Biatlonistka Tereza Voborníková byla poslední, kdo ještě na olympiádě mohla vylepšit českou medailovou bilanci v biatlonu. A to se jí povedlo! Pětadvacetiletá česká závodnice si totiž v dramatickém závodu s hromadným startem žen dojela pro neuvěřitelné 3. místo!
„Nemohu tomu vůbec uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelné, co se teď povedlo, a děkuju moc všem, kdo mi na té cestě pomohli a pomáhají. Je to naprosto skvělé,“ uvedla se slzami v očích Voborníková ČT sport. Po úspěchu se tak řadí k předešlým českým olympijským medailistům, jako jsou například Ondřej Moravec, Jakub Soukup, Michal Krčmář, Veronika Vítková a Gabriela Soukalová (Koukalová).
Po čtvrté střelbě do posledního okruhu vyjížděla dokonce z prvního místa. Nakonec se však přes ní postupně přehnala pozdější vítězka závodu Oceane Michelonová a druhá Julia Simonová. V závodu předvedl třetí nejlepší běžecký čas a po čtyřech střeleckých položkách zaznamenala pouze jeden střelecký omyl.
Voborníková ukončila osmileté čekání biatlonistů na olympijský cenný kov. Naposledy v roce 2018 v Pchjongčchangu vybojovali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro ve sprintu.
Česká výprava slaví díky Voborníkové v Itálii pátou medaili a první bronz. Zlato získali rychlobruslař Metoděj Jílek v závodu na 10.000 metrů a snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu. Jílek má ve sbírce i stříbro na trati 5000 metrů a druhá skončila také snowboardcrossařka Eva Adamczyková.
Působení Voborníkové na ZOH
Voborníková se v Itálii prezentovala vyrovnanými výkony a ve všech individuálních startech se dokázala prosadit do elitní dvacítky. Ve vytrvalostním závodě obsadila 15. místo, ve sprintu dojela devatenáctá a ve stíhacím závodě osmnáctá.
Rodačka z Vrchlabí a dvojnásobná juniorská mistryně světa však opakovaně ukázala, že má potenciál atakovat ještě výrazně vyšší příčky. I proto v hromadném startu patřila mezi širší okruh závodnic, které mohou pomýšlet na medailový úspěch. A to se také potvrdilo. Voborníková tak překonala včerejší povedené 6. místo Michala Krčmáře z masáku.
Loučení s kariérou
Závěrečný olympijský závod biatlonistek se navíc nesl v emotivním duchu loučení. Po skončení her ukončí kariéru domácí hvězda Dorothea Wierer a také jednatřicetiletá Němka Franziska Preuss, úřadující vítězka Světového poháru.
Preuss už koncem ledna oznámila, že současná sezona bude její poslední. Po olympiádě v Itálii, kde vybojovala bronzovou medaili se smíšenou štafetou, se navíc nezúčastní ani závěrečných tří podniků Světového poháru. „Přišla správná chvíle se s biatlonem rozloučit. Zítřek už pro mě nebude o čase nebo o výsledku. Bude o vděčnosti a stoprocentním odevzdání,“ uvedla německá reprezentantka.