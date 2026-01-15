„Autor scénáře Honza Coufal mi roli mé postavy naznačil takto: ‚Potřebujeme silného antagonistu.‘ Já si to vysvětluji tak, že to není ani kladná, ani záporná postava – i když mnozí ji tak budou vnímat. Je to někdo, kdo řádně rozvíří vody v Polabí,“ říká pro deník Metro Bučková.
Vaše postava Petra Horká je poháněna touhou po profesním uznání a možná i osobní pomstě vůči postavě Lucie. Co je podle vás její hlavní hnací motor – touha po spravedlnosti, nebo spíše snaha dokázat svou cenu lidem, kteří ji v minulosti podcenili?
U ní se to míchá. Podplukovnice Horká je přesvědčená o své pravdě: že se v Polabí dějí podezřelé věci a že příliš mnoho osobních vazeb ovlivňuje důležité vyšetřování. Petra Horká je přesvědčená, že zachraňuje pořádek. To, že není neomylná, že má nějaký „háček“ z minulosti, že dělá chyby… to ona nevidí. Jde za svým jak honicí pes. Horká není zlá. Horká je nebezpečná tím, jak moc věří sama sobě.
Vaše postava je popisovaná jako velmi soutěživá a neústupná, a to jak v práci, tak v soukromí, když bojuje o muže. Jste i vy v životě soutěživý typ? A kde podle vás leží hranice zdravé rivality?
Jsem zdravě soutěživá, nejvíc sama se sebou. Zdravá rivalita je radostná a v obou soutěžících probouzí jen to nejlepší. Není zničující, ale oba povznáší dál a výš.
Jaká je dynamika mezi vámi a herečkou Johanou Matouškovou, s níž ztvárňujete sokyně? Užíváte si natáčení těchto napjatých scén?
Není příjemné být na sebe nepříjemné. To znamená, že to nejspíš je dobře napsané a pochopené, protože obě cítíme napětí. Čili dalo by se říct: hraje se nám to dobře.
Vaše postava pracuje pro GIBS, což je v rámci policejního světa specifická a často neoblíbená pozice. Vnímáte ji jinak než klasickou vyšetřovatelku?
Odpovím slovy podplukovnice Horké: „… a vy si opravdu myslíte, že jsou na světě jen hodní policajti? Že všichni chtějí jen ‚pomáhat a chránit‘?“
Popis postavy naznačuje, že Horká neměla štěstí v citových záležitostech a za drsnou slupkou se skrývá zranitelná a osamělá osoba. Uvidí diváci i tuto její citlivější stránku, nebo bude v jejím jednání dominovat profesní neústupnost?
Domnívám se, že její citlivá stránka byla zadupaná do země. Takže tu primárně nečekejme. Bude to osina v p*deli!
Horká vstupuje do interakce s klíčovými mužskými postavami – s Václavem (Miroslav Etzler), s Petrem (Saša Rašilov). S kým z hereckých kolegů byly pro vás scény nejzajímavější nebo nejnáročnější?
S oběma. Není větší radost než dělat s někým, kdo má zkušenosti, šťávu a chce to udělat co nejlíp, jak to v danou chvíli jde. A ještě má kapacitu i na srandu a nebrat se moc vážně.
Postava Horké se po kariérním neúspěchu změnila a začala se plně věnovat práci. Věříte, že velký neúspěch nebo životní změna může člověka takto zásadně proměnit a paradoxně ho posunout dál?
Může ho vrhnout do workoholismu, může ho posunout dál, člověk může zahořknout nebo rozkvést… všechno je možné. U podplukovnice Horké je celá škála možností a cest, kudy se vydá. Rozhodně nikdy nebudete mít jasno, jakou hru hraje. Do toho domečku z karet v Polabí foukne a pak se s úsměvem bude dívat, jak se ty karty zpátky poskládají.
Petra Bučková
Česká filmová, televizní a divadelní herečka studovala činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v Brně a po škole hrála v mnoha významných českých divadlech včetně Divadla Petra Bezruče, HaDivadla, Husy na provázku a od sezony 2018/19 je členkou souboru Divadla Na zábradlí v Praze.