Nejvýraznější sněhové srážky meteorologové očekávají zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy. V těchto oblastech může napadnout přibližně 5 až 10 centimetrů nového, převážně mokrého sněhu.
„Sněžení bude během odpoledne a večera od jihozápadu postupně slábnout a ustávat. I přesto je nutné počítat s komplikacemi v dopravě, a to pravděpodobně i mimo území, pro které je výstraha oficiálně vydána,“ uvedl ČHMÚ ve svém prohlášení. Řidičům i chodcům doporučil zvýšenou opatrnost.
Aktuální informace a případné změny výstrah jsou k dispozici na webu ČHMÚ.