Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli zdravotním potížím nenastoupí na zimních olympijských hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů.
„Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dnes na start nešla,“ uvedla osmatřicetiletá rychlobruslařka v nahrávce pro média.
To potvrdila i na svém facebookovém profilu. „Nejde slovy vyjádřit, jak moc bolestivé pro mě je oznámit, že na start na 3 km dnes opravdu nenastoupím. Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání... Omlouvám se všem,“ napsala rychlobruslařka.
Sedminásobná olympijská medailistka se přitom účastní her naposledy. V Miláně by se měla představit ještě na tratích 5000 a 1500 metrů, pokud to její zdravotní stav dovolí. Závod na pět kilometrů, který patří k jejím nejsilnějším disciplínám, je na programu ve čtvrtek 12. února.
Na „pětku“ by ale Sáblíková měla být v pořádku
Optimistický je směrem k jejímu startu na 5000 metrů lékař výpravy Jiří Dostal. „Martina má akutní virózu. Po poradě celého týmu jsme se shodli, že výkon by nebyl optimální a velké riziko, že by byla negativně ovlivněná na její primární trati na pět kilometrů,“ řekl Dostal, který plně podporoval rozhodnutí zrušit dnešní start. „Dáme ji dohromady a je velká šance, že na pět kilometrů bude plně připravená,“ dodal.
„Moje první otázka (na lékaře) byla, jestli když vynechám trojku, se budu moct postavit na pětku. Samozřejmě říkali, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Řekla jsem, že pětku si vzít nenechám. I kdybych měla 39 (stupňů Celsia), tak tam půjdu. Opravdu bych se tady chtěla rozloučit,“ uvedla Sáblíková, která svou olympijskou kariéru začala před 20 lety v Turíně.
Sáblíková patří k nejúspěšnějším českým sportovcům historie. Olympijské zlato získala na 3000 metrech ve Vancouveru 2010 a dvakrát na pětikilometrové trati – v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018. Kromě toho má ve sbírce i čtyři olympijské stříbrné a jednu bronzovou medaili a je mnohonásobnou mistryní světa i Evropy.
