Pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. V Česku výjimečný projekt by se měl otevřít příští rok

Autor: Marek Peška
  10:56
Nadace rodiny Vlčkových staví v památkově chráněné pražské usedlosti Cibulka hospic pro rodiny s vážně nemocnými dětmi. Podle Jany Hrachové, která je koordinátorkou přímých služeb tohoto projektu, už v průběhu léta začne výstavba nového lůžkového křídla.
Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 areál koupila...

Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 areál koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tady buduje dětský hospic. | foto: Nadace rodiny Vlčkových

Usedlost Cibulka v pražských Košířích a Nadace rodiny Vlčkových jsou symbolem pomoci rodinám s vážně nemocnými dětmi v Česku. „Projekt dětského hospice je v Česku sám o sobě neobvyklý, protože zařízení takového typu nemá oporu v českých zákonech. Rekonstrukce starých budov je velké dobrodružství. Snažíme se co nejlépe zachovat genius loci místa a také vrátit historickým budovám jejich autentickou podobu, kterou měly dvě století nazpátek. Spolupracujeme s památkáři, se kterými vše konzultujeme,“ říká pro deník Metro odbornice v oblasti zdravotní, sociální a paliativní péče Jana Hrachová, která je koordinátorkou přímých služeb tohoto projektu.

První pomoc rodinám s nemocnými dětmi

Hlavní stavební práce na historických budovách usedlosti Cibulka stavbaři plánují dokončit do konce letošního roku, výstavba nového pavilonu bude hotová asi o čtvrt roku později.

Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 areál koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tady buduje dětský hospic.

„Poté budou probíhat práce na vnitřním vybavení nového křídla a zahájíme testovací provoz. Současně už v polovině letošního roku, ještě před otevřením lůžkového zařízení na Cibulce, plánujeme nabídnout rodinám terénní službu, jednak ve formě poradny, která pomůže rodinám najít vhodnou podporu, a také možnost kvalifikovaného vystřídání v péči přímo u nich doma,“ říká Hrachová.

Velký tým odborníků – od lékařů po duchovní

Hospic Cibulka, který vzniká v bývalé usedlosti pražských Košířích, bude poskytovat zejména odlehčovací péči, ale také přechodné pobyty i péči v závěru života.

Ročně pomůže až 350 rodinám. Hospic v chátrající usedlosti Cibulka už se rýsuje

O děti a jejich rodiny se postará multidisciplinární tým, pro rodinu zde bude nejen tým lékařů a sestřiček, ale i celá řada terapeutů, sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové či duchovní.

Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 areál koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tady buduje dětský hospic.

Odlehčovací péče, kterou bude pravděpodobně využívat největší počet rodin, umožní rodičům předat dítě do péče kvalifikovaného personálu a odpočinout si, načerpat síly a na chvíli vydechnout. „Budou moct trávit čas s dítětem přímo v hospici, nebo tu dítě nechat a třeba odjet na dovolenou se zbytkem rodiny, partnerem a dalšími dětmi,“ představuje hospic Hrachová.

Prostor po poslední společné chvíle

Přechodné pobyty usnadní rodinám návrat domů po dlouhodobé hospitalizaci dítěte, například po vážném úraze, kdy se rodina potřebuje sžít s novou nečekanou situací, naučit se pečovat o nemocné dítě, přizpůsobit domácí podmínky, najít vhodné služby v místě bydliště a podobně. Cibulka nabídne i hospicovou péči v závěru života tedy bezpečný a důstojný prostor pro poslední společné chvíle.

Stavba budoucího dětského hospice v bývalé usedlosti Cibulka v pražských Košířích. Fotografie zachycuje stav k srpnu 2025.

Přeměna historické usedlosti na dětský lůžkový hospic je souběh dvou sovisejících aktivit - zachování a celková rekonstrukce historické památky a zároveň vznik dětského hospice, který bude po technické stránce splňovat parametry nejmodernějšího zdravotnického zařízení a bude nabízet kvalitní péči rodinám, které se dlouhodobě starají o vážně nemocné dítě.

Hospic na ideálním místě

Historické budovy budou poskytovat administrativní zázemí, zdravotnická část bude umístěná v nově postavené budově, která vyroste v zahradě severní části usedlosti. „Uvědomujeme si, že tato cesta je nákladnější než stavět nové zařízení na zelené louce. Zvolená lokalita ale dlouhodobě dává smysl, je blízko centra města, v obytné zóně, kde je přirozený život, kousek od největší nemocnice v Česku, pražského Motola, a přitom uprostřed rozsáhlé zeleně,“ doplňuje pro deník Metro odbornice Hrachová.

