Pokud plánujete výlet nebo poslední letošní grilovačku, víkendové počasí slibuje nadstandardní teploty, které by se měly vyšplhat až na 17 stupňů Celsia. Deštník si ale raději vezměte s sebou.
Výhled počasí na víkend
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu čeká Českou republiku příjemný závěr týdne.
- V pátek 16. října se budou teploty pohybovat mezi 14 a 19 stupni, den by měl být většinou slunečný a teplý. Ráno ale počítejte s teplotami kolem 7 až 9 stupni.
- V sobotu se obloha postupně zatáhne a maxima se budou pohybovat mezi 12 a 17 °C, slunečních paprsků už bude méně. Na západě Čech se může objevit občasný déšť nebo přeháňky. Bude to ideální tečka za obdobím, které meteorologové hodnotí jako teplotně silně nadnormální.
- Neděle přinese mírné ochlazení, teploty vystoupají na 9 až 13 stupňů, na jihu až 16 °C. Převládat bude oblačno, místy se může objevit i slabý déšť.
Jaké bude počasí v říjnu
Část veřejnosti strašily zvěsti o brzkém příchodu tuhých mrazů. Nic takového se podle meteorologů nechystá.
- Výhled na zbytek října jasně ukazuje, že v první polovině příštího týdne se ještě udržíme na snesitelných hodnotách mezi 12 a 17 °C.
- Koncem měsíce už musíme počítat s citelným ochlazením na pět stupňů, běžné budou ranní přízemní mrazíky. „Slunečné dny vystřídá klasická šedá obloha, ranní mlhy a častější srážky,“ uvádí server chmi.cz, portál Českého hydrometeorologického ústavu.
Kdy bude pršet
Hydrometeorologové doplňují, že přicházející podzimní deště jsou skvělou zprávou pro přírodu. Voda v krajině totiž stále chybí, uplynulé týdny byly srážkově podprůměrné a hydrologové na mnoha místech hlásí dramatické sucho.