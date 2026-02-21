Biatlonistka Tereza Voborníková je poslední, kdo ještě na olympiádě může vylepšit českou medailovou bilanci v biatlonu. V Anterselvě je totiž na programu poslední biatlonový závod – a to závod s hromadným startem žen. Ten odstartuje ve 14:15 a odvysílá jej ČT sport.
Voborníková se v Itálii prezentuje vyrovnanými výkony a ve všech individuálních startech se dokázala prosadit do elitní dvacítky. Ve vytrvalostním závodě obsadila 15. místo, ve sprintu dojela devatenáctá a ve stíhacím závodě osmnáctá.
Rodačka z Vrchlabí a dvojnásobná juniorská mistryně světa však opakovaně ukázala, že má potenciál atakovat ještě výrazně vyšší příčky. I proto bude v hromadném startu patřit mezi širší okruh závodnic, které mohou pomýšlet na medailový úspěch.
Loučení s kariérou
Závěrečný olympijský závod biatlonistek se navíc ponese v emotivním duchu loučení. Po skončení her ukončí kariéru domácí hvězda Dorothea Wierer a také jednatřicetiletá Němka Franziska Preuss, úřadující vítězka Světového poháru.
Preuss už koncem ledna oznámila, že současná sezona bude její poslední. Po olympiádě v Itálii, kde vybojovala bronzovou medaili se smíšenou štafetou, se navíc nezúčastní ani závěrečných tří podniků Světového poháru. „Přišla správná chvíle se s biatlonem rozloučit. Zítřek už pro mě nebude o čase nebo o výsledku. Bude o vděčnosti a stoprocentním odevzdání,“ uvedla německá reprezentantka.