Nejdůležitější momenty sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne i poslední den her Česká televize.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|22. 2.
|10:00
|Boby: 3. jízdy čtyřbobů
|—
|ČT sport Plus
|22. 2.
|10:00
|Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startem
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|ČT sport
|22. 2.
|11:05
|Curling – ženy: finále
|ČT sport
|22. 2.
|12:40
|Boby: 4. jízdy čtyřbobů
|—
|ČT sport
|22. 2.
|14:00
|Hokej – turnaj mužů: finále
|—
|ČT sport
|22. 2.
|20:00
|Olympijské hry: Slavnostní ceremoniál
|Česká výprava
|ČT sport
Zakončení her ve Veroně
Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na večerní slavnost. Očekává se příjezd zhruba 12 000 návštěvníků, z toho 1 500 sportovců. Ti budou muset z jednotlivých dějišť her cestovat i několik hodin.