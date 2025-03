Každý díl představuje jednoho ze třinácti odvážlivců, kteří se rozhodli vyhlásit válku vlastnímu tělu. Přihlásili se do show, kde není místo pro výmluvy, ale zato spousta prostoru pro bolest, frustraci a občasné zhroucení. Na startovní čáře stojí člověk, jehož obezita není jen o přejídání, ale o směsi životních událostí, které se promítly do těla jako nechtěný suvenýr. Show nám ukazuje, že za přibíráním často stojí hlubší příběhy – rodinné problémy, psychická traumata či špatné návyky zakořeněné od dětství.

Vstupenkou do proměny je třítýdenní pobyt v Karlových Varech na intenzivním boot campu. Tam se kandidáti učí novému životnímu stylu – pravidelná strava, tvrdý trénink, psychická odolnost. Někdo zvládne změnu přijmout hned, jiný se uprostřed dřepování mentálně loučí se svou milovanou pizzou. V čele toho všeho stojí trenér Martin Košťál, který naštěstí nepřipomíná sadistického instruktora vojenského výcviku, ale spíš kombinaci přísného táty a nejlepšího kámoše, který vás podrží, když se vám chce brečet do proteinového koktejlu.

Tomáš po velkém úbytku váhy navštívil plastického chirurga docenta Měšťáka

Realita, která bolí (hlavně bez kamer)

Po třech týdnech přichází tvrdý test – návrat domů. Už žádný trenér, žádné luxusní wellness s měřením tělesného tuku. Teď je to jen na nich. Měsíce dřiny, videodeníky plné potu a pochybností, pravidelná vážení, kde se rozhoduje, kdo se drží plánu a kdo podlehl volání ledničky. A my jako diváci si hrajeme na experty z gauče – „Tady jsem to říkal, tenhle to nedá!“ Přestože se show snaží motivovat, občas vám přijde, že sledujete lidskou verzi Chcete být milionářem? – místo peněz se ale hraje o zdraví a sebeúctu.

Účastníci si sáhnou na dno.

Velká finále – hubenější, zdravější… a starší?

Všechno má svou cenu. Kandidáti vyjdou z roční proměny jako noví lidé – fyzicky i psychicky. Jenže tady přichází něco, co vám televize úplně neřekne. Dramatická ztráta váhy je skvělá věc, ale obličej účastníků občas dostane ránu, kterou nečekáte. Jako by s těmi přebytečnými kilogramy zmizelo i pár let mládí. Výrazné vrásky, propadlé tváře – člověk by čekal, že dostane nové tělo, ne nechtěnou simulaci důchodového věku. Ale naštěstí žijeme v době, kdy botox a výplně už nikoho nešokují, takže kdo ví – třeba se dočkáme i televizního spin-offu Extrémní vyhlazení vrásek.

Dominika Vymazalová

Je to opravdová pomoc?

Kritici reality show vždycky budou namítat, že je to jen dramatická podívaná pro diváky. A ano, je tu showbyznysový podkres, který dodává dramatičnost a slzy na povel. Ale pokud Extrémní proměny někoho skutečně přimějí vstát z gauče a začít něco dělat, mají smysl. Česko patří mezi evropskou špičku v obezitě, a pokud tahle show otevře oči alespoň pár lidem, pak splnila svůj účel. Není to dokonalé. Ale je to syrové, drsné, emotivní. A v dnešní době, kdy jsme zvyklí na filtry a instantní řešení, je fajn vidět, že některé změny přicházejí jen díky tvrdé dřině. A to se počítá.