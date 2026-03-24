Když se člověk blíží po pláži Ao Khao Kwai na severu thajského ostrova Phayam, začne se na horizontu rýsovat podivná konstrukce. Zblízka bere dech. Tisíce kusů naplaveného dřeva tu vytvářejí věže, lávky a terasy připomínající fantazii stavitele, který se nikdy nezastavil u jednoho nápadu.
Dovnitř vedou krátké schody, kolem svítí barevná světla a z reproduktorů se line podmanivá hudba brazilského dua Xique-Xique.
U baru postávají návštěvníci a čekají na drinky, které jim míchají usměvaví barmani s dlouhými dredy. Jakmile dostanou koktejl nebo pivo, mizí v různých zákoutích tohoto zvláštního místa. Bar má několik pater, některé části spojují úzké lávky a všude je cítit uvolněná atmosféra. Je to jedno z nejoblíbenějších míst na ostrově pro sledování západu slunce. Celé místo působí, jako by se tu měl každou chvíli odehrát nějaký tajemný obřad.
Bar z naplaveného dřeva
Za vznikem Hippy Baru stojí muž přezdívaný Strýček Jimmy – postava s hustou černou hřívou, šátkem na hlavě a téměř neodmyslitelnými slunečními brýlemi. Často postává u baru, dává se do řeči s hosty nebo si s nimi povídá někde u stolu.
Někdy kolem roku 2010 začal sbírat naplavené dřevo a postupně z něj stavět bar. Ten se časem rozrůstal, bobtnal do všech stran a nakonec se víceméně ustálil v podobě, kterou má dnes. Některé části je ale potřeba občas rozebrat a postavit znovu. Dřevo i tropické počasí si vybírají svou daň. Jimmy mezitím za barem hází do šejkru led, limetku a rum. „Sunset mojito,“ usměje se a podá sklenici přes hranu baru. Host si ji vezme a zmizí po úzké dřevěné lávce o patro výš, odkud je nejlepší výhled na moře. V současnosti jde o jedno z nejznámějších míst na ostrově – možná i daleko za jeho pobřežím.
Ještě před šedesáti lety byl přitom ostrov Phayam téměř zapomenutým místem s malou rybářskou komunitou. Trajekty sem nejezdily, turistická infrastruktura neexistovala a silnice ani elektřina nebyly samozřejmostí.
Co dělat na ostrově
Takový zůstal ještě dlouho poté, co první hippies v 70. a 80. letech začali objevovat dnes slavné ostrovy jako Koh Samui nebo Koh Phangan. V 90. letech se cestovatelé postupně vydávali i na menší a méně známé ostrovy. Na Koh Phayam se první z nich začali objevovat spíše až na konci 90. let a ve větším počtu až v první dekádě nového tisíciletí.
Poslední hippie ostrov
Hippie atmosféra tu však zůstala dodnes. Na ostrov sice jezdí trajekt, ale někdy to působí, jako by přeprava lidí byla jen doplňkem k zásobování zbožím. Mnozí cestovatelé říkají, že Koh Phayam připomíná Thajsko před nástupem masového turismu. Na plážích stojí jednoduché bary, kde se pije pivo nebo nenáročné koktejly a z reproduktorů zní reggae či chill-out hudba.
Ve srovnání s turistickými centry, jako jsou Phuket nebo Koh Samui, je to výrazný kontrast. Někteří cestovatelé dokonce tvrdí, že jde o poslední skutečný hippie ostrov v Thajsku.
Ještě klidnější místo ale leží severně odtud. Ostrov Ko Chang (neplést si s velkým turistickým ostrovem stejného jména na východě Thajska) je ještě syrovější a méně dotčený turismem. Většinu jeho území navíc tvoří přírodní park.
Slunce už dávno zmizelo za obzorem a nad mořem se rozsvítily první hvězdy. Barevná světla mezi trámy z naplaveného dřeva vrhají podivné stíny a bar se pomalu plní.
U baru někdo objednává další pivo, z reproduktorů se line pomalé reggae a na malém parketu před barem začínají tančit první lidé. Někteří sedí vysoko na dřevěných plošinách a pozorují temnou hladinu moře, jiní mizí v úzkých lávkách a schodištích, které vedou do dalších zákoutí té podivné stavby.
Co ochutnat
V Thajsku není mnoho podobných míst. Svou atmosférou může Hippy Bar připomenout například Freedom Bar na ostrově Koh Phangan, The Sanctuary na stejném ostrově nebo Sunset Bar na sousedním Koh Tao, kam míří řada potápěčů.
Hippy Bar je ale svým způsobem jedinečný – stejně jako celý ostrov Phayam. Když člověk sedí na jedné z horních teras s pivem v ruce a dívá se na temné Andamanské moře, snadno pochopí, proč se sem tolik cestovatelů vrací. Ne kvůli luxusním hotelům nebo velkým resortům, ale kvůli podivuhodnému baru z naplaveného dřeva, kde při západu slunce člověk snadno získá pocit, že svět venku na chvíli přestal existovat.