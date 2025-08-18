Porno pro intelektuály slaví sedmdesátiny. Lolita překvapí vtipem, šokuje tragickým koncem

David Halatka
David Halatka
  6:21
Řekne-li se skandální kniha, zazní dříve či později Lolita. Mistrně napsaný příběh o intimním vztahu mladičké dívky a jejího nevlastního otce je označován za pornografii, tragédii i černou komedii. Životní román spisovatele Vladimira Nabokova (1899–1977) vyšel poprvé 18. srpna 1955, tedy přesně před 70 lety.
Fotogalerie3

Psal se rok 1962. Diváci byli do kin lákáni plakátem s dívenkou smyslně cumlající lízátko. Filmová Lolita měla úspěch. | foto: Profimedia.cz

Nabokov, původem Rus, jenž se před bolševiky uchýlil do Německa a před nacisty do Spojených států, si místo pro vydání své nejslavnější knihy nevybral. Do Paříže na Olympia Press se obrátil až poté, co jej odmítlo několik amerických nakladatelství.

Lolita byla sice poměrně svižně rozebrána, ale žádná velká senzace se nekonala. K celosvětovému poprasku došlo až poté, co ji britský spisovatel Graham Greene označil za jeden z nejlepších románů posledních let a londýnský deník Sunday Express naopak za odpornou pornografii. „Následně už chtěl mít knihu každý – od rebelujících intelektuálů po milovníky perverzit, kteří však byli jejím obsahem většinou zklamáni,“ poznamenává publicistka Zuzana Lizcová. Doplňuje, že následoval zákaz Lolity v Británii i Francii. Nicméně to se již vydání oné „pornografie“ chystalo ve Spojených státech – jen v prvních třech týdnech tehdy zmizelo z pultů přes sto tisíc výtisků kopií Nabokovova románu.

Vladimir Nabokov na sklonku života.

Zmatená, osamělá, zneužitá

Stručné vylíčení děje Lolity najdete vpravo dole v infoboxu. Je třeba poznamenat, že její skutečné kvality posoudí jen čtenář. Kniha vypráví příběh atraktivního a velmi vtipného intelektuála, jenž u řady čtenářů chtě nechtě budí jistý soucit. Lolita, hýčkaná ze strany otčíma různými pozornostmi a popisovaná jako vyzývavá „nymfička“, je zmatené, osamělé a zneužité dítě.

Natalie Portman řekla ne

Ze jména Lolita se během let stalo klišé, nálepka označující záměrně provokující, předčasně dospělé holčičky. K tomuto obrazu Lolity značně přispěla i dvě filmová zpracování románu.

Ke snímku režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1962 byl vytištěn smyslný plakát, na němž představitelka Lolity s rudými rty a brýlemi olizuje rudé lízátko. Samotná filmová adaptace byla poměrně krotká, diváci se ovšem do kin jen hrnuli. Další filmové ztvárnění Lolity se datuje do roku 1997, v roli Humberta zabodoval Jeremy Irons. Kritikům se nicméně příliš nelíbil výběr „nymfičky“, kterou zpodobnila sedmnáctiletá Dominique Swain. Mimochodem, postavu Lolity tehdy odmítla Natalie Portman.

Filmová adaptace Lolity z roku 1997. V hlavní roli Jeremy Irons a Dominique Swain.

Životní úspěch

Nabokov kdysi řekl, že ne on, ale Lolita je slavná. Postava mladičké dívky s bizarně pohnutým osudem přinesla muži, který několikrát ztratil vlast, bohatství, nezávislost a také nesmrtelnou slávu.

Románová Lolita v kostce

  • Stárnoucí intelektuál Humbert se do dvanáctileté Lolity zamiluje na první pohled, a aby jí byl nablízku, ožení se s její ovdovělou matkou.
  • Matka ovšem vnímá Lolitu jako ohrožení svého nového štěstí, pošle ji na letní tábor a plánuje ji zapsat do internátní školy. Steskem pološílený Humbert plánuje vraždu své ženy. Ta z jeho deníku zjistí, jaké jsou pravé záměry novomanžela, a v šoku vběhne pod auto.
  • Humbert se jako nevlastní otec stává zničehonic pánem nad Lolitiným osudem. Vyzvedne ji z tábora, přiměje k sexu a rok s ní cestuje, aby nikdo podstatu jejich vztahu neodhalil. Po roce se usadí na maloměstě a dívka začne znovu chodit do školy.
  • Žárlivý Humbert si ji uzurpuje tak, že Lolita nakonec uteče s jiným pedofilem, dávným známým Clarem Quiltym. Humbertovi se ozve až v 17 letech, kdy je těhotná a finančně na dně. Tragédie vrcholí. Humbert zavraždí Quiltyho a umírá ve vazbě, Lolita při porodu mrtvého dítěte.

Mladý motorkář je v kritickém stavu po nehodě na Frýdecko-Místecku

Těžká poranění utrpěl dnes večer při nehodě ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku mladý motorkář. Do nemocnice jej v kritickém stavu přepravil vrtulník. ČTK...

17. srpna 2025  22:26,  aktualizováno  22:26

