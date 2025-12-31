Popkultura pod drobnohledem? Známe nejvirálnější momenty roku 2025, které ovládly internet

Tereza Šimurdová
  9:00
Ještě než rok definitivně skončil, stihl nám popkulturní svět naservírovat víc momentů, než by zvládla pojmout jakákoli ročenka. Rok 2025 byl hlasitý, absurdní, místy zábavný a místy nepříjemně výmluvný o tom, kde se jako společnost nacházíme. Virální okamžiky se tentokrát netočily jen kolem zábavy, ale i moci, peněz, technologií a velmi křehké hranice mezi veřejným a soukromým prostorem. Připomeňte si s námi ty nejzajímavější

Posádka mise NS-31 na startovacím komplexu Launch Site One v západním Texasu. | foto: Blue Origin

Vše začalo už v lednu, kdy se Spojené státy na několik hodin probudily do světa bez TikToku. Poté, co čínská společnost ByteDance nesplnila požadavek na odprodej amerických operací, aplikace se ze dne na den odmlčela a miliony uživatelů zůstaly bez svého digitálního deníku. Panika, ironie i nostalgie zaplavily jiné platformy, než přišlo rychlé politické řešení. Nový exekutivní příkaz odložil vymáhání zákazu o 75 dní a TikTok se vrátil zpět do provozu. Stačilo pár hodin a bylo jasné, jak hluboko je aplikace zakořeněná v každodenním životě.

Kritika z vesmíru i labubu mánie

V dubnu se pozornost přesunula směrem ke hvězdám, doslova. Zpěvačka Katy Perry se v rámci ženského letu společnosti Blue Origin vydala na krátký výlet za hranici atmosféry. V beztíži zazpívala What a Wonderful World, po přistání políbila zem a očekávala oslavy. Místo toho přišla vlna kritiky. Desetiminutový let celebrit byl vnímán spíš jako luxusní PR atrakce pro vyvolené než jako přínos pro vědu nebo ženy v kosmonautice. Ozvaly se herečky, modelky i veřejnost, která v době inflace a ekologických obav jen těžko hledala pochopení pro glam fotky z vesmíru.

Jeff Bezos, Kerianne Flynnová, Katy Perry, Lauren Sanchezová, Aisha Bowe, Gayle Kingová, Amanda Nguyenová, Sarah Knightsová a Dave Limp (14. dubna 2025)

Zcela jiný typ mánie rozpoutala malá vinylová figurka jménem Labubu. Stačilo, aby se objevila na kabelce Rihanny, a sociální sítě zaplavila unboxing videa. Princip blind boxů, náhody a exkluzivity udělal své a z dvacetidolarové figurky se stal globální must-have. Labubu se rychle proměnil v symbol současného konzumerismu a toho, jak snadno dokáže algoritmus vytvořit touhu po něčem, co jsme ještě včera vůbec neznali.

Thajští fanoušci drží v rukou čínskou panenku Labubu během kampaně, která má přilákat čínské návštěvníky do Thajska. Thajský úřad pro cestovní ruch investoval v přepočtu 611 milionů Kč do společné kampaně s renomovanou čínskou společností Pop Mart, a využívá její panenku Labubu jako kulturního velvyslance, který má nalákat čínské návštěvníky a zároveň oslavit 50. výročí vztahů mezi Thajskem a Čínou. (1. července 2024) Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Zrodila se hvězda a kiss cam malér

Léto patřilo Addison Rae. Z bývalé tiktokerky se definitivně stala popová hvězda, která se objevuje po boku Charli XCX a na pódiích velkých festivalů. Její proměna byla dlouhodobě promyšlená, od smazání starého obsahu přes Y2K (pojem „Year 2000") estetiku až po debutové album plné bubblegum popu. Přesto zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav současné popkultury. Pro jedny autentický hlas generace, pro druhé ukázkový produkt marketingového stroje.

Addison Rae na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024)

Snad nejvíc bulvární moment roku se zrodil na koncertě Coldplay. Kiss cam v publiku odhalila ženatého CEO technologické firmy v intimním objetí s HR šéfkou. Místo polibku přišla panika, zakrývání obličejů a legendární poznámka zpěváka Chrise Martina o tom, že buď mají poměr, nebo jsou extrémně stydliví. Internet měl jasno během několika hodin. Identita dvojice se rozšířila rychlostí blesku, následoval konec kariéry, rozvod a debata o tom, kde končí zábava a začíná digitální lynč.

