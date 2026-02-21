Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v posledních dnech zaznamenala výskyt podvodných e-mailů, které jsou rozesílány jejím jménem, případně jménem konkrétních vedoucích pracovníků. Zprávy obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je navázat kontakt s klienty ČSSZ a následně z nich vylákat citlivé informace.
Jedna z podvodných zpráv například informuje o údajném přijetí elektronického daňového přiznání a slibuje vrácení přeplatku. „Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě… Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ stojí v e-mailu s názvem „Vrácení daně“, který je falešně podepsán vedoucím pracovníkem OSSZ.
Podezřelé e-maily jsou často odesílány z nedůvěryhodných adres, někdy s datem uvedeným v azbuce. Adresáty zároveň vyzývají, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na místně příslušnou pobočku ČSSZ. Součástí zprávy může být i falešný výpis z bankovního účtu nebo odkaz na smyšlený právní předpis.
Cíl podvodných mailů je jasný
ČSSZ varuje, že cílem těchto útoků je získání přihlašovacích údajů k osobním účtům, bankovnictví či platebním kartám. Takové jednání může vést k výrazným a nevratným finančním ztrátám. Úřad je kvůli šíření podvodných e-mailů v kontaktu s Policií ČR.
Klienti by na podezřelé e-maily neměli reagovat ani v nich uvádět jakékoli citlivé údaje. ČSSZ nikdy nevyžaduje hesla, přihlašovací údaje ani informace o platebních kartách. V případě obdržení podezřelé zprávy je doporučeno obrátit se výhradně na oficiální kontakty ČSSZ nebo Policii ČR.
Jedinými oficiálními webovými stránkami ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Jejich zabezpečení garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert, umístěná v pravé dolní části webu. Po kliknutí na pečeť si návštěvníci mohou ověřit identitu provozovatele a pravost webových stránek.