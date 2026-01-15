Potřebovali i záporáka. Herečka Petra Bučková rozvíří vody v Polabí, ujme se role vyšetřovatelky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:00
Polabí nejspíš znáte. Rodinný seriál s dramatickými a kriminálními prvky, který se odehrává v malebném městečku podél řeky Labe, vysílá televize Prima dvakrát týdně, a to již od srpna loňského roku. Po novoroční pauze se nyní seriál příští týden vrací na obrazovky. Dosavadní herecký ansámbl nově obohatí herečka Petra Bučková. Ujme se role vyšetřovatelky – příslušnice GIBS, která přijíždí do městečka, aby se zapojila do vyšetřování vraždy a komplikovaného případu zmizení jedné z ženských postav.
Fotogalerie4

Petra Bučková je novou tváří Polabí | foto: TV PRIMA

„Autor scénáře Honza Coufal mi roli mé postavy naznačil takto: ‚Potřebujeme silného antagonistu.‘ Já si to vysvětluji tak, že to není ani kladná, ani záporná postava – i když mnozí ji tak budou vnímat. Je to někdo, kdo řádně rozvíří vody v Polabí,“ říká pro deník Metro Bučková.

Vaše postava Petra Horká je poháněna touhou po profesním uznání a možná i osobní pomstě vůči postavě Lucie. Co je podle vás její hlavní hnací motor – touha po spravedlnosti, nebo spíše snaha dokázat svou cenu lidem, kteří ji v minulosti podcenili?
U ní se to míchá. Podplukovnice Horká je přesvědčená o své pravdě: že se v Polabí dějí podezřelé věci a že příliš mnoho osobních vazeb ovlivňuje důležité vyšetřování. Petra Horká je přesvědčená, že zachraňuje pořádek. To, že není neomylná, že má nějaký „háček“ z minulosti, že dělá chyby… to ona nevidí. Jde za svým jak honicí pes. Horká není zlá. Horká je nebezpečná tím, jak moc věří sama sobě.

Petra Bučková

Vaše postava je popisovaná jako velmi soutěživá a neústupná, a to jak v práci, tak v soukromí, když bojuje o muže. Jste i vy v životě soutěživý typ? A kde podle vás leží hranice zdravé rivality?
Jsem zdravě soutěživá, nejvíc sama se sebou. Zdravá rivalita je radostná a v obou soutěžících probouzí jen to nejlepší. Není zničující, ale oba povznáší dál a výš.

Jaká je dynamika mezi vámi a herečkou Johanou Matouškovou, s níž ztvárňujete sokyně? Užíváte si natáčení těchto napjatých scén?
Není příjemné být na sebe nepříjemné. To znamená, že to nejspíš je dobře napsané a pochopené, protože obě cítíme napětí. Čili dalo by se říct: hraje se nám to dobře.

Vaše postava pracuje pro GIBS, což je v rámci policejního světa specifická a často neoblíbená pozice. Vnímáte ji jinak než klasickou vyšetřovatelku?
Odpovím slovy podplukovnice Horké: „… a vy si opravdu myslíte, že jsou na světě jen hodní policajti? Že všichni chtějí jen ‚pomáhat a chránit‘?“

Popis postavy naznačuje, že Horká neměla štěstí v citových záležitostech a za drsnou slupkou se skrývá zranitelná a osamělá osoba. Uvidí diváci i tuto její citlivější stránku, nebo bude v jejím jednání dominovat profesní neústupnost?
Domnívám se, že její citlivá stránka byla zadupaná do země. Takže tu primárně nečekejme. Bude to osina v p*deli!

Horká vstupuje do interakce s klíčovými mužskými postavami – s Václavem (Miroslav Etzler), s Petrem (Saša Rašilov). S kým z hereckých kolegů byly pro vás scény nejzajímavější nebo nejnáročnější?
S oběma. Není větší radost než dělat s někým, kdo má zkušenosti, šťávu a chce to udělat co nejlíp, jak to v danou chvíli jde. A ještě má kapacitu i na srandu a nebrat se moc vážně.

Polabí je městečko, kde se všichni znají. Šéf místní policie Václav Beran (Miroslav Etzler) novou posilu nejprve hezky uvítá.

