Porodnost v České republice rok od roku klesá a podle informací z dubna tohoto roku se dostala na historické minimum. Podle Českého statistického úřadu byl v roce 2025 průměrný věk prvorodiček 29,2 roku. Scénář, ke kterému současné Česko s výhledem na padesát let směřuje, ukazuje vylidněnou a stárnoucí zemi. Institut Solvo se proto rozhodl nasbírat data, která by umožnila prozkoumat a přenastavit současný katastrofický směr vývoje české demografie.
Desatero pro lepší budoucnost
Institut Solvo Ivany Tykač představil výsledky nového výzkumu s názvem Reforma, který mapuje aktuální stav české společnosti a upozorňuje na klíčové výzvy, jež budou ovlivňovat její další vývoj. Výzkum se zaměřil na proměny sociální struktury, hodnotových postojů a očekávání veřejnosti a přinesl nové poznatky o náladách české společnosti.
„Stále se potvrzuje, že mít děti vnímáme jako přirozenou součást života, která mu dává hlubší smysl. Zároveň máme v sobě hluboce zakořeněný model: dostudovat, vybudovat kariéru, zajistit si vlastní bydlení a teprve potom založit rodinu. Pokud se však studium a kariérní začátky protáhnou, může se stát, že k rodičovství dospějeme až kolem čtyřicítky,“ uvedla k výsledkům průzkumu socioložka Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C. Na základě těchto dat pak institut Solvo vytvořil Desatero (10 doporučení), které by mělo nepříznivý trend zvrátit.
Pozitivní prognóza v číslech
Desatero není souborem izolovaných opatření, ale ucelenou strategií postavenou na třech vzájemně propojených pilířích: modernizaci vzdělávacího systému, podpoře rodin a reformě důchodového systému. Posledním krokem bylo vše spočítat a ověřit, zda bude tato hypotéza (Desatero) fiskálně pozitivní, tedy že „nás“ nebude stát moc peněz. Ukázalo se, že zavedení Desatera bude už od roku 2046 vytvářet „peníze“.
Česká republika dnes rozhoduje o tom, jak bude vypadat za padesát let. Desatero institutu Solvo nabízí cestu, jak zabránit scénáři vylidněné a stárnoucí země. Bez odvahy reformovat vzdělávání, podpořit rodiny a přizpůsobit důchodový systém nové realitě bude demografická krize dál prohlubovat ekonomické i společenské problémy. S těmito změnami však může být budoucnost Česka početnější, prosperující a dlouhodobě udržitelná.