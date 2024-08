Pomohla nám umělá inteligence, přiznali filmaři snímku Vlny. A co ti ostatní?

Magnesia Litera. Ceny Anděl. Zlatý slavík. Český lev. Cena karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Tam všude se udílejí trofeje za uměleckou tvorbu. Co když ale oceněné dílo, k němuž se hlásí živý člověk, vytvořil zcela, nebo jen zčásti, počítačový program? A lidský tvůrce to zatají?

Budou zápletky vymýšlet roboti?

Ti, kteří se v umělecké branži pohybují a tak či onak se jich autorská díla týkají, se k této problematice zatím vyjadřují opatrně. Bude například nakladatele do budoucna zajímat, jestli zápletku příběhu detektivky či jiné literatury vyplodil autor z vlastní hlavy, nebo požádal o pomoc nějaký chatbot? Budou muset spisovatelé dodávat k rukopisu místopřísežné prohlášení, že si nepomohli umělou inteligencí?

Drahá a neekologická Až 80krát víc elektřiny spotřebuje počítačový server podporující technologie pro umělou inteligenci.

Podle Microsoftu Research může jedno zadání pro chatbot GPT spotřebovat až tisícinásobně více elektrické energie než obyčejný vyhledávací dotaz na Googlu.

Běžná konverzace s chatbotem, tedy 20 až 50 otázek, vyžaduje přibližně půl litru sladké vody na chlazení serverů v datových centrech. Trénink jazykového modelu GPT na GPT-3 spotřeboval okolo 700 tisíc litrů vody. Jedná se o stejný objem tekutiny, jaký by stačil průměrné osobě v české domácnosti na 21,5 roku. PH

„Patrně k tomu bude docházet, je to dobrá myšlenka, ale u textů se zapojení AI bude asi těžko dokazovat,“ myslí si Milan Gelnar, výkonný ředitel nakladatelství Argo.

Podobnou otázku položil deník Metro i karlovarskému filmovému festivalu. Co když scénář nebo námět vítězného filmu bude také úplným nebo alespoň částečným dílem z „pera“ počítačové inteligence? „Tvůrci, kteří přihlašují film do oficiálního programu karlovarského festivalu, vždy vyplňují takzvaný Entry Form. Ten existuje proto, aby tvůrčí tým filmu vyplnil údaje dle pravdy a co nejpřesněji, aby nedošlo k chybám či nepřesnostem. Je to tedy privilegium tvůrců, ale i jejich zodpovědnost,“ připomíná Uljana Donátová, mluvčí známého filmového festivalu.

Liberecká IQLandia zařadila do stálé expozice část týkající se umělé inteligence a jejího využití a vlivu na každodenní život.

Pomoc umělé inteligence nedávno přiznali tvůrci filmu Vlny od režiséra Jiřího Mádla. Počítač se ale nepodílel na scénáři. Asistence AI pomohla při kolorování záběrů Vinohradské třídy. „AI ví, že například dům v roce 1967 měl tu a tu barvu. Umí černobílé archivní i nově natočené záběry propojit a dobarvit tak, že to vypadá, jako bychom film natáčeli tehdy,“ prozradila pro deník Právo producentka snímku Monika Kristl.

Umělá inteligence je stále více v zorném úhlu pozornosti odborníků, kteří se zabývají autorským právem. „Se zpřístupněním umělé inteligence široké veřejnosti zažíváme další technologickou revoluci, která s sebou pro právo přináší nové výzvy. Jednou z nich je i otázka autorství k dílům vytvořeným umělou inteligencí nebo s její pomocí,“ uvádí Vendula Maxová z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V Česku jen fyzická osoba

V zahraničí už u některých uměleckých děl i vědeckých prací uvádějí jako autorství či spoluautorství právě AI. V českém prostředí podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., platí, že autorem musí být pouze fyzická osoba. „Nicméně dodnes je AI považována za neživou entitu bez právní subjektivity a podle stávající legislativy je třeba jednoznačně odmítnout jakékoli pokusy o přiznání autorství AI za díla, která byla za pomoci ní vytvořena,“ uvádí například Advokátní kancelář Petráš Rezek.

A jak s umělou inteligencí pracují na vysokých školách? Protože ji přirozeně využívají a budou stále víc využívat i studenti. Je tu nebezpečí, že místo dřívějšího plagiátorství při práci na ročníkových nebo diplomových pracích využijí nerozpoznatelnou pomoc AI?

Dá studentům příležitost k lepší práci

„Vlivem AI na podobu studentských prací se zabýváme dlouhodobě, ČVUT má vlastní metodický pokyn, jak s novou technologií zacházet. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom jako fakulta, která připravuje studenty na technologie budoucnosti, zakazovali studentům využívat umělou inteligenci při tvorbě studentských prací. Takže studenti nástroje AI mohou používat, ale musí jednoznačně určit, jakou část práce s jejich pomocí generovali. Studenti tak nemají důvod zastírat, že AI využili. Je důležité zdůraznit, že studentská práce, zejména diplomová nebo bakalářská, je proces s několika kroky, během nichž student prokazuje, že si skutečně látku osvojil a že jí rozumí a je schopen ji samostatně rozvíjet. AI dává studentům příležitost dělat kvalitnější práce, protože mohou na tuto technologii přenést některé rutinní operace a soustředit se na ty sofistikovanější úkoly. Pokud narazíme na to, že student využil AI nástroje nekorektním způsobem, bereme to jako plagiát, ale nebudu zastírat, že jejich odhalování je náročnější, než tomu bývalo v minulosti,“ říká Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT