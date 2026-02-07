Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:14
Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechá na zimních olympijských hrách v Miláně závod na 3000 metrů. Legendární rychlobruslařka, pro kterou jde o poslední olympiádu v kariéře, by se měla představit ještě na tratích 5000 a 1500 metrů.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku. | foto: ČTK

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli zdravotním potížím nenastoupí na zimních olympijských hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů.

„Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dnes na start nešla,“ uvedla osmatřicetiletá rychlobruslařka v nahrávce pro média.

To potvrdila i na svém facebookovém profilu. „Nejde slovy vyjádřit, jak moc bolestivé pro mě je oznámit, že na start na 3 km dnes opravdu nenastoupím. Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání... Omlouvám se všem,“ napsala rychlobruslařka.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková napsala na svém Instagramu, že se před sobotním závodem na 3000 metrů necítí dobře.

Sedminásobná olympijská medailistka se přitom účastní her naposledy. V Miláně by se měla představit ještě na tratích 5000 a 1500 metrů, pokud to její zdravotní stav dovolí. Závod na pět kilometrů, který patří k jejím nejsilnějším disciplínám, je na programu ve čtvrtek 12. února.

Na „pětku“ by ale Sáblíková měla být v pořádku

Optimistický je směrem k jejímu startu na 5000 metrů lékař výpravy Jiří Dostal. „Martina má akutní virózu. Po poradě celého týmu jsme se shodli, že výkon by nebyl optimální a velké riziko, že by byla negativně ovlivněná na její primární trati na pět kilometrů,“ řekl Dostal, který plně podporoval rozhodnutí zrušit dnešní start. „Dáme ji dohromady a je velká šance, že na pět kilometrů bude plně připravená,“ dodal.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

„Moje první otázka (na lékaře) byla, jestli když vynechám trojku, se budu moct postavit na pětku. Samozřejmě říkali, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Řekla jsem, že pětku si vzít nenechám. I kdybych měla 39 (stupňů Celsia), tak tam půjdu. Opravdu bych se tady chtěla rozloučit,“ uvedla Sáblíková, která svou olympijskou kariéru začala před 20 lety v Turíně.

Sáblíková patří k nejúspěšnějším českým sportovcům historie. Olympijské zlato získala na 3000 metrech ve Vancouveru 2010 a dvakrát na pětikilometrové trati – v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018. Kromě toho má ve sbírce i čtyři olympijské stříbrné a jednu bronzovou medaili a je mnohonásobnou mistryní světa i Evropy.

Zimní olympiáda je zahájena. Itálie přivítala hry originálním ceremoniálem









Při požáru bytového domu v Brně zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili

ilustrační snímek

Při požáru třípodlažního bytového domu v brněnských Židenicích dnes ráno zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili. ČTK to řekl mluvčí hasičů Filip...

7. února 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

ADHD, EEG a také terapie. Česká hra Star Focus propojuje léčbu s hraním

Hru si můžete volně stáhnout na platformách Android a iOS.

Jsou mladí, šikovní a mají nápady, které vás pobaví i poučí. Jmenují se Bell Hat Games a po třech letech vývoje představili terapeutickou ADHD hru Star Focus. Deník Metro se sešel s kreativním šéfem...

7. února 2026  10:29

