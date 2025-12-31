Vše začalo už v lednu, kdy se Spojené státy na několik hodin probudily do světa bez TikToku. Poté, co čínská společnost ByteDance nesplnila požadavek na odprodej amerických operací, aplikace se ze dne na den odmlčela a miliony uživatelů zůstaly bez svého digitálního deníku. Panika, ironie i nostalgie zaplavily jiné platformy, než přišlo rychlé politické řešení. Nový exekutivní příkaz odložil vymáhání zákazu o 75 dní a TikTok se vrátil zpět do provozu. Stačilo pár hodin a bylo jasné, jak hluboko je aplikace zakořeněná v každodenním životě.
Kritika z vesmíru i labubu mánie
V dubnu se pozornost přesunula směrem ke hvězdám, doslova. Zpěvačka Katy Perry se v rámci ženského letu společnosti Blue Origin vydala na krátký výlet za hranici atmosféry. V beztíži zazpívala What a Wonderful World, po přistání políbila zem a očekávala oslavy. Místo toho přišla vlna kritiky. Desetiminutový let celebrit byl vnímán spíš jako luxusní PR atrakce pro vyvolené než jako přínos pro vědu nebo ženy v kosmonautice. Ozvaly se herečky, modelky i veřejnost, která v době inflace a ekologických obav jen těžko hledala pochopení pro glam fotky z vesmíru.
Zcela jiný typ mánie rozpoutala malá vinylová figurka jménem Labubu. Stačilo, aby se objevila na kabelce Rihanny, a sociální sítě zaplavila unboxing videa. Princip blind boxů, náhody a exkluzivity udělal své a z dvacetidolarové figurky se stal globální must-have. Labubu se rychle proměnil v symbol současného konzumerismu a toho, jak snadno dokáže algoritmus vytvořit touhu po něčem, co jsme ještě včera vůbec neznali.
Thajští fanoušci drží v rukou čínskou panenku Labubu během kampaně, která má přilákat čínské návštěvníky do Thajska. Thajský úřad pro cestovní ruch investoval v přepočtu 611 milionů Kč do společné kampaně s renomovanou čínskou společností Pop Mart, a využívá její panenku Labubu jako kulturního velvyslance, který má nalákat čínské návštěvníky a zároveň oslavit 50. výročí vztahů mezi Thajskem a Čínou. (1. července 2024) Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Zrodila se hvězda a kiss cam malér
Léto patřilo Addison Rae. Z bývalé tiktokerky se definitivně stala popová hvězda, která se objevuje po boku Charli XCX a na pódiích velkých festivalů. Její proměna byla dlouhodobě promyšlená, od smazání starého obsahu přes Y2K (pojem „Year 2000") estetiku až po debutové album plné bubblegum popu. Přesto zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav současné popkultury. Pro jedny autentický hlas generace, pro druhé ukázkový produkt marketingového stroje.
Snad nejvíc bulvární moment roku se zrodil na koncertě Coldplay. Kiss cam v publiku odhalila ženatého CEO technologické firmy v intimním objetí s HR šéfkou. Místo polibku přišla panika, zakrývání obličejů a legendární poznámka zpěváka Chrise Martina o tom, že buď mají poměr, nebo jsou extrémně stydliví. Internet měl jasno během několika hodin. Identita dvojice se rozšířila rychlostí blesku, následoval konec kariéry, rozvod a debata o tom, kde končí zábava a začíná digitální lynč.
Velké vášně vyvolala i reklamní kampaň Sydney Sweeney pro American Eagle, která si pohrávala se slovní hříčkou „great jeans, great genes“ (v překladu dobré džíny, dobré geny – pozn. red.). V kontextu politické situace v USA, deportací a návratu Donalda Trumpa k moci vyzněla fráze z úst modrooké blondýny jako nešťastná narážka na eugeniku. Kritika byla okamžitá, prezident se herečky veřejně zastal a Sweeney se rozhodla celou situaci dál nekomentovat. I ticho se ale někdy stane výmluvným gestem.
Plíživá eugenika s lidskou tváří? Trumpovci chtějí lepší Ameriku, slabí mají smůlu
La casa de papel v realitě?
Evropu šokovala bizarní loupež v pařížském Louvru. Čtveřice mužů ve žlutých vestách se za bílého dne nechala vyvézt plošinou k oknu, rozřezala sklo a během pár minut zmizela s nejcennějšími historickými šperky. Až následně vyšlo najevo, jak absurdně slabé bylo zabezpečení muzea. Kamera mířící jinam, heslo „Louvre“ a upuštěná korunka císařovny Evženie jako jediná stopa. Realita, která působila spíš jako scénář k seriálu.
Televizní obrazovky letos ovládly i velké návraty. Třetí řada The White Lotus znovu rozvířila debaty o bohatství a morálce, Wednesday se vrátila s temnější estetikou a čtvrtý Zaklínač otevřel nekonečné diskuze o změně hlavního představitele. Seriály opět potvrdily, že nejsou jen zábavou, ale kulturními událostmi formujícími online diskurz.
Hrozící trapné ticho či králíci na trampolíně
Na inauguraci Donalda Trumpa došlo k dalšímu virálnímu momentu, když Carrie Underwood kvůli technické chybě přišla o doprovodnou stopu a America the Beautiful zazpívala „a cappela“ s výzvou k publiku, aby se přidalo. Trapné ticho se během minut proměnilo v obdiv k profesionálnímu zvládnutí situace.
A zatímco svět řešil politiku a celebrity, internet se dokázal nadchnout i pro zdánlivé maličkosti. Video králíčků skákajících na trampolínách zmátlo miliony lidí, protože šlo o jeden z prvních AI klipů, který působil až nebezpečně reálně. V Česku zase explodoval trend 6–7, který se tak rychle rozšířil, že stihl dostat zákaz na školách a dokonce i v některých fastfoodech.
Letos navždy odešli
Českou popkulturu mimo jiné letos také zasáhla úmrtí.