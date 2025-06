Sbírka ale nevznikla jako klasický kurátorský výběr podle stylu, období či žánru. „Nová díla ke mně přijdou, když mě osloví. Zároveň mám ale takové pravidlo – když prodám svůj originální šperk, což se stává párkrát do roka, koupím si umění. Ukázat svou sbírku veřejně je tedy pro mě velmi osobní, až intimní. Je to tak trochu pohled do mé duše,“ říká Prokic.

Jste šperkařka, ale vystavujete obrazy. Jak se toto stalo?

Vzniklo to tak, že mě Valérie Horváth, kurátorka Galerie Magnus Art, oslovila s uspořádáním výstavy a podala to tak, že jsem prostě nemohla říct ne.

Podle čeho si díla vybíráte a jak poznáte, že si vás nějaké umění „našlo“

Pocit, když stojím před dílem, jež bych si přála vlastnit, je velmi specifický. Dotýká se mě to někde hluboko a vyvolává to ve mně emoce. Mívám z toho takový „tklivý“ pocit, určitou formu něhy i brutality zároveň. Často mě ty věci vybízejí k zamyšlení nebo k větší citlivosti.

Výstava Oči zavřít a přece uvidět probíhá v karlínské galerii Magnus Art a trvá až do 9. srpna. Pro návštěvníky je zdarma.

Obrazy si prý mimo jiné kupujete jako odměnu, když se prodá váš šperk. Proč zrovna je a ne kabelky nebo dovolenou...

Teď jsem si zrovna vybrala dovolenou, takže žádné umění chvíli nebude. Tím chci říct, že dovolená i kabelky jsou pořád součástí mého života, ale nespatřuji v nich takovou hodnotu jako v nákupu umění. Pořízením uměleckého díla se člověk obohatí trvale. Není to jako s botami na jednu či dvě sezony, ale je to investice klidně na celý život. Zároveň považuji za důležité, aby lidé, kteří si to mohou dovolit, umění skutečně kupovali. Pomáhají tak současným umělcům, aby se mohli živit tím, co tvoří. Hodně lidí to asi neví, ale naprosto běžná praxe mezi umělci je, že mají normální zaměstnání, někdy i dvě, a tvoří jen ve volném čase. Ženy umělkyně se často starají ještě o děti. To je něco, co vážně obdivuji. Myslím si, že je skvělé, když se umělci soustředí jen na svou tvorbu. Bylo by úžasné, kdyby nemuseli dělat ještě spoustu jiných prací, aby se uživili. A přitom jen málokomu z nich se to opravdu poštěstí.

Také říkáte, že vystavit obrazy bylo až intimní. Co vás nakonec přesvědčilo?

Popravdě mi až do dne instalace úplně nedocházelo, do čeho jsem se to vlastně pustila. Nikdy jsem neuvažovala nad tím, že bych měla svou sbírku ukazovat. Jak jsem zmiňovala, ten impulz nepřišel ode mě. Správné načasování jsem proto vůbec neřešila, a ani mě nenapadlo, že by lidi vůbec mohlo zajímat, co mám za umění. V rozhovorech s Valérií Horváth jsme se ale shodly na tom, že právě zpřístupnění mé sbírky by mohlo lidi inspirovat k tomu, aby sami začali sbírat, nárazově či systematicky, nebo aby se zamysleli nad tím, co pro ně osobně umění znamená. Výstava měla mimo jiné ukázat, že sběratelem umění může být i někdo, kdo nemá milionové příjmy a nevidí v tom investiční potenciál, ale jednoduše umění miluje a chce se jím obklopovat.

Výstavu doprovází i vaše vlastní šperky. Je něco, co spojuje vaši tvorbu a obrazy?

Už roky se snažím ukazovat svou tvorbu v kontextu současného umění. Jedním z důvodů je, že jsem na Akademii i na UMPRUM studovala malbu a sochu a ke šperku jsem se nakonec dostala vlastně tak nějak náhodou. Moje primární inspirace ale vždycky vycházela a bude vycházet z volného umění. Navíc je ve světě naprosto běžné prezentovat současný šperk společně se současným uměním. Ten dialog je velmi přirozený. Vlastně celý současný konceptuální šperk vznikl tak, že sochaři začali tvořit objekty, které bylo možné umístit na tělo.

Že jste umělecká duše dokazujete i názvem výstavy, kde odkazujete na verš Jana Skácela. V čem vás jeho poezie nejvíc oslovuje a inspiruje?

Líbí se mi jeho hledání jemnosti a citlivosti v běžných momentech života. Miluju, jak obyčejnými slovy nesmírně poeticky popisuje to, co nás obklopuje. Hmotné i nehmotné. Na jeho díle mám ráda, že i ta nejkratší báseň mě dokáže přenést do úplně jiného světa.