Poslední hippie ostrov v Thajsku? Je na něm tajemný bar, detaily vás dost možná překvapí

Autor: Vilém Janouš
  19:00
Slunce se sklání k hladině Andamanského moře a mezi křivými trámy z naplaveného dřeva se postupně rozsvěcují lampy. Stavba připomíná křížence pirátské lodi, stromového domu a umělecké instalace. Hippy Bar na thajském ostrově Phayam patří k těm místům, která působí, jako by vznikla mimo čas.
Když se člověk blíží po pláži Ao Khao Kwai na severu thajského ostrova Phayam, začne se na horizontu rýsovat podivná konstrukce. Zblízka bere dech. Tisíce kusů naplaveného dřeva tu vytvářejí věže, lávky a terasy připomínající fantazii stavitele, který se nikdy nezastavil u jednoho nápadu.

Dovnitř vedou krátké schody, kolem svítí barevná světla a z reproduktorů se line podmanivá hudba brazilského dua Xique-Xique.

U baru postávají návštěvníci a čekají na drinky, které jim míchají usměvaví barmani s dlouhými dredy. Jakmile dostanou koktejl nebo pivo, mizí v různých zákoutích tohoto zvláštního místa. Bar má několik pater, některé části spojují úzké lávky a všude je cítit uvolněná atmosféra. Je to jedno z nejoblíbenějších míst na ostrově pro sledování západu slunce. Celé místo působí, jako by se tu měl každou chvíli odehrát nějaký tajemný obřad.

Podnik je jedním z neoblíbenějších míst na pozorování západu slunce.

Bar z naplaveného dřeva

Za vznikem Hippy Baru stojí muž přezdívaný Strýček Jimmy – postava s hustou černou hřívou, šátkem na hlavě a téměř neodmyslitelnými slunečními brýlemi. Často postává u baru, dává se do řeči s hosty nebo si s nimi povídá někde u stolu.

Někdy kolem roku 2010 začal sbírat naplavené dřevo a postupně z něj stavět bar. Ten se časem rozrůstal, bobtnal do všech stran a nakonec se víceméně ustálil v podobě, kterou má dnes. Některé části je ale potřeba občas rozebrat a postavit znovu. Dřevo i tropické počasí si vybírají svou daň. Jimmy mezitím za barem hází do šejkru led, limetku a rum. „Sunset mojito,“ usměje se a podá sklenici přes hranu baru. Host si ji vezme a zmizí po úzké dřevěné lávce o patro výš, odkud je nejlepší výhled na moře. V současnosti jde o jedno z nejznámějších míst na ostrově – možná i daleko za jeho pobřežím.

Hippy Bar vypadá jako kříženec mezi pirátské lodě, stromového domu a umělecké instalace.

Ještě před šedesáti lety byl přitom ostrov Phayam téměř zapomenutým místem s malou rybářskou komunitou. Trajekty sem nejezdily, turistická infrastruktura neexistovala a silnice ani elektřina nebyly samozřejmostí.

Co dělat na ostrově

  • Ostrov Phayam se nachází asi 30 kilometrů od pevninského města Ranong. Cesta z něj trvá dvě hodiny, v případě rychlého člunu asi 40 minut.
  • Pláž Ao Khao Kwai (Buffalo Bay) – klidná pláž na severu ostrova, kde se nachází i Hippy Bar. Ideální místo na západy slunce.
  • Ao Yai Beach – nejdelší pláž na ostrově s několika bary a restauracemi. Oblíbené místo mezi surfaři během monzunové sezóny.
  • Výlet na ostrov Ko Chang – malý a velmi klidný ostrov severně od Phayamu. Většinu území tvoří přírodní park.
  • Pronájem skútru – nejlepší způsob, jak ostrov prozkoumat. Silnice vedou přes kaučukové plantáže i malé vesnice.