Stavba budoucího dětského hospice v bývalé usedlosti Cibulka v pražských Košířích. Fotografie zachycuje stav k dubnu 2025.

Rozpočet na rekonstrukci společně se stavbou nového moderního pavilonu pro dětské pacienty je zhruba 500 milionů korun. Z velké většiny je stavba financovaná z prostředků Nadace rodiny Vlčkových, na vybavení a rozběh provozu se podílí také dárci a dárkyně.

Klid kousek od centra Prahy

  • Na Cibulce bude pro děti a jejich rodiny připravených 12 pokojů.
  • „Počítáme s tím, že každé dítě bude mít svůj pokoj, kde s ním bude moct zůstat i doprovázející osoba. Plánujeme i rodinný pokoj, kde bude mít možnost s nemocným dítětem trávit čas celá rodina, kromě rodičů třeba i sourozenci,“ říká Hrachová.
  • Zároveň budou mít rodiče možnost ubytovat se na Cibulce v podkroví v jedné z historických budov. „Ze zkušeností ze zahraničí víme, že rodiče často hlavně v začátcích, než se vybuduje důvěra s personálem zařízení, nechtějí péči o své dítě bezvýhradně nechat na odbornících. Zároveň ale chceme, aby měli skutečně možnost odpočinout si a načerpat síly. Pobyty rodin plánujeme na Cibulce relativně krátkodobé, v řádu dní či maximálně několika týdnů,“ doplňuje odbornice.
  • Cibulka by proto v průběhu jednoho roku měla poskytnout své služby i stovkám rodin. Služby na Cibulce budou k dispozici rodinám z celé republiky. Nadace plánuje nabídnout služby a péči i o mladé dospělé ve věku do 26 let.
  • Cibulka nabídne i další služby jako odborné poradenství a pomoc s orientaci v síti služeb a forem podpory, pomoc s koordinací péče i hledáním vhodné formy podpory v různé fázi onemocnění, psychosociální podporu a další terapie. Součástí areálu bude i vzdělávací centrum pro odborníky v dětské paliativě.

Nech plakat jen polovinu srdce

O projektu Nadace rodiny Vlčkových odvysílá Česká televize časosběrný dokument, který vznikal v letech 2024 až 2026. Snímek s názvem Nech plakat jen polovinu srdce 17. března ve 21 hodin na ČT2 představí problematiku pomoci rodinám s těžce nemocnými dětmi. Režisérka Olga Sommerová má s úmrtím dětí v rodině vlastní zkušenosti.

Cibulka se významně rozroste, dostane zcela novou tvář

„Bylo to také naše rodinné trauma, moje máma pochovala dva syny, a proto jsem kdysi natočila film Přežili jsme svoje děti. K tomuto tématu jsem se vrátila, protože obdivuju Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří založili nadaci, jež se velkoryse věnuje rozvíjení dětské paliativní péče u nás. Setkání s rodiči, kteří ztratili děti, bylo bolavé. Zároveň jsem byla ohromena jejich obětavostí a statečností, s nimiž se o nemocné děti starali, a životními hodnotami, ke kterým dospěli po této tragické ztrátě,“ říká režisérka.

Katarína a Ondřej Vlčkovi

Podle kreativní producentky Aleny Müllerové dokument citlivě ukazuje tichou, každodenní statečnost těch, kteří pečují o postižené a těžce nemocné, a připomínají, jak velkou roli zde hraje rodina.

Příběhy rodičů, kterým zemřely děti

Snímek přibližuje výjimečný projekt Nadace rodiny Vlčkových, kterou založili Katarína a Ondřej Vlčkovi, a která podporuje rozvoj dětské paliativní péče v celé republice. Zabývá se příběhy rodičů, kterým zemřely děti a rodinami s těžce nemocnými dětmi, o které pečuje podpůrný tým dětské onkologie v motolské nemocnici a první mobilní hospic u nás Cesta domů.

Nadace chce také probudit stát, aby se více podílel na dětské paliativní péči a podpoře rodin, které na svých bedrech nesou obrovskou zátěž tohoto psychicky a fyzicky náročného života.

