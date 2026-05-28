Ronaldo, Messi, Salah, Džeko, Neymar či Neuer. Všichni patří mezi fotbalové megastar, všem se ale blíží sportovní důchod. Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku nejspíš uzavře jednu velkou éru. V jakém rozpoložení do něj slavní veteráni vstupují?
Cristiano Ronaldo (41 let)
Začneme od toho nejstaršího z výběru. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem letos vyhrál saúdskou ligu. Jednačtyřicetiletý Ronaldo v posledním zápase vstřelil dva góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů. Portugalec čekal na první titul s Al-Nassrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. Na MS bude hlavní hvězdou své země a podle vyjádření trenéra Roberta Martíneze je jasné, že v sestavě nebude hrát druhé housle. Portugalsko je součástí skupiny K.
Skupina K
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|17.06.
|19:00
|Portugalsko – DR Kongo
|Houston Stadium (USA)
|1
|18.06.
|04:00
|Uzbekistán – Kolumbie
|Mexico City Stadium (Mexiko)
|2
|23.06.
|19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|Houston Stadium (USA)
|2
|24.06.
|04:00
|Kolumbie – DR Kongo
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|3
|28.06.
|01:30
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami Stadium (USA)
|3
|28.06.
|01:30
|DR Kongo – Uzbekistán
|Atlanta Stadium (USA)
Luka Modrić (40 let)
Luka Modrić je v Chorvatsku obrovskou osobností. MS 2026 bude nejspíš jeho reprezentační tečkou. Dokonce se mluví i o tom, že čtyřicetiletý středopolař skončí s fotbalem úplně. Jeho AC Milán si pokazil závěr sezony a nezahraje si tentokrát Ligu mistrů. Je tedy otázkou, zda Modrić v týmu zůstane.
|
Český tým pro MS ve fotbale 2026 se rýsuje. V širší nominaci nechybí ani dva hříšníci z derby
Modrić v roce 2018 poprvé po deseti letech sesadil z nadvlády Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v anketě Zlatý míč a podílel se na šesti triumfech Realu Madrid v Lize mistrů. Dá se říct, že má splněno. Na MS 2026 ho čeká skupina L.
Skupina L
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|17.06.
|22:00
|Anglie – Chorvatsko
|Dallas Stadium (USA)
|1
|18.06.
|01:00
|Ghana – Panama
|Toronto Stadium (Kanada)
|2
|23.06.
|22:00
|Anglie – Ghana
|Boston Stadium (USA)
|2
|24.06.
|01:00
|Panama – Chorvatsko
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|27.06.
|23:00
|Panama – Anglie
|New York/New Jersey Stadium (USA)
|3
|27.06.
|23:00
|Chorvatsko – Ghana
|Philadelphia Stadium (USA)
Manuel Neuer (40 let)
Na MS se podívá i golman Manuel Neuer. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci Německa. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být dokonce německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel. Místo naopak nezbylo pro Marca-Andrého ter Stegena. Německo zabojuje o postup ve skupině E.
Skupina E
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|14.06.
|19:00
|Německo – Curaçao
|Houston Stadium (USA)
|1
|15.06.
|01:00
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|Philadelphia Stadium (USA)
|2
|20.06.
|22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|Toronto Stadium (Kanada)
|2
|21.06.
|02:00
|Ekvádor – Curaçao
|Kansas City Stadium (USA)
|3
|25.06.
|22:00
|Curaçao – Pobřeží slonoviny
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|25.06.
|22:00
|Ekvádor – Německo
|New York/New Jersey Stadium (USA)
Edin Džeko (40 let)
Na MS se vydá i veterán Edin Džeko. Bosenský útočník německého Schalke, které se v příští sezoně vrací do Bundesligy, má výraznou stopu i v Česku. Když v roce 2005 přišel do Teplic, byl to talentovaný útočník, o kterém se mluvilo s respektem.
