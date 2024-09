Pozvánka do kina: Dokument i pro ty, co chtějí vidět, jak se plní sny

Sbor? Orchestr? Hudební nástroje? Některým už zřejmě v hlavě bliká kontrolka „děsná nuda“. Ale to je chyba. Ve skutečnosti může jít o partu normálních mladých lidí, kteří milují pivo, kouří cíga a studují „vejšku“. Akorát prostě jen navíc hrají na hudební nástroj.

Takoví jsou třeba v Police Symphony Orchestra – pro někoho známá skupina, pro jiného „no-name“ odvětví. Já osobně jsem ještě předevčírem spadala do týmu laiků, ale to vše se změnilo po zhlédnutí časosběrného dokumentu Velký finále PSO, který včera vstoupil do kin. A stálo to za to.

Do kina na blint

Abych bez problému dokázala posoudit, zda je snímek vhodný i pro laiky, kteří skupinu neznají a jen si chtějí zlepšit náladu, jak slibuje režisér Dominik Kalivoda, o skupině jsem si nedělala žádnou rešerši. Do kina jsem šla na blint a byla jsem příjemně překvapená, dokonce dojatá. Ale to jsem vždycky.

Autenticita a pocit reality

Snímek se tváří jako časosběrný dokument a vlastně tak trochu i je, ale zároveň nemusí být. Jak by se mohlo očekávat, vypráví o působení PSO na scéně dlouhých deset let. Snímek ale nezačíná někdy v roce 2010, kdy band vznikl. Pohybuje se na pomezí roku 2018 skrze pandemii koronaviru a počátek války na Ukrajině. Skupina těchto PSO nadšenců, v čele se zakladatelkou Petrou Soukupovou, vymýšlí plán, jak oslavit kulaté narozeniny. Od toho je však dělí pár překážek.

Autenticita se obecně v dokumentech typicky sluší a patří, ale v tomhle snímku je to vlastně úplně jinak. Divák má pocit, že je tam taky. Díky přirozené kameře a nabývajícím pocitu, že se to děje teď a tady, s místy přidanou špetkou pocitu exkluzivity, chce víc a víc.

I laik, který PSO nezná, se postupně o skupině dozvídá a zjišťuje souvislosti a ve výsledku vše, co se v dokumentu dozví, mu stačí k tomu, aby se rozhodl, zda si o ní něco zjistí sám po do odchodu z kina, nebo zda to není jeho šálek kávy.

Žádní amatéři

Líbí se mi, že má snímek potenciál očistit trochu mladou generaci. Že nejsou všichni stejní, že jsou i tací, kteří pomáhají ostatním a nejsou jim lhostejní například staří nemocní lidé.

Navíc mladí v PSO hrají na hudební nástroje, což už se v současnosti ve velké míře nevidí – a najednou má divák pohromadě desítky mladých lidí, co hrají brutální pecky na nástroje. To je super!

A hlavně, PSO se považuje za amatéry, což je ve snímku i několikrát zmíněno. V půlce dokumentu jsem si začala pokládat otázku, proč si tak sakra říkají? To, co na koncertech předvádí, má od amatérství z mého pohledu hodně daleko.

Reakce generací

Postupně divák poznává také osobnosti některých členů PSO. Všichni mají sny, touhy a cíle. I přesto, že se snímek tváří jako časosběrný dokument nějaké skupiny „amatérů“ z Police nad Metují, ve výsledku to má přesah do reálných životních otázek, jež si určitě někteří z diváků minimálně jednou v životě položili.

Starší generace se zasměje, ta mladší se možná i zamyslí a možná ji to uklidní, že není jediná, kdo se tak cítí. Upřímně jsem neměla žádná očekávání, jaký by snímek mohl být. A příjemně mě překvapil. Není to jen pro fanoušky PSO. Je to i pro ty, kteří stále nevědí, kam patří, a rádi by se našli. To přesně snímek nabízí.