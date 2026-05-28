Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   15:47
Sledovat Metro na Googlu
Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna generace fotbalových fanoušků. Jejich závěrečné kapitoly se začnou psát už za pár týdnů. Mistrovství světa 2026 bude nejspíš posledním šampionátem pro několik fotbalových bohů.

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ronaldo, Messi, Salah, Džeko, Neymar či Neuer. Všichni patří mezi fotbalové megastar, všem se ale blíží sportovní důchod. Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku nejspíš uzavře jednu velkou éru. V jakém rozpoložení do něj slavní veteráni vstupují?

Cristiano Ronaldo (41 let)

Začneme od toho nejstaršího z výběru. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem letos vyhrál saúdskou ligu. Jednačtyřicetiletý Ronaldo v posledním zápase vstřelil dva góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů. Portugalec čekal na první titul s Al-Nassrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. Na MS bude hlavní hvězdou své země a podle vyjádření trenéra Roberta Martíneze je jasné, že v sestavě nebude hrát druhé housle. Portugalsko je součástí skupiny K.

Skupina K

KoloDatumČasZápasDějiště
117.06.19:00Portugalsko – DR KongoHouston Stadium (USA)
118.06.04:00Uzbekistán – KolumbieMexico City Stadium (Mexiko)
223.06.19:00Portugalsko – UzbekistánHouston Stadium (USA)
224.06.04:00Kolumbie – DR KongoGuadalajara Stadium (Mexiko)
328.06.01:30Kolumbie – PortugalskoMiami Stadium (USA)
328.06.01:30DR Kongo – UzbekistánAtlanta Stadium (USA)

Luka Modrić (40 let)

Luka Modrić je v Chorvatsku obrovskou osobností. MS 2026 bude nejspíš jeho reprezentační tečkou. Dokonce se mluví i o tom, že čtyřicetiletý středopolař skončí s fotbalem úplně. Jeho AC Milán si pokazil závěr sezony a nezahraje si tentokrát Ligu mistrů. Je tedy otázkou, zda Modrić v týmu zůstane.

Český tým pro MS ve fotbale 2026 se rýsuje. V širší nominaci nechybí ani dva hříšníci z derby

Modrić v roce 2018 poprvé po deseti letech sesadil z nadvlády Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v anketě Zlatý míč a podílel se na šesti triumfech Realu Madrid v Lize mistrů. Dá se říct, že má splněno. Na MS 2026 ho čeká skupina L.

Skupina L

KoloDatumČasZápasDějiště
117.06.22:00Anglie – ChorvatskoDallas Stadium (USA)
118.06.01:00Ghana – PanamaToronto Stadium (Kanada)
223.06.22:00Anglie – GhanaBoston Stadium (USA)
224.06.01:00Panama – ChorvatskoPhiladelphia Stadium (USA)
327.06.23:00Panama – AnglieNew York/New Jersey Stadium (USA)
327.06.23:00Chorvatsko – GhanaPhiladelphia Stadium (USA)

Manuel Neuer (40 let)

Na MS se podívá i golman Manuel Neuer. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci Německa. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být dokonce německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel. Místo naopak nezbylo pro Marca-Andrého ter Stegena. Německo zabojuje o postup ve skupině E.

Skupina E

KoloDatumČasZápasDějiště
114.06.19:00Německo – CuraçaoHouston Stadium (USA)
115.06.01:00Pobřeží slonoviny – EkvádorPhiladelphia Stadium (USA)
220.06.22:00Německo – Pobřeží slonovinyToronto Stadium (Kanada)
221.06.02:00Ekvádor – CuraçaoKansas City Stadium (USA)
325.06.22:00Curaçao – Pobřeží slonovinyPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.22:00Ekvádor – NěmeckoNew York/New Jersey Stadium (USA)

Edin Džeko (40 let)

Na MS se vydá i veterán Edin Džeko. Bosenský útočník německého Schalke, které se v příští sezoně vrací do Bundesligy, má výraznou stopu i v Česku. Když v roce 2005 přišel do Teplic, byl to talentovaný útočník, o kterém se mluvilo s respektem.

Jeho přestup do VfL Wolfsburg odstartoval raketový vzestup. V německé Bundeslize se z něj stal jeden z nejlepších útočníků soutěže a výraznou měrou se podílel na historickém mistrovském titulu klubu (2008/2009). Následně se prosadil i v dresu Manchesteru City, kde byl součástí nové éry a pomohl klubu k prvním velkým trofejím v moderní historii.

Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

Na MS budou jeho spoluhráči i dva borci z české ligy. Povoláni byli křídelník Amar Memič z Viktorie Plzeň a poprvé v kariéře i záložník Ermin Mahmič ze Slovanu Liberec. Bosna a Hercegovina se představí ve skupině B.