Jeho přestup do VfL Wolfsburg odstartoval raketový vzestup. V německé Bundeslize se z něj stal jeden z nejlepších útočníků soutěže a výraznou měrou se podílel na historickém mistrovském titulu klubu (2008/2009). Následně se prosadil i v dresu Manchesteru City, kde byl součástí nové éry a pomohl klubu k prvním velkým trofejím v moderní historii.
|
Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu
Na MS budou jeho spoluhráči i dva borci z české ligy. Povoláni byli křídelník Amar Memič z Viktorie Plzeň a poprvé v kariéře i záložník Ermin Mahmič ze Slovanu Liberec. Bosna a Hercegovina se představí ve skupině B.
Skupina B
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|12.06.
|21:00
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|Toronto Stadium (Kanada)
|1
|13.06.
|21:00
|Katar – Švýcarsko
|San Francisco Bay Area Stadium (USA)
|2
|18.06.
|21:00
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|19.06.
|00:00
|Kanada – Katar
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|24.06.
|21:00
|Švýcarsko – Kanada
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|24.06.
|21:00
|Bosna a Hercegovina – Katar
|Seattle Stadium (USA)
Neymar (34 let)
Patřil k největším hvězdám, jeho kariéru ale brzdila častá zranění. Brazilský kouzelník působí v Santosu, ten se momentálně pohybuje na sestupových příčkách. V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek.
V národním týmu se objeví po takřka třech letech. Když se Neymar zprávu o nominaci dozvěděl, byl viditelně dojatý. Zda předvede svá kouzla na šampionátu, je ale stále nejisté. Kvůli zranění pravého lýtka včera vynechal trénink. Následné vyšetření přineslo pro Brazílii nemilou zprávu. Ofenzivní hráč bude minimálně dva týdny mimo hru.
Skupina C
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|14.06.
|00:00
|Brazílie – Maroko
|New York/New Jersey Stadium (USA)
|1
|14.06.
|03:00
|Haiti – Skotsko
|Boston Stadium (USA)
|2
|20.06.
|00:00
|Skotsko – Maroko
|Boston Stadium (USA)
|2
|20.06.
|03:00
|Brazílie – Haiti
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|25.06.
|00:00
|Maroko – Haiti
|Atlanta Stadium (USA)
|3
|25.06.
|00:00
|Skotsko – Brazílie
|Miami Stadium (USA)
Mohamed Salah (33 let)
Jedna éra v Liverpoolu se blíží ke konci. Egyptský fotbalista Mohamed Salah letos na jaře oznámil, že po sezoně po devíti letech opustí Liverpool a začne hledat nové angažmá. Britská média už spekulují o jeho dalším působišti. Nejčastěji se mluví o lukrativním přesunu do Saúdské Arábie nebo do zámořské soutěže MLS. Ve hře ale podle všeho zůstává i pokračování v některé z evropských lig.
|
Zájem Čechů o letenky do USA a Mexika po postupu na MS prudce roste, zdražují i ceny
Ve dresu Liverpoolu se stal dvakrát nejlepším střelcem anglické Premier League, a to v sezonách 2017/18 a 2018/19 (dělené první místo). V sezoně 2017/18 byl mimo toho vyhlášen nejlepším hráčem této soutěže. Momentálně je mu sice „teprve“ 33 let, ale konec v Liverpoolu naznačuje, že se Salahova hvězdná kariéra chýlí ke konci. Jeho Egypt na MS hraje skupinu G.
Skupina G
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|15.06.
|21:00
|Belgie – Egypt
|Seattle Stadium (USA)
|1
|16.06.
|03:00
|Írán – Nový Zéland
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|21.06.
|21:00
|Belgie – Írán
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|22.06.
|03:00
|Nový Zéland – Egypt
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|27.06.
|05:00
|Nový Zéland – Belgie
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|27.06.
|05:00
|Egypt – Írán
|Seattle Stadium (USA)