Postava Horké se po kariérním neúspěchu změnila a začala se plně věnovat práci. Věříte, že velký neúspěch nebo životní změna může člověka takto zásadně proměnit a paradoxně ho posunout dál?
Může ho vrhnout do workoholismu, může ho posunout dál, člověk může zahořknout nebo rozkvést… všechno je možné. U podplukovnice Horké je celá škála možností a cest, kudy se vydá. Rozhodně nikdy nebudete mít jasno, jakou hru hraje. Do toho domečku z karet v Polabí foukne a pak se s úsměvem bude dívat, jak se ty karty zpátky poskládají.

Petra Bučková

Česká filmová, televizní a divadelní herečka studovala činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v Brně a po škole hrála v mnoha významných českých divadlech včetně Divadla Petra Bezruče, HaDivadla, Husy na provázku a od sezony 2018/19 je členkou souboru Divadla Na zábradlí v Praze.

  • Proslavila se rolemi v seriálech jako #martyisdead (první český seriál oceněný cenou Emmy), Jitřní záře nebo Sex O’Clock.
  • Díky plynné znalosti angličtiny, němčiny a francouzštiny účinkuje i v zahraničních produkcích.
  • Kromě herectví se věnuje dabingu, nahrávání audioknih a dlouhodobě pracovala jako zdravotní klaun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Potřebovali i záporáka. Herečka Petra Bučková rozvíří vody v Polabí, ujme se role vyšetřovatelky

Petra Bučková je novou tváří Polabí

Polabí nejspíš znáte. Rodinný seriál s dramatickými a kriminálními prvky, který se odehrává v malebném městečku podél řeky Labe, vysílá televize Prima dvakrát týdně, a to již od srpna loňského roku....

15. ledna 2026

Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí...

Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského...

15. ledna 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti nedobrovolně hospitalizované ženy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti nedobrovolně hospitalizované ženy. Strávila šest dní v Psychiatrické nemocnici Bohnice v době, kdy...

15. ledna 2026,  aktualizováno 

Soud ve Frýdku-Místku znovu projedná útok seniora na Babiše francouzskou holí

ilustrační snímek

Okresní soud ve Frýdku-Místku dnes projedná případ seniora, který před sněmovními volbami napadl na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu...

15. ledna 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teplický soud rozhodne o žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení

ilustrační snímek

Okresní soud v Teplicích dnes projedná žádost Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává tříletý trest za...

15. ledna 2026,  aktualizováno 

Při večerní nehodě na Pelhřimovsku zemřel cyklista

ilustrační snímek

Po střetu s osobním autem zemřel dnes večer na Pelhřimovsku cyklista. Nehoda se stala po 19:00 na silnici 34 u Vystrkova. Její příčinu a okolnosti policie...

14. ledna 2026  21:55,  aktualizováno  21:55

Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila

Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)

Hasiči, policie i záchranáři ve středu večer zasahovali v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Ohlásili jednoho mrtvého a několik zraněných.

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  22:46

ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Tomáš Portlík (14. ledna 2026)

Ve středu se konal regionální sněm ODS, na kterém byl zvolen starosta Prahy 9 Tomáš Portlík kandidátem na primátora hlavního města Prahy. Dále sněm pověřil pražskou zastupitelku Alexandru Udženiju...

14. ledna 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Autobus MHD vás vyzvedne až u domu. Středočeský kraj testuje virtuální zastávky

Tohle auto bude jezdit v novém projektu PID Haló

Cestování veřejnou dopravou ve Středočeském kraji má být opět komfortnější. Od 5. ledna spustila Integrovaná doprava Středočeského kraje v rámci poptávkové dopravy PID Haló nový prvek, takzvaná...

14. ledna 2026  21:13

Brněnské hnutí Za Lužánky je registrované a plánuje kandidovat ve volbách

ilustrační snímek

Brněnské politické hnutí Za Lužánky získalo v prosinci registraci u ministerstva vnitra. Své založení oficiálně oznámilo dnes, v den 113. výročí založení SK...

14. ledna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Břeh Labe v Kolíně chce město oživit molem a pobytovými schody

ilustrační snímek

Kolín chce nechat u Labe nedaleko přístaviště pro malá plavidla vybudovat pobytové schody a molo. Mají oživit břeh řeky na zálabské straně a sloužit pro...

14. ledna 2026  18:35,  aktualizováno  18:35

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti vytváří místy ledovka

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti může na silnicích místy vytvářet ledovka, silničáři vozovky posypali, přesto však nabádají ke zvýšené...

14. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.