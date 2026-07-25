„Tohle už možná brzy nezažijeme,“ říkáte si, když sedíte za volantem Cupry Formentor VZ5. Na první pohled je to jen trochu ostřejší SUV. Jenže stačí zmáčknout startér a realita se změní. Zpod kapoty se ozve nepravidelný, hluboký baryton pětiválce a člověk okamžitě ví, že tohle nebude obyčejná cesta do práce. Vzali jsme ho na okresky, kde rychlost není to hlavní. Tady rozhodují zatáčky, rytmusa cit zavolantem.
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Pod kapotou pracuje motor, který je dnes skoro automobilovým úkazem– 2,5litrový pětiválcový turbo benzin o výkonu 390 koní a točivém momentu 480 Nm. Stejný rodokmen, který známe z ostrých Audi RS. Stačí přepnout do režimu Cupra, šlápnout na plyn a auto vystřelí vpřed s lehkostí, která trochu mate. Není to brutální rána jako u některých elektromobilů, spíš stará dobrá mechanická síla.
Ten zvuk!
Motor táhne, DSG převodovka kope kvalty a pětiválec vám dělá dobře na uši. Ten zvuk. To je hlavní důvod, proč si VZ5 koupit. Čtveřice koncovek výfuku vzadu nevypadá jen na parádu. Každé přidání plynu doprovází charakteristické hluboké zavrčení, které dnes z aut pomalu mizí.
Pod agresivním vzhledem se skrývá hodně schopná technika. Pohon všech kol s aktivním rozdělováním síly mezi zadní kola pomáhá autu ochotně zatočit a držet stopu i tam, kde by běžné SUV už začalo protestovat. A pak jsou tu brzdy. Obří šestipístkové třmeny Akebono vpředu nejsou ozdoba na fotky. Když okreska začne mizet rychleji, než je zdrávo, VZ5 umí stejně sebevědomě zpomalit jako zrychlit.
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Není pro všechny, ale má příběh
Za volantem sedíte nízko, kolem vás sportovní atmosféra a auto působí mnohem menší, než ve skutečnosti je. Ano, pořád je to crossover. Ale takový, který se občas tváří jako hothatch na steroidech. Cupra Formentor VZ5 není nejrozumnější volba. Není nejlevnější, není nejúspornější a rozhodně nebude vyhovovat každému. Jenže právě v tom je její kouzlo. Je to stylovka pro lidi, kteří chtějí zažít příběh.