Jsou jedny plavky na celou, byť sebekratší dovolenou příliš málo? Rozhodně ano. A pokud jste si to do této chvíle nemysleli, média a sociální sítě vás v této skutečnosti dokonale utvrdí. Lifestylová média, nic proti nim, často vytvářejí články typu: „Tohle prozradí Čecha na dovolené“, „Chyba, kterou dělá většina turistů“ nebo „Odborníci radí mít minimálně dvoje plavky“. A my je, alespoň někteří z nás, rádi čteme. Může ale být tento mediální stereotyp v nějakém svém bodě pravdivý?
Domnělé postřehy vnímavých cizinců
Stereotypů o Češích na dovolené se po světě šíří poměrně hodně. Že pořád nadávají na jídlo, křičí na sebe česky na celý hotel, vozí s sebou pálenku jako univerzální lék na všechno a z resortu často nevytáhnou paty, které mají navíc navlečené do ponožek v sandálech. O fenoménu jedněch plavek je ale v posledních letech slyšet také. Alespoň o tom před pár dny informoval kupříkladu český on-line lifestylový magazín flowee.cz.
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„’No, Čechy poznáme podle toho, že nosí celý týden jedny plavky,’ říkal mi s úsměvem jeden plavčík na mé pobytové dovolené. Trochu jsem se zastyděla, ale pak jsem se na to zaměřila. Nebyly to jedny plavky, ale v průměru tak dvoje na střídání. Tedy, kromě slečen, které si přijely za hranice užít – ty si braly na každé smočení jiné bikiny, aby zaujaly…“ vzpomíná na svou osobní zkušenost redaktorka webu flowee.cz Kristýna Nedobitá.
Praktické důvody i dovolenková etiketa
Odborníci na cestování i etiketu upozorňují, že doporučení přibalit si dvoje plavky vychází především z praktických důvodů. Mokré plavky mají čas uschnout, jejich střídání je pohodlnější a může být i hygieničtější. Zda si turista, ať už český, či jakýkoli jiný, vezme jedny, nebo několikero plavek, je tak především otázkou osobních zvyklostí a komfortu, nikoli společenské normy či znaku, podle kterého by ho okolí automaticky zařadilo ke konkrétnímu národu.
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Prodat více bikin a kraťasů
Není bez zajímavosti, že doporučení typu „kupte si plavky navíc, abyste nebyli trapní“ se objevují stále častěji právě v době, kdy lifestylový a módní obsah motivuje spotřebitele k pořizování dalších výrobků. Přestože neexistují důkazy, že by zahraniční turisté skutečně posuzovali národnost podle počtu plavek, články vytvářejí dojem, že jedny plavky už nestačí a že správné je přibalit si hned několik párů. Taková sdělení mohou nepřímo podporovat vyšší spotřebu a posilovat pocit, že je třeba nakupovat více, i když k tomu ve skutečnosti není žádný praktický ani společenský důvod.
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„Vezměte si více plavek – máte náhradní, když se jedny zanesou pískem, a nebudete působit jako barbar,“ radí v jednom ze svých nedávných videí lifestylový youtuber Aaron Marino produkující pod přezdívkou Alpha M. V konkrétním videu zároveň propaguje značku John Henric, která plavky prodává. Video je navíc označené jako sponzorované. Je tedy nasnadě, že jeho tvrzení, že „dříve muži běžně nosili jedny plavky, dokud se nerozpadly, ale dnes je plavkový outfit součástí osobního stylu“, je notně motivováno jeho osobní finanční odměnou.