se postará multidisciplinární tým, pro rodinu zde bude nejen tým lékařů a sestřiček, ale i celá řada terapeutů, sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové či duchovní.
Odlehčovací péče, kterou bude pravděpodobně využívat největší počet rodin, umožní rodičům předat dítě do péče kvalifikovaného personálu a odpočinout si, načerpat síly a na chvíli vydechnout. „Budou moct trávit čas s dítětem přímo v hospici, nebo tu dítě nechat a třeba odjet na dovolenou se zbytkem rodiny, partnerem a dalšími dětmi,“ představuje hospic Hrachová.
Prostor po poslední společné chvíle
Přechodné pobyty usnadní rodinám návrat domů po dlouhodobé hospitalizaci dítěte, například po vážném úraze, kdy se rodina potřebuje sžít s novou nečekanou situací, naučit se pečovat o nemocné dítě, přizpůsobit domácí podmínky, najít vhodné služby v místě bydliště a podobně. Cibulka nabídne i hospicovou péči v závěru života tedy bezpečný a důstojný prostor pro poslední společné chvíle.
Přeměna historické usedlosti na dětský lůžkový hospic je souběh dvou sovisejících aktivit - zachování a celková rekonstrukce historické památky a zároveň vznik dětského hospice, který bude po technické stránce splňovat parametry nejmodernějšího zdravotnického zařízení a bude nabízet kvalitní péči rodinám, které se dlouhodobě starají o vážně nemocné dítě.
Hospic na ideálním místě
Historické budovy budou poskytovat administrativní zázemí, zdravotnická část bude umístěná v nově postavené budově, která vyroste v zahradě severní části usedlosti. „Uvědomujeme si, že tato cesta je nákladnější než stavět nové zařízení na zelené louce. Zvolená lokalita ale dlouhodobě dává smysl, je blízko centra města, v obytné zóně, kde je přirozený život, kousek od největší nemocnice v Česku, pražského Motola, a přitom uprostřed rozsáhlé zeleně,“ doplňuje pro deník Metro odbornice Hrachová.
Rozpočet na rekonstrukci společně se stavbou nového moderního pavilonu pro dětské pacienty je zhruba 500 milionů korun. Z velké většiny je stavba financovaná z prostředků Nadace rodiny Vlčkových, na vybavení a rozběh provozu se podílí také dárci a dárkyně.
Klid kousek od centra Prahy
Nech plakat jen polovinu srdce
O projektu Nadace rodiny Vlčkových odvysílá Česká televize časosběrný dokument, který vznikal v letech 2024 až 2026. Snímek s názvem Nech plakat jen polovinu srdce 17. března ve 21 hodin na ČT2 představí problematiku pomoci rodinám s těžce nemocnými dětmi. Režisérka Olga Sommerová má s úmrtím dětí v rodině vlastní zkušenosti.
Cibulka se významně rozroste, dostane zcela novou tvář
„Bylo to také naše rodinné trauma, moje máma pochovala dva syny, a proto jsem kdysi natočila film Přežili jsme svoje děti. K tomuto tématu jsem se vrátila, protože obdivuju Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří založili nadaci, jež se velkoryse věnuje rozvíjení dětské paliativní péče u nás. Setkání s rodiči, kteří ztratili děti, bylo bolavé. Zároveň jsem byla ohromena jejich obětavostí a statečností, s nimiž se o nemocné děti starali, a životními hodnotami, ke kterým dospěli po této tragické ztrátě,“ říká režisérka.
Podle kreativní producentky Aleny Müllerové dokument citlivě ukazuje tichou, každodenní statečnost těch, kteří pečují o postižené a těžce nemocné, a připomínají, jak velkou roli zde hraje rodina.
Příběhy rodičů, kterým zemřely děti
Snímek přibližuje výjimečný projekt Nadace rodiny Vlčkových, kterou založili Katarína a Ondřej Vlčkovi, a která podporuje rozvoj dětské paliativní péče v celé republice. Zabývá se příběhy rodičů, kterým zemřely děti a rodinami s těžce nemocnými dětmi, o které pečuje podpůrný tým dětské onkologie v motolské nemocnici a první mobilní hospic u nás Cesta domů.
Nadace chce také probudit stát, aby se více podílel na dětské paliativní péči a podpoře rodin, které na svých bedrech nesou obrovskou zátěž tohoto psychicky a fyzicky náročného života.