Takový zůstal ještě dlouho poté, co první hippies v 70. a 80. letech začali objevovat dnes slavné ostrovy jako Koh Samui nebo Koh Phangan. V 90. letech se cestovatelé postupně vydávali i na menší a méně známé ostrovy. Na Koh Phayam se první z nich začali objevovat spíše až na konci 90. let a ve větším počtu až v první dekádě nového tisíciletí.

Poslední hippie ostrov

Hippie atmosféra tu však zůstala dodnes. Na ostrov sice jezdí trajekt, ale někdy to působí, jako by přeprava lidí byla jen doplňkem k zásobování zbožím. Mnozí cestovatelé říkají, že Koh Phayam připomíná Thajsko před nástupem masového turismu. Na plážích stojí jednoduché bary, kde se pije pivo nebo nenáročné koktejly a z reproduktorů zní reggae či chill-out hudba.

Ve srovnání s turistickými centry, jako jsou Phuket nebo Koh Samui, je to výrazný kontrast. Někteří cestovatelé dokonce tvrdí, že jde o poslední skutečný hippie ostrov v Thajsku.

Ještě klidnější místo ale leží severně odtud. Ostrov Ko Chang (neplést si s velkým turistickým ostrovem stejného jména na východě Thajska) je ještě syrovější a méně dotčený turismem. Většinu jeho území navíc tvoří přírodní park.

Bar skýtá řadu zákoutí, kde lze u drinku či piva rozjímat a pozorovat Andamanské moře.

Slunce už dávno zmizelo za obzorem a nad mořem se rozsvítily první hvězdy. Barevná světla mezi trámy z naplaveného dřeva vrhají podivné stíny a bar se pomalu plní.

U baru někdo objednává další pivo, z reproduktorů se line pomalé reggae a na malém parketu před barem začínají tančit první lidé. Někteří sedí vysoko na dřevěných plošinách a pozorují temnou hladinu moře, jiní mizí v úzkých lávkách a schodištích, které vedou do dalších zákoutí té podivné stavby.

Co ochutnat

  • Thajská kuchyně je vyhlášená svou harmonií pěti chutí: pálivé, sladké, kyselé, slané a hořké. Základem je čerstvost, bylinky jako thajská bazalka a koriandr a výrazné ingredience jako rybí omáčka nebo kokosové mléko.
  • Pad thai – klasika thajské kuchyně: smažené rýžové nudle s vejcem, tofu nebo krevetami.
  • Massaman curry – jemnější kari s kokosovým mlékem, bramborami a často hovězím masem.
  • Grilované mořské plody – čerstvé krevety, ryby nebo kalamáry připravované v plážových restauracích.
  • Mango sticky rice – oblíbený dezert z lepkavé rýže, kokosového mléka a sladkého manga.

V Thajsku není mnoho podobných míst. Svou atmosférou může Hippy Bar připomenout například Freedom Bar na ostrově Koh Phangan, The Sanctuary na stejném ostrově nebo Sunset Bar na sousedním Koh Tao, kam míří řada potápěčů.

Hippy Bar je ale svým způsobem jedinečný – stejně jako celý ostrov Phayam. Když člověk sedí na jedné z horních teras s pivem v ruce a dívá se na temné Andamanské moře, snadno pochopí, proč se sem tolik cestovatelů vrací. Ne kvůli luxusním hotelům nebo velkým resortům, ale kvůli podivuhodnému baru z naplaveného dřeva, kde při západu slunce člověk snadno získá pocit, že svět venku na chvíli přestal existovat.

Poslední hippie ostrov v Thajsku? Je na něm tajemný bar, detaily vás dost možná překvapí

Hippy Bar se nachází na severním konci pláže Ao Khao Kwai.

Slunce se sklání k hladině Andamanského moře a mezi křivými trámy z naplaveného dřeva se postupně rozsvěcují lampy. Stavba připomíná křížence pirátské lodi, stromového domu a umělecké instalace....

24. března 2026

LibereckĂˇ ÄŤinohra uvede Winterbergovu poslednĂ­ cestu podle romĂˇnu RudiĹˇe

Domažlice postaví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

ilustrační snímek

Domažlice postaví 21. dubna nový, kovový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a...

24. března 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

