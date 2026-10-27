Povinné ručení i havarijní pojištění zdražují. Jaké trendy vládnou a jak ušetřit?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  7:01
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Ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Moderní auta jsou nabitá elektronikou, senzory i drahými materiály. Při nehodách se tak díly častěji mění, než opravují, což společně s dražší zdravotní péčí žene ceny povinného ručení i havarijního pojištění nahoru. Jaké další trendy vládnou trhu s pojištěním vozidel a jak mohou řidiči na pojistném ušetřit?

Proč ceny pojištění rostou

V posledních letech ovlivňují ceny povinného ručení i havarijního pojištění především strukturální faktory a dlouhodobý trend označovaný jako škodní inflace. „V posledních pěti letech ceny pojištění vozidel povinného ručení ovlivňují především strukturální faktory, tedy zdražování oprav moderních vozidel, vyšší náklady na zdravotní péči a odškodnění újmy na zdraví, ale také legislativní změny, například zvyšování minimálních limitů pojistného plnění,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Velkým tématem jsou nové technologie a vybavení moderních vozů. „Současná moderní auta jsou vybavena kamerami, radary, senzory a sofistikovanými asistenčními systémy. I relativně drobná nehoda dnes často znamená nejen výměnu dílu, ale i kalibraci, diagnostiku a specializované technologické postupy. Opravy jsou tak výrazně dražší než u starších vozidel,“ uvádí Káňa a dodává, že opravy musí často probíhat ve značkových servisech.

Tento posun potvrzuje i Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP): „Dříve byly díly jednodušší, často opravitelné a dávalo smysl je zachraňovat. Dnes se běžně pracuje s kombinací vysokopevnostních ocelí, hliníku a plastů a do toho vstupují senzory, kamery a elektronika. Výsledek je takový, že i při menším poškození se často nevyplatí oprava a jde se rovnou do výměny. To je jeden z hlavních důvodů, proč rostou průměrné škody. V povinném ručení navíc ovlivňují škodní inflaci újmy na zdraví, kterých je sice méně, ale výše plnění roste významným způsobem.“ Podle ČKP se navíc očekává, že průměrná majetková škoda se v roce 2026 oproti roku 2014 zdvojnásobí.

Specifickou kategorií jsou pak elektromobily. „Jejich oprava, pokud jde o zásah do elektronické instalace, zpravidla vyžaduje speciální přístup a opatření. O cenách trakčních baterií se není třeba ani dál rozepisovat, bavíme se o statisících korun. Průměrné plnění za škody na elektrických vozidlech je u nás cca o 45 procent vyšší než u standardních vozidel se spalovacím motorem,“ upozorňuje Káňa.

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Vývoj trhu a cen

Přestože ceny a další náklady na vozidla rostou, poptávka po kvalitním pojištění se podle expertů nezastavuje. „Počet pojištěných vozidel v povinném ručení roste tempem cca 2,2 procenta meziročně a dosahuje již 9,87 milionu vozidel. Zahrnuje ale nejen osobní automobily, ale i všechny ostatní druhy vozidel jako jsou motocykly, náklady na vozidla, autobusy či přívěsy. Tento růst se pak projevuje v růstu objemu trhu, kdy roční objem pojistného roste cca o 6,1 procenta, nicméně průměrné pojistné se navyšuje vlivem rostoucího počtu vozidel nižším tempem, aktuálně o cca 3,9 procenta,“ vysvětluje Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí České asociace pojišťoven.

V případě havarijního pojištění má podle něj pojištění s rizikem havárie uzavřeno pouze zhruba 34 procent všech vozidel. Pokud jde o konkrétní vývoj cen v letech 2020 až 2026, průměrné navýšení bylo okolo 5,8 procenta ročně. „Nejvyšší nárůsty probíhaly mezi rokem 2023 a 2024, primárně souvisejícím s inflační vlnou,“ popisuje Káňa.

„Obecně je patrné, že klienti jsou ve stále větší míře ochotni si svůj majetek ochránit, což u vozidel platí dlouhodobě a nepochybně to souvisí i s růstem životní úrovně. Na druhou stranu jsou lidé zejména v poslední době nuceni efektivněji reagovat i na zvýšený nárůst všech nákladů,“ uvádí Janů. U havarijního pojištění lidé podle ní reagují na zvýšené životní náklady. „V případě komplexního havarijního pojištění pozorujeme u průměrné ceny pojišťovaných vozidel stagnaci nebo drobný pokles. U zvolených spoluúčastí začínají převažovat ty, které pracují s procentní volbou. Naopak variantu s pevnou spoluúčastí, která je dražší, si klienti zjevně více rozmýšlejí,“ sděluje Janů.

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Jak na pojistném ušetřit a nepřeplatit

První radou pro úsporu zůstává bezpečná jízda bez nehod, která zakládá nárok na bonusy. „Určitě doporučujeme jezdit bez nehod, což se pozitivně promítá do bonusů za bezeškodní průběh. Ten vstupuje do výpočtu pojistného, přičemž jeho výše může být nejzásadnější položkou právě při zdražování,“ radí Adéla Janů.

Pojišťovny však přicházejí i s moderními technologickými možnostmi, jak dobré řidiče odměnit. Kooperativa například nabízí povinné ručení propojené s mobilní aplikací KOOPILOT. „Prostřednictvím aplikace vyhodnocujeme základní jízdní dovednosti, jako je rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brzdění, ale například i to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Každý kvartál vyhodnotíme jejich skóre a když jezdí kvalitně a bezpečně, získají zpět část zaplaceného pojistného. Při nejvyšším skóre činí cashback až 40 procent,“ přibližuje Milan Káňa. Dodává, že průměrně klienti získají zpět okolo 800 Kč kvartálně.

Cashback či další druhy bonusů jsou pro řidiče výhodnější než pokusy snížit náklady na minimum. „Snaha ušetřit za každou cenu může být riziková, neboť levnější produkt může mít nižší úroveň krytí, například pouze zákonné a žádné vyšší limity plnění, menší rozsah asistence nebo existujících připojištění,“ zdůrazňuje Pavlík. „Doporučujeme nepodcenit nastavení limitů pojistných plnění, rozsahu asistencí a dalších připojištění, které bývají s produktem POV spojené,“ dodává Pavlík.

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Co při výběru pojištění nepodcenit

Motoristé dnes stále častěji hledají funkční balíček služeb než jen ten úplně nejlevnější produkt. „Klienti se stále více zajímají o rozsah služeb a reálnou pomoc v nepříjemných situacích. Velkou roli hraje zejména kvalita a dostupnost asistenčních služeb, tedy jak rychle se pojišťovna dokáže postarat o odtah, opravu na místě, náhradní vozidlo nebo pomoc při poruše či nehodě v zahraničí,“ shrnuje Káňa.

S tím souhlasí i Janů, podle níž má alespoň jeden doplňkový balíček sjednáno bezmála 70 procent klientů. „V případě havarijních připojištění k povinnému ručení vévodí připojištění skel a jeho počty stále více rostou. V současné době přibývají u nových vozidel vyhřívaná skla s různými čidly zabudovanými přímo ve skle. Stoupá proto i průměrná pojistná částka, na kterou se skla pojišťují. Na druhém místě je pak velice populární připojištění asistenčních služeb v různých modifikacích a na pomyslné třetí příčce je pojištění přírodních rizik včetně srážky se zvěří,“ uzavírá Janů.

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