Kiss Cam na koncertě Coldplay odhalil nevěru šéfa Astronomeru s HR ředitelkou

Velké vášně vyvolala i reklamní kampaň Sydney Sweeney pro American Eagle, která si pohrávala se slovní hříčkou „great jeans, great genes“ (v překladu dobré džíny, dobré geny – pozn. red.). V kontextu politické situace v USA, deportací a návratu Donalda Trumpa k moci vyzněla fráze z úst modrooké blondýny jako nešťastná narážka na eugeniku. Kritika byla okamžitá, prezident se herečky veřejně zastal a Sweeney se rozhodla celou situaci dál nekomentovat. I ticho se ale někdy stane výmluvným gestem.

Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)

Plíživá eugenika s lidskou tváří? Trumpovci chtějí lepší Ameriku, slabí mají smůlu

La casa de papel v realitě?

Evropu šokovala bizarní loupež v pařížském Louvru. Čtveřice mužů ve žlutých vestách se za bílého dne nechala vyvézt plošinou k oknu, rozřezala sklo a během pár minut zmizela s nejcennějšími historickými šperky. Až následně vyšlo najevo, jak absurdně slabé bylo zabezpečení muzea. Kamera mířící jinam, heslo „Louvre“ a upuštěná korunka císařovny Evženie jako jediná stopa. Realita, která působila spíš jako scénář k seriálu.

Členové forenzního týmu prohlížejí okno, které zloději použili při loupeži v muzeu Louvre. (19. října 2025)

Televizní obrazovky letos ovládly i velké návraty. Třetí řada The White Lotus znovu rozvířila debaty o bohatství a morálce, Wednesday se vrátila s temnější estetikou a čtvrtý Zaklínač otevřel nekonečné diskuze o změně hlavního představitele. Seriály opět potvrdily, že nejsou jen zábavou, ale kulturními událostmi formujícími online diskurz.

Hrozící trapné ticho či králíci na trampolíně

Na inauguraci Donalda Trumpa došlo k dalšímu virálnímu momentu, když Carrie Underwood kvůli technické chybě přišla o doprovodnou stopu a America the Beautiful zazpívala „a cappela“ s výzvou k publiku, aby se přidalo. Trapné ticho se během minut proměnilo v obdiv k profesionálnímu zvládnutí situace.

A zatímco svět řešil politiku a celebrity, internet se dokázal nadchnout i pro zdánlivé maličkosti. Video králíčků skákajících na trampolínách zmátlo miliony lidí, protože šlo o jeden z prvních AI klipů, který působil až nebezpečně reálně. V Česku zase explodoval trend 6–7, který se tak rychle rozšířil, že stihl dostat zákaz na školách a dokonce i v některých fastfoodech.

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Letos navždy odešli

Českou popkulturu mimo jiné letos také zasáhla úmrtí.

  • 2. dubna svět navždy opustil například herec a dabér Alois Švehlík ve věku 85 let. Příčinou bylo celkové selhání organismu.
  • 8. dubna ve věku 29 let, po dlouholetém boji s těžkou nemocí, zemřela zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková. Na podzim roku 2019 u ní lékaři při pravidelné kontrole zjistili zhoubný nádor prsu, kvůli kterému musela podstoupit chemoterapii a operaci. V říjnu 2023 oznámila, že se jí rakovina vrátila a objevila se na plicích. S nepřízní osudu se rvala velmi statečně a do poslední chvíle neztrácela úsměv na tváři. Zemřela doma, obklopena nejbližšími.
  • 8. května ve věku 78 let zemřel herec a prezident filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška. Příčinou byla rakovina. Rodák z Děčína, který vystudoval brněnskou JAMU, před kamerou ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí.
  • 26. července ve věku 87 let zemřel herec, dabér, bavič a moderátor Jiří Krampol. Jeho hlas je neodmyslitelně spjat s Jeanem-Paulem Belmondem, kterého daboval.
  • 6. října ve věku 64 let zemřela šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, fyzička a odbornice na jadernou energetiku Dana Drábová. V čele úřadu stála od roku 1999.
  • 4. listopadu ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který se podílel na obnově církve po roce 1989. Měsíc před svou smrtí podstoupil akutní operaci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.
  • 3. prosince ve věku 93 let zemřel malíř a výtvarník Theodor Pištěk, který za kostýmy k filmu Amadeus Miloše Formana získal v roce 1985 Oscara.
  • 5. prosince ve věku 55 let zemřel oblíbený moderátor Patrik Hezucký. Umíral v benešovské nemocnici obklopen svými nejbližšími. Dlouhých 27 let tvořil moderátorskou dvojici s Leošem Marešem.

