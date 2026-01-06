Porucha horkovodu v Praze 4: Bez tepla je až 11 tisíc domácností, některé školy ruší výuku

Část Prahy 4 se v úterý potýká s rozsáhlým výpadkem dodávek tepla a teplé vody. Podle informací radnice se problém týká oblastí Michle, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, celkem až 11 tisíc domácností. Výpadek přišel v době mrazivého počasí, které panuje v celé republice.
Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla. (6. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Radnice původně uvedla, že se porucha dotýká i Spořilova, což však Pražská teplárenská následně vyvrátila.

Poškozené potrubí v Michli

Důvodem přerušení dodávek je poškozený horkovod v Michli, konkrétně na křižovatce ulic Psárská a Ohradní. „Technici Pražské teplárenské pracují na odstranění poruchy a obnovení dodávek v co nejkratším možném čase,“ uvedl Maďar.

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla. (6. ledna 2026)

Podle Pražské teplárenské byla netěsnost na teplovodním potrubí zjištěna v brzkých ranních hodinách. Dodávky by měly být obnoveny do dnešních 23 hodin.

Školy omezují provoz

Výpadek se projevil také v chodu školských zařízení. Některé školy v dotčených oblastech se rozhodly omezit nebo zcela zrušit výuku.
„V ZŠ Poláčkova ředitel rozhodl o zrušení výuky a v ZŠ Plamínkové bude zrušena odpolední výuka a družiny. Konkrétní postup záleží vždy na řediteli/ce dané školy,“ poznamenal Berný.

Senioři v Jílovské ulici teplo mají

Radnice zároveň uklidnila veřejnost s tím, že pobytová odlehčovací služba pro seniory v Jílovské ulici zůstává vytápěná a výpadek se jí nedotkl.

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla. (6. ledna 2026)

„Podle informací, které jsme obdrželi od Pražské teplárenské, se výpadek týká až jedenácti tisíc domácností,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Prahy 4 Berný.

