Poslední StarDance s Ebenem a Kostkovou. Show čeká nová porota i hlasování v aplikaci

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:42
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Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance loučí

Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance loučí | foto: ČTK

Tisková konference 14. ročníku StarDance
Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec na tiskové konferenci 14. ročníku...
Tisková konference 14. ročníku pořadu StarDance
Tisková konference 14. ročníku StarDance
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StarDance letos vstupuje do nové éry. Po dvaceti letech se s pořadem rozloučí moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková, změny čekají také porotu. Diváci navíc poprvé dostanou možnost hlasovat prostřednictvím mobilní aplikace. Čtrnáctá řada taneční show začne 10. října a vítěz bude znám 12. prosince.

Po dvaceti letech na obrazovce zažije taneční show StarDance zásadní zlom. Nadcházející 14. řada, která odstartuje 10. října, bude totiž poslední pro moderátorskou dvojici Marek Eben a Tereza Kostková. Vedle rozlučky oblíbených moderátorů přinese letošní ročník i novou mobilní aplikaci pro hlasování nebo obměněnou porotu. Vítěz bude znám 12. prosince.

Konec jedné éry

„Je výjimečné, že tu s Markem stojíme po dvaceti letech. Usoudili jsme, že u každého zrodu je závěr a konec. Bylo jasné, že jednou to musí skočit a tato řada bude výjimečná tím, že si ji společně užijeme naposledy,“ uvedla Kostková. Jako moderátorská dvojice byli služebně nejstarší a nejstálejší ve všech zemích, kde se licenční pořad StarDance vysílá.

I pro děti

  • Součástí projektu zůstává také iniciativa Tančí celá škola, do které se v minulém ročníku zapojilo deset tisíc dětí.
  • Školní týmy se podle návodu hlavního choreografa Martina Koldy učí taneční sestavy, vybrané kolektivy se poté podívají přímo na přímý přenos soutěže.

Emoce přiznali i letošní soutěžící. „Mě to skoro až dojalo a bylo mi to líto. Jsem ráda, že zrovna u té jejich poslední řady můžeme s Tomášem být,“ přiznala tanečnice Lenka Nora Návorková. Její soutěžní partner Tomáš Matonoha krok chápe, i když ho zpráva překvapila. „Jsou jedním z pilířů kvality, kterou si tento pořad dvacet let drží. Svým stylem, nonšalantností, elegancí a inteligentním humorem,“ složil moderátorům poklonu Matonoha. Změna rezonuje i u dalších párů. „Upřímně jsem moc ráda, že jsme u toho a můžeme si to s nimi ještě užít. Mám je oba moc ráda,“ svěřila se herečka Petra Nesvačilová. Její taneční partner Filip Hudlický neskrýval zvědavost, kdo dvojici nahradí.

Zahájení na ambasádě

Odpočet k nadcházejícímu ročníku odstartovala Česká televize včera na zahradě britského velvyslanectví v Praze. Důvod byl prostý, právě z Británie pochází licence k tomuto pořadu. Na tiskové konferenci předvedla i novou znělku, která vznikala v knihovně na zámku Kačina v režii Jana Bártka.

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Televize zároveň představila novinku v hlasování – diváci budou moci poprvé posílat hlasy přes oficiální mobilní aplikaci StarDance, která bude ke stažení zdarma. Aplikace poslouží jako alternativa k tradičním SMS zprávám a nabídne i zákulisní videa.

Novinky i v porotě

Desítku soutěžních dvojic složenou z herců, zpěváků či sportovců fanoušci znají už od jara, od léta však všichni trénují v plném nasazení. Letošními páry budou: Hana Dvorská a Michal Kurtiš, Vojtěch Dyk a Catharina Málek, Marta Jandová a Martin Prágr, Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková, Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, Tomáš Polák a Adriana Mašková, Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová, Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec, Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská či Luciana Tomášová a Robin Ondráček.

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Kromě moderátorů nastane změna také v porotě. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Genzera se za hodnoticí stůl vrací Zdeněk Chlopčík. Čtveřici porotců nově doplní choreografka Jana Burkiewiczová.

Náročný trénink i regenerace

Příprava na přímé přenosy vyžaduje náročný tréninkový režim, které účastníci absolvují už týdny. Hledají tak různé cesty, jak fyzický i psychický tlak zvládnut.

Pro Petru Nesvačilovou je soutěž vítaným návratem k práci po mateřské dovolené. „Jsem hrozně ráda, že člověk po té mateřské může takhle vstoupit do toho drilu. Sama pro sebe bych si to za jiných okolností nebyla schopná dopřát,“ vysvětlila s tím, že součástí tréninků jsou u nich s partnerem Filipem Hudlickým i přestávky. „To jsme si zanesli i do smlouvy, kterou jsme mezi sebou sepsali hned na začátku,“ dodává partner se smíchem.

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Tomáš Matonoha staví na fyzické regeneraci a radách z rodinného kruhu. Ačkoliv doma s manželkou Lucií Benešovou detaily z parketu příliš neřeší, jeho konzultantkou se stala snacha, která je profesionální tanečnicí. Po tréninku se pak zotavuje na chalupě. „Je hrozně příjemné si po tréninku zaplavat v bazénu a dát si saunu,“ uvedl. Jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková si ho chválí. „Tomáš se hodně snaží, takže jeho limity postupně posunujeme. Hodně mě překvapil,“ dodává.

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