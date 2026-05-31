Poslední den MS v hokeji 2026: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři opět těsně neuspěli

Lukáš Karbulka
Sport   23:38
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den nabídl souboj o bronz mezi Norskem a Kanadou, kde došlo k velkému překvapení. Večerní bitva o zlato opět neměla šťastný konec pro domácí Švýcarsko. Mistry se popáté v historii stalo Finsko.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Závěrečný den na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku

Poslední květnový den uzavřel 89. MS v ledním hokeji, které pořádalo Švýcarsko. Na programu dne byl po sobotních semifinálových bojích pouze zápas o třetí místo a finálový duel a finále.

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, Curych (o 3. místo)Norsko – Kanada3:2 po prodloužení
neděle 31. 5.20:20, Curych (Finále)Švýcarsko – Finsko0:1 po prodloužení

15:30 (boj o 3. místo) – Norsko vs. Kanada (3:2pp.)

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.

Svěřenci kouče Pettera Thoresena otevřeli skóre trefou Emilia Pettersena v sedmé minutě, ve druhé části zvýšil Stian Solberg. Skvěle chytajícího Henrika Haukelanda překonal až v čase 58:44 Robert Thomas, který pak poslal osm sekund před sirénou zápas do prodloužení. Oba góly dal při hře Kanady bez gólmana. Poslední slovo měl však Steen.

Norové se poprvé zúčastnili MS v roce 1937 a dnešním ziskem medaile vylepšili čtvrté místo, na které dosáhli v roce 1951 v Paříži. Tehdy zasáhlo do turnaje jen sedm týmů. Kanadě tak v boji o bronz oplatili nedávnou porážku ve skupině (5:6pp.).

Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy

20:20 (Finále) – Švýcarsko vs. Finsko (0:1pp.)

Finové jsou popáté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70:42 rozhodl Konsta Helenius, čisté konto uhájil Justus Annunen.

Finové vedení koučem Anttim Pennanenem se stali šampiony opět po čtyřech letech. Na třech předchozích MS skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 1995, 2011 a 2019.

Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko6:0
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko2:4
