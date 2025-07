Celým prostranstvím se line vůně vonných tyčinek. Před chrámem se tyčí kopí. Dochází mi, že stejným atributem se pyšní bůh Murugan, jehož obrovskou sochu jsem viděl před jeskyní Batu v malajském Kuala Lumpuru.

Jedno z nejposvátnějších míst na ostrově

Tentokrát se ovšem nacházím tisíce kilometrů daleko. Tady Pána Murugana nazývají Kataragama a po něm pojmenovali rovnou celé město. Nachází se na jihovýchodě Srí Lanky a jedná se o jedno ze tří nejposvátnějších míst na ostrově, kterému se v koloniálních dobách říkalo Cejlon.

Kataragama je tiché městečko, které od Posvátného okrsku odděluje řeka Menik Ganga neboli Řeka klenotů. Než poutníci do okrsku vstoupí, provedou rituální koupel právě v této řece a pak už zamíří do některého z chrámů nebo svatyní, které se nacházejí v rozlehlé parkové zóně. Všude pobíhají všeteční hulmani.

Zajímavé je, že město je posvátné nejen pro hinduisty, ale také pro buddhisty i muslimy. Ostatně v místní mešitě Khizr se nacházejí hrobky světců z Kyrgyzstánu a Indie. Pro boží pomoc sem chodí dokonce i křesťané.

Když se setmí

„Město je staré deset tisíc let,“ říká mi u svatyně Maha Devale tehdy osmdesátiletý Matarasámí. Do města přišel jako šestnáctiletý a už tu zůstal. Za svůj život měl řadu následovníků. „Mým žákem je i jeden lékař z Rakouska,“ pochlubil se muž s dlouhým plnovousem. Náš rozhovor ukončuje žena, která ho odvádí k bohoslužbě.

Božstvo Boha Kataragamu uznávají jak buddhisté, tak hinduisté. Pro buddhistické Sinhálce je jedním ze čtyř velkých ochránců ostrova.

Pro hinduisty je ekvivalentem boha Murugana, syna Šivy a Párvatí, bratr Ganéši. Murugan na Srí Lanku přišel, aby bojoval proti démonům asurům.

Když se setmí, začíná ten pravý rej, kvůli němuž jsem vlastně do chrámu přišel. Večerní púdža, tedy bohoslužba. Lidé přinášejí květiny a ovoce jako obětiny. Všude stoupá dým z vonných tyčinek a hoří ohně. Kněží rituálně žehnají poutníkům. Znějí zvony, hraje se hudba a divoce tančí. Někdo až do úplného vysílení. Přítomnost božstva zdá se být přímo hmatatelná. Když bohoslužba končí, poutníci se rozcházejí. Do Kataragamy jsem přijel na skútru, který jsem si pronajal už v hlavním městě Kolombo, abych na něm objel celý ostrov. Už po cestě na jih jsem si zamluvil pokoj v resortu Humbhaha. To jsem ovšem netušil, co mě na místě čeká.

Domy bizarních tvarů

Projel jsem branou a přede mnou se objevily domy bizarních tvarů, které mi evokovaly film Šílený Max zmixovaný s Avatarem. Různě pokroucené domky zdobily kresby hinduistických bohů, jako je například Ganéša.

Tomu všemu vládne Fernando. „Dvacet let jsem žil v Německu, kde jsem dělal dýdžeje. Pak jsem se vrátil a založil jsem tento resort,“ vypráví věčně usměvavý padesátník.

Na zahradě jeho podniku pobíhají pávi a pozemek obtéká řeka, v níž se lze ve vedrech zchladit. Nedaleko odtud je pak hranice Národního parku Yala, kam lze vyrazit třeba na safari. V parku je totiž největší koncentrace levhartů na světě. Jsou tu i památky. Právě sem před více než dvěma tisíci lety přišli první buddhisté a celou oblast osídlili. Uprostřed parku se tak nacházejí ruiny, které tyto dávné časy pamatují.

V Kataragamě jsem strávil tři dny. Pak jsem sedl na skútr a vyrazil na sever. „Dávej pozor. Hned za městem budou na silnici sloni,“ loučil se Fernando.