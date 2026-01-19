Írán je jednou z kolébek světové civilizace s městským osídlením datovaným až do 5. tisíciletí př. n. l.
Ve 20. století procházela země modernizací, kterou garantovaly „imperialistické“ země v čele se Spojenými státy. Muži se blýskali západními automobily, ženy od 60. let běžně nosily minisukně. Na všechno přitom dohlížel osvícený monarcha, šáh Muhammad Rezá Pahlaví.
Narůstala gramotnost, vzkvétalo zdravotnictví a školství, dramaticky rostla životní úroveň. Jenomže nerovnoměrně. Hlasem upozaděných prostých Íránců se stalo islamisitické revoluční hnutí zaštítěné jménem duchovního Rúholláha Chomejního.
Zpohodlnělý a od prostého lidu odtržený šáhův režim se začal bortit v roce 1978, na stranu islamistů se masivně přidávali levicově naladění studenti. Půda v zemi začala být pro šáha příliš horká, v lednu 1979 odešel i s rodinou do exilu.
Vydejte nám šáha
Monarchie záhy padla, během několika týdnů byla instalována islámská republika, sílily protiamerické protesty, které vyeskalovaly 4. listopadu 1979.
Rozbouřený dav stoupenců islámské revoluce a ajatolláha Chomejního tehdy přepadl veřejnosti uzavřený komplex americké ambasády v Teheránu, kde zajal přes šedesát tamních pracovníků jako rukojmí. Za jejich propuštění bylo požadováno vydání šáha Pahlavího do Íránu, sebekritika USA za jejich politiku vůči Íránu v minulosti a závazek, že se USA nebudou v budoucnosti vměšovat do íránských záležitostí.
Do toho ajatolláh Chomejní prohlásil americkou ambasádu za „doupě špionů“.
Výjimka pro ženy a černochy
Situace houstla také ve Spojených státech, vysvobození rukojmích se stalo prioritou vlády Jimmyho Cartera. Již 17. listopadu došlo k pokroku – islamisté rozhodli, že na svobodu budou propuštěny ženy, Afroameričané a ti, co neměli americké občanství. Počet zadržovaných rukojmí se ustálil na 52 osobách.
Zahynuli američtí vojáci
Washingtonu posléze nezbývalo než zvýšit tlak na íránský režim prostřednictvím hospodářských sankcí. Prezident Carter vydal zákaz dovážet íránskou ropu a nechal zablokovat konta íránské vlády v amerických bankách, dne 7. dubna 1980 pak USA přerušily diplomatické styky s Íránem a vyhlásily zákaz vývozu amerického zboží do Íránu s výjimkou potravin a léků.
Bezvýchodné pokusy americké diplomacie přimět íránskou vládu jednat o vydání rukojmí frustrovaly americkou veřejnost, která čím dál otevřeněji volala po razantním zákroku vlády. Pokus osvobodit rukojmí leteckým výsadkem v noci z 24. na 25. dubna 1980 byl ovšem neúspěšný, navíc při něm zahynulo osm amerických vojáků.
Velké ústupky pro Írán
Teprve v lednu 1981, po amerických prezidentských volbách, v nichž Carter doplatil i na přetrvávající nevyjasněnou situaci kolem zajatců v Teheránu, úspěšně zprostředkovalo propuštění rukojmí Alžírsko, které tehdy zastupovalo diplomatické zájmy USA v Íránu. V takzvaných Alžírských dohodách, uzavřených 19. ledna 1981, USA mimo jiné souhlasily s tím, že se nebudou vměšovat do íránských záležitostí.
Všech 52 rukojmí bylo nakonec propuštěno v den inaugurace nového amerického prezidenta Ronalda Reagana po 444 dnech zajetí, 20. ledna 1981, výměnou za uvolnění íránských kont a další ústupky. Přes Alžírsko rukojmí odletěla do americké vojenské nemocnice ve Wiesbadenu, kde je slavnostně přivítal už bývalý prezident Carter, který tolik usiloval o jejich propuštění, 25. ledna se rukojmí vrátila do USA.
Diplomatické vztahy mezi USA a Íránem nebyly dodnes obnoveny.
Skomírající Írán