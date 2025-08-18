Nabokov, původem Rus, jenž se před bolševiky uchýlil do Německa a před nacisty do Spojených států, si místo pro vydání své nejslavnější knihy nevybral. Do Paříže na Olympia Press se obrátil až poté, co jej odmítlo několik amerických nakladatelství.
Lolita byla sice poměrně svižně rozebrána, ale žádná velká senzace se nekonala. K celosvětovému poprasku došlo až poté, co ji britský spisovatel Graham Greene označil za jeden z nejlepších románů posledních let a londýnský deník Sunday Express naopak za odpornou pornografii. „Následně už chtěl mít knihu každý – od rebelujících intelektuálů po milovníky perverzit, kteří však byli jejím obsahem většinou zklamáni,“ poznamenává publicistka Zuzana Lizcová. Doplňuje, že následoval zákaz Lolity v Británii i Francii. Nicméně to se již vydání oné „pornografie“ chystalo ve Spojených státech – jen v prvních třech týdnech tehdy zmizelo z pultů přes sto tisíc výtisků kopií Nabokovova románu.
Zmatená, osamělá, zneužitá
Stručné vylíčení děje Lolity najdete vpravo dole v infoboxu. Je třeba poznamenat, že její skutečné kvality posoudí jen čtenář. Kniha vypráví příběh atraktivního a velmi vtipného intelektuála, jenž u řady čtenářů chtě nechtě budí jistý soucit. Lolita, hýčkaná ze strany otčíma různými pozornostmi a popisovaná jako vyzývavá „nymfička“, je zmatené, osamělé a zneužité dítě.
Natalie Portman řekla ne
Ze jména Lolita se během let stalo klišé, nálepka označující záměrně provokující, předčasně dospělé holčičky. K tomuto obrazu Lolity značně přispěla i dvě filmová zpracování románu.
Ke snímku režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1962 byl vytištěn smyslný plakát, na němž představitelka Lolity s rudými rty a brýlemi olizuje rudé lízátko. Samotná filmová adaptace byla poměrně krotká, diváci se ovšem do kin jen hrnuli. Další filmové ztvárnění Lolity se datuje do roku 1997, v roli Humberta zabodoval Jeremy Irons. Kritikům se nicméně příliš nelíbil výběr „nymfičky“, kterou zpodobnila sedmnáctiletá Dominique Swain. Mimochodem, postavu Lolity tehdy odmítla Natalie Portman.
Životní úspěch
Nabokov kdysi řekl, že ne on, ale Lolita je slavná. Postava mladičké dívky s bizarně pohnutým osudem přinesla muži, který několikrát ztratil vlast, bohatství, nezávislost a také nesmrtelnou slávu.
Románová Lolita v kostce