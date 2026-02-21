Pozor na falešné e-maily ČSSZ: Útočníci lákají citlivá data

ČSSZ varuje před podvodnými e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci úřadu a cílí na citlivé osobní i bankovní údaje klientů. Úřad apeluje na obezřetnost a připomíná, že nikdy nevyžaduje přihlašovací údaje ani hesla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v posledních dnech zaznamenala výskyt podvodných e-mailů, které jsou rozesílány jejím jménem, případně jménem konkrétních vedoucích pracovníků. Zprávy obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je navázat kontakt s klienty ČSSZ a následně z nich vylákat citlivé informace.

Jedna z podvodných zpráv například informuje o údajném přijetí elektronického daňového přiznání a slibuje vrácení přeplatku. „Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě… Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ stojí v e-mailu s názvem „Vrácení daně“, který je falešně podepsán vedoucím pracovníkem OSSZ.

Podezřelé e-maily jsou často odesílány z nedůvěryhodných adres, někdy s datem uvedeným v azbuce. Adresáty zároveň vyzývají, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na místně příslušnou pobočku ČSSZ. Součástí zprávy může být i falešný výpis z bankovního účtu nebo odkaz na smyšlený právní předpis.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Cíl podvodných mailů je jasný

ČSSZ varuje, že cílem těchto útoků je získání přihlašovacích údajů k osobním účtům, bankovnictví či platebním kartám. Takové jednání může vést k výrazným a nevratným finančním ztrátám. Úřad je kvůli šíření podvodných e-mailů v kontaktu s Policií ČR.

Klienti by na podezřelé e-maily neměli reagovat ani v nich uvádět jakékoli citlivé údaje. ČSSZ nikdy nevyžaduje hesla, přihlašovací údaje ani informace o platebních kartách. V případě obdržení podezřelé zprávy je doporučeno obrátit se výhradně na oficiální kontakty ČSSZ nebo Policii ČR.

Jedinými oficiálními webovými stránkami ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Jejich zabezpečení garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert, umístěná v pravé dolní části webu. Po kliknutí na pečeť si návštěvníci mohou ověřit identitu provozovatele a pravost webových stránek.

21. února 2026

21. února 2026