Skupina B

KoloDatumČasZápasDějiště
112.06.21:00Kanada – Bosna a HercegovinaToronto Stadium (Kanada)
113.06.21:00Katar – ŠvýcarskoSan Francisco Bay Area Stadium (USA)
218.06.21:00Švýcarsko – Bosna a HercegovinaLos Angeles Stadium (USA)
219.06.00:00Kanada – KatarVancouver Stadium (Kanada)
324.06.21:00Švýcarsko – KanadaVancouver Stadium (Kanada)
324.06.21:00Bosna a Hercegovina – KatarSeattle Stadium (USA)

Neymar (34 let)

Patřil k největším hvězdám, jeho kariéru ale brzdila častá zranění. Brazilský kouzelník působí v Santosu, ten se momentálně pohybuje na sestupových příčkách. V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek.

V národním týmu se objeví po takřka třech letech. Když se Neymar zprávu o nominaci dozvěděl, byl viditelně dojatý. Zda předvede svá kouzla na šampionátu, je ale stále nejisté. Kvůli zranění pravého lýtka včera vynechal trénink. Následné vyšetření přineslo pro Brazílii nemilou zprávu. Ofenzivní hráč bude minimálně dva týdny mimo hru.

Skupina C

KoloDatumČasZápasDějiště
114.06.00:00Brazílie – MarokoNew York/New Jersey Stadium (USA)
114.06.03:00Haiti – SkotskoBoston Stadium (USA)
220.06.00:00Skotsko – MarokoBoston Stadium (USA)
220.06.03:00Brazílie – HaitiPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.00:00Maroko – HaitiAtlanta Stadium (USA)
325.06.00:00Skotsko – BrazílieMiami Stadium (USA)

Mohamed Salah (33 let)

Jedna éra v Liverpoolu se blíží ke konci. Egyptský fotbalista Mohamed Salah letos na jaře oznámil, že po sezoně po devíti letech opustí Liverpool a začne hledat nové angažmá. Britská média už spekulují o jeho dalším působišti. Nejčastěji se mluví o lukrativním přesunu do Saúdské Arábie nebo do zámořské soutěže MLS. Ve hře ale podle všeho zůstává i pokračování v některé z evropských lig.

Zájem Čechů o letenky do USA a Mexika po postupu na MS prudce roste, zdražují i ceny

Ve dresu Liverpoolu se stal dvakrát nejlepším střelcem anglické Premier League, a to v sezonách 2017/18 a 2018/19 (dělené první místo). V sezoně 2017/18 byl mimo toho vyhlášen nejlepším hráčem této soutěže. Momentálně je mu sice „teprve“ 33 let, ale konec v Liverpoolu naznačuje, že se Salahova hvězdná kariéra chýlí ke konci. Jeho Egypt na MS hraje skupinu G.

Skupina G

KoloDatumČasZápasDějiště
115.06.21:00Belgie – EgyptSeattle Stadium (USA)
116.06.03:00Írán – Nový ZélandLos Angeles Stadium (USA)
221.06.21:00Belgie – ÍránLos Angeles Stadium (USA)
222.06.03:00Nový Zéland – EgyptVancouver Stadium (Kanada)
327.06.05:00Nový Zéland – BelgieVancouver Stadium (Kanada)
327.06.05:00Egypt – ÍránSeattle Stadium (USA)
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má Újezd u Sezemic

ilustrační snímek

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku, v průměru 35,3 roku. Naopak nejvyšší průměrný věk, 57,1 roku, mají lidé v...

30. května 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

Už žádné vyšetření. Přístroj rozpozná, jestli žena cvičí pánevní dno správně

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který...

Vědci z Plzně a německého Regensburgu spojili síly a vymysleli systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno doma. Vyhnou se tak nutnosti invazivních vyšetření. Zařízení dokáže pomocí senzorů...

30. května 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a...

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v sobotu vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  7:42

Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou

ilustrační snímek

Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ). Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele...

30. května 2026  5:50,  aktualizováno  5:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šup do MHD, motivuje Ostrava placeným stáním i slevou za přesednutí na veřejnou dopravu

Autobus MHD Ostrava.

Za parkování na městském záchytném parkovišti na Hranečníku ve Slezské Ostravě, které bylo dosud zdarma, řidiči musí nově platit. Pokud však využijí městskou hromadnou dopravu, celodenní parkování je...

30. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Zakladatelé Hosta: Za 30 let se nejvíc změnila propagace i hlavní knižní proud

ZakladatelĂ© Hosta: Za 30 let se nejvĂ­c zmÄ›nila propagace i hlavnĂ­ kniĹľnĂ­ proud

Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení...

30. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

30. května 2026  6:52

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00,...

30. května 2026,  aktualizováno 

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 09:00,...

30. května 2026,  aktualizováno 

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se dnes vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy

ilustrační snímek

Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12. května večer ukradl zloděj z bočního oltáře. Relikvii...

30. května 2026,  aktualizováno 

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

I v čakovickém kostele sv. Remigia mají na Noc kostelů připravený bohatý program. Začal v 15.00 hodin zábavnou kvízovou hrou pro děti i dospělé. Připraveno je také Kafé v sedmém nebi. Výtěžek...

vydáno 29. května 2026  23:41

Noc kostelů proběhla i v Braníku. Na programu bylo například vystoupení hudebního dua La Néma, které přineslo atmosféru světových muzikálů.

vydáno 29. května 2026  23:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.