Pomoc učitelům, dozor nad pacienty nebo brýle pro nevidomé. Co letos přinesla AI?

„Celkově je klíčový pokrok v oblasti generativní AI, především ve formě multimodálních modelů. Tyto modely dokážou pracovat nejen s textem, ale i s obrázky a zvuky, což zásadně rozšiřuje možnosti jejich využití v praxi. To přináší nové příležitosti pro obory, jako je marketing, design, zdravotnictví nebo vzdělávání. Celkově vzato, rok 2024 byl mimořádně bohatý na AI inovace, které mají potenciál zásadně ovlivnit různé sektory a způsoby, jakými využíváme technologie v každodenním životě,“ odpověděl na dotaz deníku Metro Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

„Impulz pro diskusi“

Když se přesuneme k první oblasti, kterou je školství, podle ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže letos AI přinesla mimo jiné hlavně zásadní impulz k diskusi o její roli ve výuce a jasném vymezení, jak ji smysluplně využívat. „Věříme, že AI není jen nástrojem, ale i příležitostí k tomu, jak žákům ukázat, že inovace a kreativita jdou ruku v ruce s jejich vlastní budoucností,“ vysvětlil pro Metro Smrž.

Podle projektové manažerky zmiňované organizace Gabriely Káninské Repkové AI přinesla například automatizaci rutinních úkolů – AI nástroje výrazně zjednodušily administrativu učitelů, jako je oprava či příprava testů nebo správa studijních materiálů. „Dále bych zmínila využití generativní AI. Například on-line nástroje ChatGPT nebo Google Gemini pomáhaly studentům při studiu jazyků, psaní esejí nebo řešení komplexních problémů, například v matematice,“ popsala Káninská Repková.

Zakotvení v legislativě

V odvětví marketingu AI letos podle Jana Skovajsy z digitální agentury MyTimi významně rozšířila inspirativní a nápadovou část marketingu. „Když si svého AI dobře vycvičíte, tak přijde s nekonečným množství zajímavých motivů na texty, bannery, grafiku – doslova stovky na jedno zadání, tedy to, co by člověku trvalo i klidně několik hodin,“ vysvětlil pro deník Metro Skovajsa.

Podle Josefa Podlipného ze společnosti Fichtner Wealth Managers tato technologie firmy posouvá k lepší předvídatelnosti tržních trendů, personalizaci zákaznické zkušenosti a optimalizaci rozhodovacích procesů. „To by v budoucnu mělo vést k efektivnější správě zdrojů a vyšší návratnosti investic,“ konstatoval pro Metro Podlipný.

Zdravotnický dozor

AI dost pomohla i nespočtu českých pacientů. Osvědčila se třeba jako dozor při nejrůznějších ošetřeních či screeningových zařízeních – například v mamografii, kde pomáhá s vyhodnocováním snímků v rámci takzvaného třetího čtení. Zvyšuje se tak citlivost měření.

Počítačové systémy se navíc samy učí a ukazují se jako velmi spolehlivé. V žádném případě ale nenahrazují lékaře.

Na vybraných EUC Klinikách také AI pomáhá s detekcí retinopatie. Výhodou vyšetření pomocí AI je jeho rychlost, spolehlivost a komfort, kdy pacient nemusí mít rozkapané oči a po vyšetření není jakkoli limitován v běžném životě.

Brýle pro nevidomé

I mladá generace se letos snažila AI využívat v rámci nejrůznějších projektů, které by mohly pomoci ostatním.

Například v rozvojovém programu Solve for Tomorrow pro mladé inovátory řada studentů dokázala přijít s projekty jako AI společník po telefonu, který propojuje umělou inteligenci s pevnou linkou, nebo chytrá čtečka s dalšími efekty, jež díky technologii Eye tracking rozezná obsah právě čteného textu a dokreslí ho obrazovými a zvukovými vjemy – stránky mohou hořet, čtenář najednou uslyší výstřel nebo mu přes text přejede vůz.

Studenti ze Žďáru nad Sázavou vyvinuli prototyp chytrých brýlí pro nevidomé. Díky zabudované kameře a technologii AI dokážou brýle převést okolní obrazy na slova a popsat uživateli nejbližší předměty.

Brýle testovali také přímo na letních paralympijských hrách s korejskou nevidomou atletkou, která byla z prototypu nadšená a viděla v něm velký potenciál.