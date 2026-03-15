Dlouho očekávaný duel se blíží. Česká reprezentace nastoupí 26. března ve vyprodané Fortuna Areně proti Irsku. Výsledek zápasu rozhodne o tom, zda národní tým postoupí do finále a udrží naději na účast na světovém šampionátu.
Český tým tak důležitý zápas dlouho nehrál. Realizační tým trenéra Miroslava Koubka musí do nominace vybrat ten nejlepší možný kádr. Kdo dostane šanci bojovat o mistrovství světa, se národ dozví v úterý 17. března v 15 hodin.
Poraďte trenérovi
Redakce Metro.cz ale už nyní dává prostor fanouškům. Kteří hráči podle vás nesmí chybět v nominaci na klíčový zápas proti Irsku? Níže vyberte fotbalisty, kteří by podle vás měli Česko v zápase o všechno reprezentovat.