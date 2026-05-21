Porota SuperStar 2026 má brněnskou posilu. Které hvězdy talentová show vystřelila ke slávě?

Tereza Šimurdová
  13:13
Po pěti letech se na obrazovky vrací legendární SuperStar. Nová řada nabídne známou moderátorskou tvář v podobě Leoše Mareše, hvězdnou porotu v čele s Ewou Farnou a Pavolem Haberou i větší propojení se světem sociálních sítí.

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a Pavol Habera a moderátor Leoš Mareš (druhý zprava) | foto: TV Nova

Jedna z nejúspěšnějších pěveckých soutěží se vrací na televizní obrazovky. SuperStar odstartuje už letos na podzim na TV Nova a slovenské Markíze. Tvůrci slibují modernější pojetí, větší propojení s online světem i důraz na mladé publikum, zároveň ale chtějí zachovat to nejdůležitější. Emoce, silné příběhy a hudební talent.

Do poroty usednou známá jména

Nová série nabídne kombinaci zkušených tváří i nové energie. Porotcovská sestava bude složená ze zpěvačky Ewy Farne, hudební legendy Pavola Habery, herce a moderátora Jakuba Prachaře a rapera Calina, který si roli porotce vyzkouší vůbec poprvé.

Moderování se ujme Leoš Mareš, který je se SuperStar dlouhodobě spojený a návrat projektu označuje za velmi osobní záležitost. Podle něj jde o formát, který definoval talentové soutěže v Česku a na Slovensku.

Kdo je Calin Panfili?

Velkou pozornost budí především účast rapera Calina. Brněnský hudebník moldavského původu patří v současnosti mezi nejstreamovanější interprety české hudební scény. Vlastním jménem Călin Panfili se narodil v roce 1997 v Kišiněvě, od dětství ale vyrůstal v Brně.

Sám přiznal, že nabídku stát se porotcem bere jako jeden z velkých momentů své kariéry a zkušenost, na kterou bude jednou vzpomínat.

Habera zůstává stálicí soutěže

Jediným porotcem, který pokračuje z minulé řady, je Pavol Habera. Se SuperStar je spojený prakticky od samotného začátku a mezi diváky si vybudoval pověst nejpřísnějšího člena poroty.

Habera dlouhodobě upozorňuje na to, jak silný vliv může mít televizní soutěž na start kariéry mladých zpěváků. Podle něj často stačí, aby soutěžící zaujal publikum, vítězství není vždy podmínkou úspěchu.

Zrodila se SuperStar

Během let se SuperStar stala odrazovým můstkem pro řadu úspěšných zpěváků a osobností české i slovenské hudební scény. Nejvýraznějšími vítězi, kteří se v soutěži zrodili a prosadili v českém i slovenském šoubyznysu, jsou například Martin Chodúr, vítěz první česko-slovenské série (2009), Aneta Langerová, vítězka historicky první série (2004), ADONXS, který vyhrál poslední ročník (2021), nebo Tereza Mašková (2018), která si po vítězství vybudovala stabilní hudební kariéru.

Výraznou stopu v historii soutěže zanechali také Monika Bagárová, Ben Cristovao, Miro Šmajda, Celeste Buckingham či Štefan Pčelár. Právě schopnost objevovat nové talenty je jedním z důvodů, proč si SuperStar i po letech drží silnou pozici mezi diváky.

Nová vizuální identita i světová značka

  • Novou sérii doprovodí výrazná marketingová kampaň, kterou nafotil uznávaný fotograf Braňo Šimončík. Ten spolupracuje s řadou známých osobností z hudebního i módního světa a jeho práce se objevily například ve Vogue, Vanity Fair nebo Numéro.
  • SuperStar vychází z mezinárodního formátu Idols, který vytvořil britský producent Simon Fuller. Lokální verze soutěže vznikly ve více než 50 zemích světa – mezi nejznámější patří American Idol, britský Pop Idol nebo německý Deutschland sucht den SuperStar. Česko-slovenská adaptace se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější regionální verze tohoto formátu.
