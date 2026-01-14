Už v pátek se očekává převážně zatažená obloha s nízkou oblačností a mlhami, které mohou být místy i mrznoucí. Podle ČHMÚ se ojediněle objeví slabé mrholení nebo slabé sněžení, na horách může být místy i polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až −4 stupně, při menší oblačnosti až k −6 stupňům. Denní maxima se budou pohybovat mezi −1 a +3 stupni Celsia. Slabý až mírný vítr od jihovýchodu až východu může na Českomoravské vrchovině přispívat k tvorbě námrazy.
V noci půjdeme zase do mínusu
Sobota přinese podobný charakter počasí. Opět se očekává zataženo s nízkou oblačností, místy mlhy a mrznoucí mlhy. Ojediněle se může objevit mrholení nebo slabé sněžení, zatímco na horách a postupně také na východě republiky může být místy polojasno až skoro jasno. Noční teploty se budou pohybovat mezi +2 a −2 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem −4 stupňů. Přes den teploty vystoupí maximálně na −1 až +4 stupně. Vítr zesílí, zejména na Českomoravské vrchovině může v nárazech dosahovat až kolem 15 metrů za sekundu.
V neděli se zpočátku udrží zatažená obloha s nízkou oblačností a místy mlhami, které mohou být opět i mrznoucí. Zejména na západě se ojediněle objeví slabé sněžení nebo mrholení, zatímco od východu republiky se postupně místy vyjasní. Noční teploty klesnou na 0 až −4 stupně, při jasnější obloze až kolem −6 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi −2 a +3 stupni Celsia. Vítr bude mírný až čerstvý, místy s nárazy až 20 metrů za sekundu, což může zhoršovat pocitovou teplotu.
Opatrní by měli být řidiči, ale i chodci
Meteorologové upozorňují, že po předchozím mrazivém období zůstávají povrchy vozovek a chodníků často pod bodem mrazu. Voda z tajícího sněhu a ledu proto během nocí znovu namrzá. Přestože jsou hlavní tahy většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, na silnicích nižších tříd a na méně udržovaných úsecích se může tvořit ledovka. Zvýšená opatrnost je na místě také pro chodce, a to nejen kvůli kluzkým povrchům, ale i kvůli riziku pádu sněhu a ledu ze střech.
Víkend tak bude vhodný spíše pro klidnější aktivity, přičemž řidičům i chodcům meteorologové doporučují sledovat aktuální vývoj počasí a přizpůsobit mu své plány i pohyb venku.