Potkat v roce 2070 kočárek bude zázrak. Výzkum Reforma ukazuje, jak zvrátit demografickou krizi

Autor: Metro.cz
  13:35
Sledovat Metro na Googlu
Píše se rok 2070 a 63 procent české společnosti tvoří lidé v důchodovém věku. Když potkáte na ulici maminku s kočárkem, budete na ni mávat. A když uvidíte děti z mateřské školy, chytnete se za knoflík, protože budete mít štěstí. Bohužel nejde o dystopickou představu budoucnosti, ale o realistickou vizi, která je podložena daty.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Porodnost v České republice rok od roku klesá a podle informací z dubna tohoto roku se dostala na historické minimum. Podle Českého statistického úřadu byl v roce 2025 průměrný věk prvorodiček 29,2 roku. Scénář, ke kterému současné Česko s výhledem na padesát let směřuje, ukazuje vylidněnou a stárnoucí zemi. Institut Solvo se proto rozhodl nasbírat data, která by umožnila prozkoumat a přenastavit současný katastrofický směr vývoje české demografie.

Desatero pro lepší budoucnost

Institut Solvo Ivany Tykač představil výsledky nového výzkumu s názvem Reforma, který mapuje aktuální stav české společnosti a upozorňuje na klíčové výzvy, jež budou ovlivňovat její další vývoj. Výzkum se zaměřil na proměny sociální struktury, hodnotových postojů a očekávání veřejnosti a přinesl nové poznatky o náladách české společnosti.

„Stále se potvrzuje, že mít děti vnímáme jako přirozenou součást života, která mu dává hlubší smysl. Zároveň máme v sobě hluboce zakořeněný model: dostudovat, vybudovat kariéru, zajistit si vlastní bydlení a teprve potom založit rodinu. Pokud se však studium a kariérní začátky protáhnou, může se stát, že k rodičovství dospějeme až kolem čtyřicítky,“ uvedla k výsledkům průzkumu socioložka Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C. Na základě těchto dat pak institut Solvo vytvořil Desatero (10 doporučení), které by mělo nepříznivý trend zvrátit.

Pozitivní prognóza v číslech

Desatero není souborem izolovaných opatření, ale ucelenou strategií postavenou na třech vzájemně propojených pilířích: modernizaci vzdělávacího systému, podpoře rodin a reformě důchodového systému. Posledním krokem bylo vše spočítat a ověřit, zda bude tato hypotéza (Desatero) fiskálně pozitivní, tedy že „nás“ nebude stát moc peněz. Ukázalo se, že zavedení Desatera bude už od roku 2046 vytvářet „peníze“.

Česká republika dnes rozhoduje o tom, jak bude vypadat za padesát let. Desatero institutu Solvo nabízí cestu, jak zabránit scénáři vylidněné a stárnoucí země. Bez odvahy reformovat vzdělávání, podpořit rodiny a přizpůsobit důchodový systém nové realitě bude demografická krize dál prohlubovat ekonomické i společenské problémy. S těmito změnami však může být budoucnost Česka početnější, prosperující a dlouhodobě udržitelná.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Po D35 pendlují tanky Leopard, spolu s vojáky „trénují“ i projíždějící řidiči

Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4...

Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku od devíti hodin jezdí šest tanků Leopard 2A4. Nacvičují zde jízdu v koloně. Pětapadesátitunové obrněné stroje po...

16. června 2026  6:02,  aktualizováno  11:54

Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program

Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.

Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní...

16. června 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Čestní občané Henlein a Gottwald? Město se od rozhodnutí předchůdců distancovalo

Konrád Henlein v dubnu 1939 v Jihlavě, kam přijel slavit Hitlerovy padesáté

Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...

16. června 2026  11:42

Pořezání generála nožem, obžalovaný voják chce u soudu přiznat vinu

Voják Tomáš Beran obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana...

Městský soud v Brně dopoledne začal projednávat případ vojáka, který podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal...

16. června 2026  8:22,  aktualizováno  11:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Připravovaná zastávka VRT by v Jihlavě být neměla, míní Pavel

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...

Proti připravované stanici v jihlavském Pávově na vysokorychlostní trati se dnes vymezil prezident Petr Pavel při debatě na místní radnici při své návštěvě Vysočiny. Pavel během prvního dne pobytu v...

16. června 2026  5:02,  aktualizováno  11:40

Evropské podniky čelí "mezeře ve viditelnosti", protože umělá inteligence přetváří vyhledávání a zjišťování zákazníků

16. června 2026  11:35

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

16. června 2026  11:32

HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry, detektivky z rozhlasu

ilustrační snímek

Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená...

16. června 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz

16. června 2026  11:28

Větrníky v Podkrkonoší narážejí na tuhý odpor, obce napadly akcelerační zóny

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady...

16. června 2026  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soupeř Česka pod lupou. JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

16. června 2026  11:18

Galerie moderního umění v H.Králové 18. června zahájí výstavy o pohybu krajinou

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí...

16. června 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.