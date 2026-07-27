Pozor na kamery. Pokuty z Chorvatska i Itálie mohou dorazit až měsíce po návratu z dovolené

Autor: Metro.cz
  9:31
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Evropská města zpřísnila postihy řidičů. Myslete také na to, že pokuta může přijít i po měsících. | foto: Aspen PR

Autem k moři do Chorvatska a Itálie každé léto vyráží statisíce Čechů. Mnoho řidičů se však stále spoléhá na to, že případný dopravní přestupek v zahraničí zůstane bez následků. Realita je dnes jiná.

Doufáte, že si nikdo rychlé jízdy nevšiml? To nejspíš doufáte marně. Chorvatsko, Itálie i další evropské země masivně rozšiřují automatické kamerové systémy, úseková měření rychlosti nebo rozpoznávání registračních značek. Pokuty tak mohou dorazit i několik měsíců po návratu domů.

Vidí více než jen rychlost

Řada řidičů si pod radarem představí zařízení měřící rychlost. Moderní systémy však dokážou kontrolovat mnohem více. Kamery sledují průjezd na červenou, vjezd do zakázaných zón, používání vyhrazených pruhů nebo průjezd zpoplatněnými úseky bez úhrady mýta. „Zejména v Itálii jsou běžné systémy automatického rozpoznávání registračních značek. Ty dokážou zaznamenat průjezd vozidla a následně ověřit, zda měl řidič oprávnění do dané oblasti vjet, nebo zda splnil všechny zákonné povinnosti,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz.

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Pokuta může přijít i po několika měsících

Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že zahraniční úřady českého řidiče nedohledají. Evropské státy běžně spolupracují při výměně údajů o provozovatelích vozidel. Pokud automatický systém zaznamená přestupek, může být pokuta zaslána na adresu provozovatele vozidla i po několika měsících od návratu z dovolené. Ve většině případů navíc není problém identifikovat majitele vozidla podle registrační značky. Řidiči by proto neměli počítat s tím, že zahraniční přestupek automaticky „zmizí“.

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Past v italských městech

„Specifickou kapitolou jsou italské zóny ZTL (Zona a Traffico Limitato), tedy oblasti s omezeným provozem. Nacházejí se především v historických centrech měst a vstup do nich bývá povolen pouze místním obyvatelům, zásobování nebo vozidlům s příslušným oprávněním,“ upozorňuje Thienel.

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Vjezd bývá označen dopravním značením, které však turisté často přehlédnou. Kamerový systém následně zaznamená registrační značku. Nezřídka se stává, že řidič projede zakázanou zónou opakovaně a obdrží několik samostatných pokut.

Chorvatsko zpřísňuje dohled na hlavních trasách

Také Chorvatsko v posledních letech investuje do modernizace dopravního dohledu. Vedle radarů a kamer přibývá kontrol zaměřených na rychlost, používání bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. V letní sezoně navíc policie pravidelně posiluje kontroly na hlavních turistických trasách směřujících k pobřeží. Často také pokutuje nedodržení záchranářské uličky. Tu řidiči musí vytvářet okamžitě po vzniku kolony, nikoliv až ve chvíli, kdy se objeví záchranná vozidla.

Na navigaci se nevymluvíte

„Moderní navigace dokážou upozornit na řadu omezení nebo pomoci vyhnout se některým rizikovým úsekům. Přesto nelze spoléhat pouze na elektroniku. Dopravní značení, místní pravidla i případná omezení mají vždy přednost před informacemi v navigaci. Před cestou se proto vyplatí ověřit základní dopravní pravidla v zemích, kterými řidič projíždí. Několik minut přípravy může ušetřit nejen pokutu, ale i nepříjemnosti během dovolené,“ upozorňuje Thienel.

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Nepříjemné je, že náklady často nekončí samotnou pokutou. Pokud během cesty dojde k nehodě, poruše vozidla nebo zdravotním komplikacím, mohou se výdaje vyšplhat výrazně výše. Před odjezdem proto dává smysl zkontrolovat nejen technický stav auta, ale také rozsah cestovního pojištění a asistenčních služeb.

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Cestovní pojištění

„Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemích EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset sice vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz a dodává: „Kvalitní cestovní pojištění zahrnuje i pojištění odpovědnosti, ochranu osobních věcí a další položky, které se na dovolené mohou hodit. Za pár korun jste chráněni před výdaji, které v případě úrazů nebo škod na cizím zdraví a majetku mnohdy šplhají do statisícových částek.“

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