Netflix vypustil druhou část čtvrté série seriálu Bridgertonovi a společenská sezona může znovu začít. Další řada má všechno. Romantiku, která tentokrát přepisuje Popelku, víc vášně než kdy dřív a hrdiny, kteří konečně dospěli. Je to zatím nejsilnější řada, nebo jen dokonale naaranžovaný ples plný emocí? Rozebereme si to v naší internetové rubrice Strážce Streamu, kterou tentokrát vzhledem k nadšení ze seriálu přebírám pod křídla já.
Čtvrtá série, druhá část seriálu Bridgertonovi, vyšla včera na platformě Netflix a znovu otevřela debatu o tom, zda bylo rozdělení řady na dvě poloviny správným rozhodnutím. Tento model sice prodlužuje mediální život značky, zároveň ale narušuje tempo vyprávění. Bridgertonovi vždy fungovali na principu plynule budovaného romantického napětí, pauza mezi částmi tento rytmus rozlomila. Druhá polovina tak musí znovu nabírat dynamiku a působí spíše jako opožděné vyvrcholení než přirozené pokračování.

Hezky od začátku

Než se ale dostanu k samotné čtvrté sérii, pojďme si připomenout, jak se seriál vyvíjel. První řada představila svět londýnské smetánky skrze příběh Daphne Bridgertonové (Phoebe Dynevor) a vévody z Hastingsu (Regé-Jean Page) a definovala estetiku celé značky, tedy vášeň, společenské intriky a výraznou stylizaci. Druhá série přesunula pozornost na Anthonyho Bridgertona (Jonathan Bailey) a jeho vztah s Kate Sharma (Simone Ashley), místo okamžité vášně nabídla pomalu budovanou, potlačovanou touhu a větší psychologickou hloubku.

Jak je na tom streaming v Česku? Netflix ztrácí náskok, HBO Max a Disney+ rychle posilují

Třetí řada pak rozvinula dlouho připravovaný vztah Colina a Penelope (Luke Newton a Nicola Couglan) a otevřela téma identity, ženské autonomie a tajemství. Každá sezóna se soustředila na jiného sourozence, ale zároveň postupně rozšiřovala svět a zvyšovala emocionální komplexitu. Právě díky tomuto vývoji může čtvrtá série působit vyzráleji než ty předchozí.

Chlapi jsou sexy. Víc než kdy dřív

Za sebe říkám, že čtvrtá série je nejlepší ze všech. Postavy jsou dospělejší, sebevědomější, vyzrálejší a ano, i atraktivnější. Návrat Anthonyho dodává ději zvláštní energii, Jonathan Bailey působí charismatičtěji než kdy dřív, má vousy, no prostě je krásnej. Stejný posun je patrný i u Benedikta. Luke Thompson konečně dostává prostor jako plnohodnotný protagonista a v závěru série se z lehkomyslného bohéma stává muž, který je připraven nést odpovědnost za svá rozhodnutí. A to je na něm sexy.

Velkou devizou série je reinterpretace pohádky o Popelce. Sophie (Yerin Ha) není pasivní hrdinkou čekající na záchranu, ale žena postavená před těžké morální rozhodnutí. Když jí je nabídnuta role milenky, sama jsem upřímně váhala, jak by měla reagovat. Tato situace silně rezonovala i mimo obrazovku, protože velmi autenticky poukazuje na realitu 19. století, kdy ženy neměly skutečnou svobodu a jejich budoucnost závisela na společenském postavení muže. Čtvrtá série je v tomto ohledu svobodnější, netočí se totiž pouze kolem sezóny a svatebního trhu, ale staví doprostřed vztah aristokrata a služky. Tento kontrast byl přesně tím kořením, které seriál potřeboval.

„Já jsem váš čaj“

První část čtvrté řady otevřeně pracuje s tématy orgasmu, touhy a sexuality. Pokud někomu v předchozí sérii chyběla fyzická vášeň, zde se vrací v plné síle. Bridgertonovi znovu nachází rovnováhu mezi romantikou a tělesností, aniž by ztratili eleganci.

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Jednou z nejvýraznějších postav zůstává Violet Bridgertonová. Ruth Gemmell ji hraje s lehkostí a šarmem, který dává její lince nový rozměr. Violet, která si dovolí chtít vlastní potěšení, je osvěžujícím prvkem. Její věta „Já jsem váš čaj“ v intimní scéně s nápadníkem Marcusem Andersonem (Daniel Francis) patří k nejpamátnějším momentům celé sezóny a ukazuje, že i starší ženská hrdinka může mít plnohodnotný romantický příběh.

Druhá část série přináší zvraty, které skutečně berou dech. Emoční rovinu rozšiřuje i Francesca (Hannah Dodd), která se vyrovnává se smrtí a snaží se být silná tak jako její matka. Tato linka dodává příběhu vážnost a připomíná, že svět Bridgertonových není jen o plesových róbách, ale i o ztrátě a dospívání.

Dlouhé, zbytečné, plytké

Vedlejší dějové linie jsou ale místy na hraně. Občas jsem měla pocit, že je jich příliš a některé konverzace zbytečně zpomalují tempo. Bez nich by však osm epizod možná nemělo dostatečnou šíři. Je to balanc mezi rozšiřováním světa a udržením fokusovaného vyprávění.

Bridgertonovská noblesa inspiruje plesy i pravidla společenského chování, tvrdí Špaček

Čtvrtá série tak představuje vrchol dosavadního vývoje. Je svobodnější, emocionálně silnější a tematicky odvážnější než ty předchozí. Přes drobné výhrady k tempu a množství vedlejších linií nabízí přesvědčivý romantický příběh, který potvrzuje, že Bridgertonovi mají stále co říct.

Pro fanoušky

Na pařížské premiéře čtvrté řady v prostorách Palais Brongniart se showrunnerka Jess Brownell objevila na červeném koberci v elegantním saku, z jehož náprsní kapsy vykukovaly dva kapesníčky s iniciálami E a F. Tím nenápadně naznačila, a následně i potvrdila, že pátá a šestá série se zaměří na Francescu, a Eloise v podání Claudie Jessie. Na dotaz, která z nich dostane prostor jako první, však zůstala zdrženlivá a pouze uvedla, že tuto informaci zatím nemůže odhalit. Očekává se, že by se mohlo začít natáčet letos na jaře, pátá série by tak mohla vyjít v roce 2028.

