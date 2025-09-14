Porota v Benátkách se přela o vítězi festivalu. Palestinský žalozpěv podlehl legendě nezávislého filmu

Metro.cz
  7:00
Nejelegantnější a nejméně politický ze slavných filmových festivalů si letos volbou vítěze tuto pověst uchoval. Triumf legendárního režiséra Jima Jarmusche, jenž převzal Zlatého lva za povídkové rodinné drama Father Mother Sister Brother, nicméně protiřečí přece jen angažovanějšímu charakteru tohoto ročníku Benátského festivalu, kde se po premiéře rekordních třiadvacet minut tleskalo srdceryvnému palestinskému žalozpěvu Hlas Hind Rajab. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.
Fotogalerie3

Film Father Mother Sister Brother tvoří tři příběhy, jež se zabývají vztahy mezi dětmi a rodiči. | foto: Venice International Film Festival

Snímek tuniské režisérky, zastoupený řadou hollywoodských hvězd, obdržel ocenění – Stříbrného lva – a porota se údajně o výsledku dlouho přela.

Svět filmu se neobrací zády k situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde Izrael vede nekompromisní vojenské operace proti teroristickým složkám. Za oběť padají také tamní civilisté včetně mladé palestinské dívky Hind Rajab, která byla loni v Gaze zabita izraelskými silami spolu se šesti členy své rodiny. Filmová rekonstrukce od dřívější vítězky z Cannes Kaouther Ben Haniy použila autentický zvukový záznam tísňového volání hrdinky a v hrubém sestřihu nadchla hollywoodské mecenáše včetně herce Brada Pitta či Joaquina Phoenixe, kteří naskočili na palubu jako producenti.

Film Hlas Hind Rajab po premiéře zaznamenal obrovský ohlas, což souzní jednak s obecným zesíleným důrazem na palestinsko-izraelský konflikt, jednak s přímo senzačním přijetím od publika i odborné kritiky. Toto „dravé, vášnivé dílo“, jak je nazval novinář Peter Bradshaw z The Guardian, dle režisérky Ben Haniy „nemůže vrátit Hind zpět ani nemůže vymazat zločin spáchaný proti ní. Nic už nikdy neobnoví to, co bylo odebráno, ale kinematografie může zachovat její hlas a nechat ho znít napříč hranicemi.“ Filmařka takto při děkovné řeči ujišťovala, že hrdinčin „hlas bude dál znít, dokud nebude vyvozena skutečná odpovědnost a nebude dosaženo spravedlnosti“.

Dobrovolníci přijímají tísňové volání. Šestiletá dívka je v Gaze uvězněna v autě pod palbou. To je děj snímku Hlas Hind Rajab.

Táta, máma, sestra a bratr

Nejdiskutovanější dílo festivalu nicméně v hlavní soutěži podlehlo klasikovi nezávislé scény Jimu Jarmuschovi, jenž se od počátku 80. let noří do vnitřních světů svých hrdinů a v mantinelech různých žánrů rozprostírá ryze apolitické existenční myšlenky.

Mezi nejznámější filmy Jima Jarmusche patří Podivnější než ráj (1984), Mrtvý muž (1995) či povídkové snímky Noc na Zemi (1991) a Kafe a cigára (2003).

Dvaasedmdesátiletý tvůrce uspěl s generační dramedií Father Mother Sister Brother, v jejíchž třech segmentech z New Jersey, Paříže a Dublinu si zahráli třeba Cate Blanchett, Adam Driver a Tom Waits.

„Jako porota si obou těchto filmů ceníme stejně, každý z jiného důvodu,“ zohlednil kontroverzní Jarmuschův triumf nad Hlasem Hind Rajab letošní prezident poroty Alexander Payne. „A přejeme oběma dlouhý a významný život. Doufáme, že podpora, kterou jsme jim dnes večer udělením cen poskytli, jim v tom – každému svým způsobem – pomůže,“ dodal.

Payne rovněž vyvrátil tvrzení, že jeden z členů poroty hrozil během hlasování odchodem: „Jeden z mých porotců pohrozil, že odstoupí? Ne. Myslím, že víme, že nemáme věřit všemu, co čteme na internetu.“

Fiktivní prezident

Nejlepším režisérem se stal Benny Safdie, jenž zřejmě proměnil Dwayna Johnsona v oscarového kandidáta ve sportovním dramatu Mlátička. Tvůrce oceňovaného Drahokamu se osamostatnil od kolegy a vlastního bratra Joshe a ukázal, že jeho přínos jejich dřívějším společným projektům musel být hodně pozitivní. Coppa Volpi pro nejlepšího herce připadla italské legendě Tonimu Servillovi, jenž zazářil v životopisu fiktivního prezidenta Mariana De Santise s názvem La grazia od častého spolupracovníka Paola Sorrentina.

Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Z hereček uspěla Číňanka Zhilei Xin za drama Sun Rises on Us All a zvláštní cena poroty putovala za Gianfrancem Rosim, jehož černobílý dokument Below the Clouds shrnul život v okolí Neapole, kde na jaře udeřila silná zemětřesení.

S prázdnou naopak odchází několik velkých a skvěle hodnocených projektů včetně thrilleru Kathryn Bigelow Dům plný dynamitu, novinky Chan-wook Parka No Other Choice a očekávané Bugonie od Yorgose Lanthimose.

Už od roku 1932

  • Benátský filmový festival je událost, která se každoročně koná koncem srpna či začátkem září na ostrově Lido v italských Benátkách.
  • Festival byl v roce 1932 založen hrabětem Giuseppem Volpim di Misurata pod názvem Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica. Promítání probíhá v historickém Palazzo del Cinema na Lungomare Marconi.
  • Benátský filmový festival patří mezi ty světově nejproslulejší a je součástí benátského bienále, které patří mezi hlavní výstavy a festivaly současného umění.
  • Mezi hlavní ceny udělované na Benátském filmovém festivalu jsou Zlatý (Leone d’Oro) a Stříbrný lev. Zlatý lev je nejvyšším oceněním.
    Stříbrný lev se dává například za nejlepší režii. Festival uděluje
    i další ceny, třeba Volpiho pohár (Coppa Volpi) pro nejlepšího herce
    a herečku.
  • Festival letos skončil v sobotu 6. září. Na jedné z největších filmových, ale i módních událostí roku se celebrity jako obvykle předháněly, která vynese stylovější model. Nejvíce zazářila Emily Blunt, jež zvolila šaty designérky Tamary Ralph.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.