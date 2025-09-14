Snímek tuniské režisérky, zastoupený řadou hollywoodských hvězd, obdržel ocenění – Stříbrného lva – a porota se údajně o výsledku dlouho přela.
Svět filmu se neobrací zády k situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde Izrael vede nekompromisní vojenské operace proti teroristickým složkám. Za oběť padají také tamní civilisté včetně mladé palestinské dívky Hind Rajab, která byla loni v Gaze zabita izraelskými silami spolu se šesti členy své rodiny. Filmová rekonstrukce od dřívější vítězky z Cannes Kaouther Ben Haniy použila autentický zvukový záznam tísňového volání hrdinky a v hrubém sestřihu nadchla hollywoodské mecenáše včetně herce Brada Pitta či Joaquina Phoenixe, kteří naskočili na palubu jako producenti.
Film Hlas Hind Rajab po premiéře zaznamenal obrovský ohlas, což souzní jednak s obecným zesíleným důrazem na palestinsko-izraelský konflikt, jednak s přímo senzačním přijetím od publika i odborné kritiky. Toto „dravé, vášnivé dílo“, jak je nazval novinář Peter Bradshaw z The Guardian, dle režisérky Ben Haniy „nemůže vrátit Hind zpět ani nemůže vymazat zločin spáchaný proti ní. Nic už nikdy neobnoví to, co bylo odebráno, ale kinematografie může zachovat její hlas a nechat ho znít napříč hranicemi.“ Filmařka takto při děkovné řeči ujišťovala, že hrdinčin „hlas bude dál znít, dokud nebude vyvozena skutečná odpovědnost a nebude dosaženo spravedlnosti“.
Táta, máma, sestra a bratr
Nejdiskutovanější dílo festivalu nicméně v hlavní soutěži podlehlo klasikovi nezávislé scény Jimu Jarmuschovi, jenž se od počátku 80. let noří do vnitřních světů svých hrdinů a v mantinelech různých žánrů rozprostírá ryze apolitické existenční myšlenky.
Dvaasedmdesátiletý tvůrce uspěl s generační dramedií Father Mother Sister Brother, v jejíchž třech segmentech z New Jersey, Paříže a Dublinu si zahráli třeba Cate Blanchett, Adam Driver a Tom Waits.
„Jako porota si obou těchto filmů ceníme stejně, každý z jiného důvodu,“ zohlednil kontroverzní Jarmuschův triumf nad Hlasem Hind Rajab letošní prezident poroty Alexander Payne. „A přejeme oběma dlouhý a významný život. Doufáme, že podpora, kterou jsme jim dnes večer udělením cen poskytli, jim v tom – každému svým způsobem – pomůže,“ dodal.
Payne rovněž vyvrátil tvrzení, že jeden z členů poroty hrozil během hlasování odchodem: „Jeden z mých porotců pohrozil, že odstoupí? Ne. Myslím, že víme, že nemáme věřit všemu, co čteme na internetu.“
Fiktivní prezident
Nejlepším režisérem se stal Benny Safdie, jenž zřejmě proměnil Dwayna Johnsona v oscarového kandidáta ve sportovním dramatu Mlátička. Tvůrce oceňovaného Drahokamu se osamostatnil od kolegy a vlastního bratra Joshe a ukázal, že jeho přínos jejich dřívějším společným projektům musel být hodně pozitivní. Coppa Volpi pro nejlepšího herce připadla italské legendě Tonimu Servillovi, jenž zazářil v životopisu fiktivního prezidenta Mariana De Santise s názvem La grazia od častého spolupracovníka Paola Sorrentina.
Z hereček uspěla Číňanka Zhilei Xin za drama Sun Rises on Us All a zvláštní cena poroty putovala za Gianfrancem Rosim, jehož černobílý dokument Below the Clouds shrnul život v okolí Neapole, kde na jaře udeřila silná zemětřesení.
S prázdnou naopak odchází několik velkých a skvěle hodnocených projektů včetně thrilleru Kathryn Bigelow Dům plný dynamitu, novinky Chan-wook Parka No Other Choice a očekávané Bugonie od Yorgose Lanthimose.
