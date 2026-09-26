Poznali byste Zrádce? Psychoterapeutka vysvětluje, co nás při odhalování lží klame

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:55
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Zuzana Steigerwaldová se svými klienty pracuje na jejich hledání a¨rozvoji...

Zuzana Steigerwaldová se svými klienty pracuje na jejich hledání a¨rozvoji svobodného prožívání, poznání sebe samých. | foto: archiv HEDEPY

Tady, u kulatého stolu na hradě Křivoklát, se rozhoduje o tom, kdo ve Zrádcích...
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U kulatého stolu Zrádců stačí jeden nervózní pohled a podezření je na světě. Jenže dokáže řeč těla skutečně prozradit lež? Psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová vysvětluje, proč nás intuice často klame a jak snadno uvěříme člověku, který působí sebejistě.

S novou řadou reality show Zrádci se vrací i otázka, kterou si diváci kladou u každého kulatého stolu. Poznali bychom, kdo lže? Z pohodlí domova se zdá, že stačí sledovat pohledy, nervozitu nebo to, jak jistě kdo mluví. Jenže právě tyto signály nás mohou svést na špatnou stopu. Proč někdy věříme sebejistému lháři víc než nervóznímu člověku, který říká pravdu? A co funguje lépe než hledání takzvaných tiků lháře? Zeptali jsme se psychoterapeutky Zuzany Steigerwaldové z platformy Hedepy.

Jak úspěšní jsou lidé v rozpoznávání lži?
Většinou méně, než si myslí. Lidé mají tendenci své schopnosti přeceňovat, protože si pamatují situace, kdy měli pravdu, ale méně už ty, kdy se spletli. Ve skutečnosti je odhalování lži velmi nejisté. Člověk nevidí lež samotnou, vidí jen projevy druhého a ty mohou mít mnoho významů.

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Existují alespoň gesta, podle kterých lze poznat, že člověk lže?
Neexistuje jedno gesto, které by spolehlivě znamenalo lež. To je důležité říct. Uhýbání pohledem, nervozita, dotýkání se obličeje nebo neklid mohou znamenat stres, stud, úzkost, strach z obvinění, ale ne nepravdu. Člověk není průhledná tabulka znaků.

Proč si lhaní spojujeme s uhýbáním pohledem nebo nervozitou?
Protože máme kulturně naučený obraz lháře: uhýbá očima, potí se, přešlapuje, je nejistý. Jenže pravdu říkající člověk může působit úplně stejně, pokud je pod tlakem, bojí se, že mu nikdo neuvěří, nebo je zvyklý v konfliktech zamrznout. Nervozita často neukazuje na vinu, ale na ohrožení.

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Proč tedy někdy sebevědomý lhář působí důvěryhodněji než nervózní pravdomluvný člověk?
Protože jako lidé často zaměňujeme klid za pravdivost. Sebevědomý člověk mluví plynule, dívá se do očí, drží tělo, nepanikaří. To v nás vyvolává dojem jistoty. Jenže jistota projevu není totéž co pravda. Naopak člověk, který říká pravdu, ale bojí se, že bude obviněn, může působit roztěkaně a nedůvěryhodně.

Fenomén lež

  • Téma lži nás fascinuje možná proto, že se dotýká základní lidské potřeby bezpečí. Chceme vědět, komu můžeme věřit. Chceme mít pocit, že poznáme, když nás někdo klame. Právě tady bývá naše sebejistota často větší než naše skutečná schopnost.
  • „Nejdůvěryhodnější lháři nejsou vždy ti nejvíce vypočítaví. Často jsou to lidé, kteří své verzi sami do určité míry věří. Mají ji vnitřně ospravedlněnou, emočně podepřenou a zapadá jim do obrazu sebe sama,“ vysvětluje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová.
  • Každý z nás žije ve svém světě svých zkušeností, strachů, přání, studu i potřeb. „Někdy člověk neříká pravdu ne proto, že by měl dokonale promyšlený podvod, ale protože pravdu sám před sebou neunese, zjednoduší si ji, posune nebo jí dá takový význam, aby se s ní dalo žít,“ dodává pro Metro Steigerwaldová.

Hrají nějakou roli sympatie, první dojem nebo vzhled?
Velkou. Když je nám někdo sympatický, hezky mluví, působí klidně nebo nám připomíná někoho důvěryhodného, máme tendenci mu věřit víc. Naopak člověk, který je nám nesympatický, nervózní nebo sociálně neobratný, v nás snáz vyvolá podezření. Nehodnotíme tedy jen fakta, ale i vlastní pocit z člověka. A ten může být zavádějící.

Jakmile někoho začneme podezírat, vykládáme si každé gesto jako důkaz viny. Proč?
Často se totiž spustí takzvané potvrzovací zkreslení. Jakmile máme hypotézu „on lže“, začneme svět číst přes tuto optiku. Mlčí? Určitě něco skrývá. Mluví moc? Určitě se vymlouvá. Je nervózní? Je vinen. Je klidný? Je chladnokrevný. V tu chvíli už nehledáme pravdu, ale důkazy pro svůj první dojem.

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Proč se ve skupině lidí podezření tak snadno šíří, nejen v reality show Zrádci?
Protože skupina snižuje nejistotu. Když jeden člověk vysloví podezření, dá ostatním jazyk pro jejich neurčitý pocit. Najednou se mají čeho chytit. Ve skupině také funguje potřeba do ní patřit a nebýt mimo. Začne-li se většina klonit k jedné verzi, je psychicky náročné říct: „Já si nejsem jistý.“ Podezření se pak může šířit rychleji než skutečné porozumění situaci.

Proč mají někteří diváci pocit, že by zrádce odhalili snáze než soutěžící?
Protože diváci často vidí víc, než vidí samotní hráči. Mají odstup, střih, kontext, někdy i informace, které soutěžící nemají. Je snadné cítit se chytře, když nejste uvnitř situace, nejste unavení, nejste pod tlakem skupiny a nenesete důsledky rozhodnutí. Soutěžící nežijí teorii hry, ale atmosféru nejistoty.

Co je účinnější než sledování řeči těla?
Mnohem užitečnější než hledat tik lháře je sledovat obsah, souvislosti a rozpory. Ptát se doplňujícími otázkami, vracet se k detailům, všímat si, zda výpověď drží v čase, zda člověk dokáže přirozeně vysvětlit kontext. Nejde o výslech, ale o trpělivé ověřování reality. Z psychologického pohledu je důležité zůstat pokorný. Lež se málokdy pozná podle jednoho pohledu nebo gesta. Častěji se ukazuje v nesouladu, v příběhu, v detailech a v tom, jak člověk reaguje na otázky. A někdy ji nepoznáme vůbec.

Jak fungují Zrádci

  • V detektivní reality show Zrádci, která se odehrává na hradě Křivoklát, hrají soutěžící dvě role.
  • Věrní se snaží odhalit Zrádce, jejichž totožnost neznají. Přes den všichni společně plní úkoly a získávají peníze do výherního banku. Večer u kulatého stolu hlasují o tom, koho ze hry vyloučí.
  • Zrádci se mezitím tajně scházejí a vybírají dalšího hráče, kterého „zavraždí“, tedy vyřadí ze soutěže. Pokud ve finále zůstanou jen Věrní, výhru si rozdělí. Jestliže mezi nimi zůstane Zrádce, výhra je jeho.
  • Třetí řada Zrádců vychází každou středu na prima+. V televizi ji Prima vysílá v neděli od 20.15.
  • Pořadem provází Vojtěch Kotek v roli hradního pána, režisérem je Markus Krug.
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