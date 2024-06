Poťouchle legrační cvok skřehotá už 90 let. Kačer Donald otevřel svůj zobák 9. června 1934

Právě skřehotání, kterému má leckdo potíže rozumět, je Donaldovým poznávacím znamením. Animovaná postavička za něj vděčí Clarenci „Ducky“ Nashovi, který vznětlivého ptáka namlouval stěží uvěřitelných padesát let, až do roku 1985.

Mladší brácha Mickeyho

Říká se dokonce, že právě hercův hlas dal vzniknout i samotné postavě. Americký filmový kritik Leonard Maltin v předmluvě jedné z knížek o Donaldovi píše, že jej Walt Disney vytvořil poté, co slyšel Nashe jeho „kačeřím“ hlasem recitovat dětskou říkanku Mary Had a Little Lamb. Zakladatel nejslavnějšího studia animovaných filmů právě v té době toužil stvořit novou postavičku, jež by měla mnohem víc negativních vlastností než o šest let starší slušňák Myšák Mickey.

Kačer Donald je mezi postavičkami v Disneyho souboru zdaleka největší vztekloun, a když ho třeba někdo vyprovokuje, nejde pro ránu daleko. Kačer má ale také dobré srdce. Vlastně každý druhý či třetí Donaldův úmysl je dobrý, ale do té doby se vždycky zaručeně rozběhne tím nesprávným směrem.

Velmi slavní synovci

Donalda sice vymyslel Walt Disney, podobně jako u dalších hrdinů z jeho studia ji ale do života uvedli jiní. V případě skřehotavého kačera to byl zejména kreslíř Carl Barks, původně jeden z mnoha Disneyho animátorů.

Na přelomu 30. a 40. let pracoval na několika Donaldových filmech, později začal vytvářet velmi populární komiksové sešity. Mimo jiné namaloval domovské město Kačerov a podílel se na zrodu trojice Donaldových nezbedných synovců – Dulíka, Bubíka a Kulíka (v disneyovském originálu Huey, Dewey a Louie – pozn. redakce).

Kačer si podá Hitlera

Hašteřivý kačer získal na oblibě za druhé světové války, kdy si publikum oblíbilo „oráchlejší“ figury. Podobně jako další animovaní a komiksoví hrdinové se zapojil i do agitace americké armády, třeba v grotesce Donald rukuje z roku 1942.

Po válce kačer se svými přáteli a příbuznými v komiksových příbězích procestoval všechny světadíly, podíval se na severní pól i do vesmíru. Postupem času se ale měnilo prostředí, pro které Disneyho studio Donaldovy příběhy vytvářelo.

Jančí v Mickeyho klubíku

Oblíbené krátké filmy určené pro kina však postupně přestaly táhnout. Zatímco do 50. let se natáčelo kolem pěti filmů ročně, později se objevoval jeden animovaný příběh za rok či dva. Celkem vzniklo téměř 180 donaldovských snímků určených pro kina, v posledních dekádách se pak Kačer Donald podobně jako mnoho jeho kreslených souputníků přesunul hlavně do televize. Kromě Příběhů z Kačerova, kde se Donald jen občas mihne, je k vidění například v Mickeyho klubíku, televizním pořadu určeném pro předškolní děti.