„Šlo o večer plný hudby a vzpomínek, který spojil generace diváků, pedagogů i divadelních partnerů. Herec Jan Cina spolu s mladými studenty přinesli do sálu energii, která potvrdila, že divadlo mladé stále baví a inspiruje,“ říká pro deník Metro k oslavám šedesáti let Klubu mladých diváků jeho vedoucí Barbora Werner.

Podle čeho jste vybírali program proběhnuvší oslavy v pražských Vršovicích?

Chtěli jsme zapojit všechny generace a aktéry, které Klub mladých diváků ze své podstaty spojuje. Záměr byl udělat večer nad rámec vzpomínkového večera, přinést program zajímavý jak pro pamětníky a partnery, tak i pro stávající členy klubu. Pro moderování jsme zvolili režijně-dramaturgickou dvojici Petra Erbese s Borisem Jedinákem. Slavnostního večera se zhostili s vtipem a inteligencí. Jako speciální host nás moc potěšil Jan Cina, který nás přišel pozdravit a roztančit. Večeru přinesl hvězdný šarm a podělil se o osobní vazbu na Klub mladých diváků, hrál pro nás mimo jiné v počátcích kariéry v Divadle Na Prádle.

V současnosti KMD sdružuje přes sedmnáct tisíc mladých diváků ze 467 členských skupin a dál úspěšně propojuje školní skupiny ve věku třináct až jednadvacet let s profesionální divadelní scénou. Jakou zpětnou vazbu dostáváte od žáků a pedagogů?

Nejkrásnější zpětná vazba je velký potlesk při vydařených reprízách v divadle. To je až elektrizující nádhera, kdy máme přímou zpětnou vazbu od diváků. Pravidelně nám chodí e-mailem různé postřehy. Když napíšou, sdělují spíše nadšené pocity a pochvaly. Výjimečně přijde i nějaká kritičtější zpráva, i za takovou zprávu jsme vděční a zajímá nás.

Plánujete další větší akce, kterými výročí klubu oslavíte?

Slavnost takového rozsahu si dokážu představit až zas k nějaké další výjimečné příležitosti. Ta může přijít za deset let nebo bychom museli slavit nějaký zásadní rozvoj či úspěch.

Je to i kvůli rozpočtu?

Větší setkání jsme pořádali nyní, protože to byla výjimečná příležitost. Mohli jsme si to dovolit mimo jiné díky jednorázové podpoře, kterou jsme dostali od Prahy 10, a trvalé podpoře z hlavního města. Celkově to bylo i dost náročné, protože musíme pracovat úsporně a efektivně.

Co vám dělá největší radost při vaší práci?

Největší odměna jsou spokojení mladí diváci a jejich nadšení pedagogové. Zvláště mě osobně těší, když se nám podaří zprostředkovat nějaký nečekaný zážitek, rozšířit mladým divákům obzory třeba o divadlo něčím náročnějším. Je krásné, když pak společně v sále zažijeme divadelní katarzi zakončenou nadšeným potleskem. To je čirá radost. Velkou odměnou je uznání smysluplnosti Klubu mladých diváků, vidíme to hlavně na tom, když se školy znovu přihlašují.

Co byste klubu popřála do dalších let?

Klubu mladých diváků bych přála spoustu kvalitních inscenací do nabídky, spokojené mladé diváky, stále nadšený a silný tým a aby se citlivě vyvíjel, aby s grácií zvládal přirozenou a někdy trochu divokou proměnlivost všech okolností. A kdo ví? Třeba se Klubu mladých diváků časem dostane při zachování stability kanceláře i více autonomie.