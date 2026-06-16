Pozor na přehřívání varlat. Spermaxxing dobývá internet, bizarní trend odkrývá vážný problém

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
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Syrový česnek, ledové koupele pro varlata nebo jejich opalování. Sociální sítě zaplavuje trend zvaný spermaxxing, který slibuje lepší plodnost a kvalitnější spermie. Za bizarními radami se ale skrývá reálná debata o mužském reprodukčním zdraví a obavách z jeho zhoršování.

Spermaxxing trenduje na sociálních sítích | foto: Profimedia.cz

Ještě nedávno internet radil, jak nabrat svaly, zlepšit spánek nebo získat dokonalejší pleť. Nyní se pozornost přesouvá do mnohem intimnější oblasti. Sociální sítě zaplavuje trend zvaný spermaxxing, tedy snaha „optimalizovat“ kvalitu spermií, plodnost a mužské reprodukční zdraví. Pod hashtagy s miliony zhlédnutí se zejména na sociální síti TikTok objevují rady na konzumaci syrového česneku, ledové koupele pro varlata nebo dokonce jejich opalování. Zatímco některé tipy vycházejí z obecných zásad zdravého životního stylu, jiné balancují na hranici absurdity. Přesto by bylo chybou celý fenomén pouze zesměšňovat. Za popularitou spermaxxingu totiž stojí skutečný problém.

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Sperma si zaslouží pozornost

Jedna z nejcitovanějších studií posledních let, publikovaná v odborném časopise Human Reproduction Update, analyzovala 185 studií a data téměř 43 tisíc mužů. Výsledek ukázal, že mezi lety 1973 a 2011 klesla koncentrace spermií u mužů v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu o 52,4 procenta a celkový počet spermií o 59,3 procenta. Na původní práci navázala v roce 2022 aktualizovaná metaanalýza stejného týmu, která naznačila, že pokles pokračuje a začíná být patrný i v dalších částech světa.

Ne všichni odborníci se však shodují na tom, jak dramatický tento trend ve skutečnosti je. Část vědců upozorňuje, že metodika měření spermií se v průběhu desetiletí měnila a přesné srovnávání historických dat není vždy jednoduché. Shoda ale panuje v tom, že mužské reprodukční zdraví si zaslouží větší pozornost, než jaké se mu dosud dostávalo.

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Trend trenduje a sítě šílí

Přesné příčiny poklesu koncentrace spermií zatím odborníci neznají. Nejčastěji se mluví o kombinaci obezity, sedavého způsobu života, chronického stresu, kouření, užívání drog, působení některých chemických látek z prostředí a změnách životního stylu. Nejde přitom o jednoho konkrétního viníka, ale spíše o souhru mnoha faktorů.

A právě tady vzniká prostor pro influencery. Strach z klesající plodnosti se totiž prodává velmi dobře. Vedle užitečných rad se tak na sociálních sítích objevují i návody bez vědeckého podkladu. Některé jsou pouze neúčinné, jiné mohou být vyloženě škodlivé.

Paradoxně jsou doporučení lékařů mnohem méně atraktivní. Pokud chce muž podpořit svou plodnost, odborníci doporučují udržovat zdravou hmotnost, dostatečně spát, nekouřit, omezit alkohol, vyhýbat se anabolickým steroidům a dlouhodobému přehřívání varlat. Žádný z těchto kroků se sice nestane virálním videem na TikToku, jejich přínos je ale podstatně lépe doložen než většina internetových experimentů. A možná právě proto bychom se neměli smát mladým mužům, kteří začali řešit svou plodnost. Měli bychom se spíš ptát, proč se o mužském reprodukčním zdraví začalo ve velkém mluvit až ve chvíli, kdy se tématu chopili influenceři.

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