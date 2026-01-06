Radnice původně uvedla, že se porucha dotýká i Spořilova, což však Pražská teplárenská následně vyvrátila.
Poškozené potrubí v Michli
Důvodem přerušení dodávek je poškozený horkovod v Michli, konkrétně na křižovatce ulic Psárská a Ohradní. „Technici Pražské teplárenské pracují na odstranění poruchy a obnovení dodávek v co nejkratším možném čase,“ uvedl Maďar.
Podle Pražské teplárenské byla netěsnost na teplovodním potrubí zjištěna v brzkých ranních hodinách. Dodávky by měly být obnoveny do dnešních 23 hodin.
Školy omezují provoz
Výpadek se projevil také v chodu školských zařízení. Některé školy v dotčených oblastech se rozhodly omezit nebo zcela zrušit výuku.
„V ZŠ Poláčkova ředitel rozhodl o zrušení výuky a v ZŠ Plamínkové bude zrušena odpolední výuka a družiny. Konkrétní postup záleží vždy na řediteli/ce dané školy,“ poznamenal Berný.
Senioři v Jílovské ulici teplo mají
Radnice zároveň uklidnila veřejnost s tím, že pobytová odlehčovací služba pro seniory v Jílovské ulici zůstává vytápěná a výpadek se jí nedotkl.
„Podle informací, které jsme obdrželi od Pražské teplárenské, se výpadek týká až jedenácti tisíc domácností,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Prahy 4 Berný.