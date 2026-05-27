Zní to jako pohádka. V Česku někdo vyhrál 2,911 miliardy korun. Informaci potvrdila loterijní společnost Allwyn. A většina lidí si teď klade jednoduchou otázku: Co se vlastně dá za skoro tři miliardy koupit? Odpovědi nám pomohla hledat uměla inteligence, takže se při jejich čtení spíš bavte než přepočítávejte.
Výherce by si podle ní mohl pořídit několik luxusních vil najednou. Jednu v Praze, další v Dubai a třeba ještě rezidenci v Londýně. A pořád by mu pravděpodobně zůstaly stovky milionů korun na účtu.
Milovníci cestování by mohli zamířit ještě dál a koupit si vlastní ostrov. Menší soukromé ostrovy se prodávají například v Řecku nebo Chorvatsku.
Do rozpočtu by se pohodlně vešlo i soukromé letadlo typu Gulfstream G700. Jeden z nejluxusnějších business jetů světa dokáže přeletět téměř celý svět bez mezipřistání a interiér připomíná luxusní hotel.
Kupte si fotbalový klub
Téměř tři miliardy korun ale nejsou jen o luxusu. Za podobnou částku by bylo možné koupit menší fotbalový klub, rozjet vlastní televizi nebo investovat do rozsáhlého developerského projektu. V Praze by šlo o celé bytové domy nebo desítky luxusních bytů.
Fanoušci aut by si přišli na své opravdu velkolepě. Za miliardy z Eurojackpotu by šlo pořídit přibližně 60 až 80 supersportů Ferrari SF90.
Trocha bizáru na závěr
Za 3 miliardy je možné koupit: