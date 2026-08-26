Práce vás vyčerpává i po pracovní době, každý třetí Čech tempo nezvládá. Co s tím?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:01
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Každý třetí Čech už pracovní tempo nezvládá. Únava nekončí odchodem z práce. | foto: Pexels

Jste večer úplně vyřízení, přestože jste celý den jen seděli u počítače? Nemáte energii na sport, rodinu ani sami na sebe a říkáte si, že o víkendu to konečně doženete? Možná nejde jen o obyčejnou únavu. Nový průzkum mezi českými zaměstnanci ukazuje, že problém je mnohem rozšířenější. Každý třetí totiž nevěří, že současné pracovní tempo zvládne dlouhodobě.

Téměř každý druhý zaměstnanec se během posledních čtyř týdnů cítil na konci pracovního dne psychicky nebo fyzicky vyčerpaný. Dokonce 19,6 procenta lidí říká, že se tak cítí téměř každý den, dalších 28 procent několikrát týdně. Celkem 33,5 procenta dotázaných pak nesouhlasí s tím, že jejich současné pracovní vytížení je dlouhodobě udržitelné. Vyplývá to z průzkumu Index zdravého zaměstnance společnosti Edenred, kterého se zúčastnilo 1270 lidí.

Největší problém? Po práci už nezbývá síla

Na celé situaci je možná nejzajímavější právě to, co následuje po pracovní době. Člověk by si řekl, že když práce skončí, přijde čas na odpočinek. Jenže právě tehdy často začíná druhá směna – domácnost, děti, zařizování nebo jednoduše dohánění všeho, na co během dne nebyl čas.

Polovina zaměstnanců v průzkumu uvedla, že jim v lepší péči o duševní zdraví brání únava po práci. Téměř stejný podíl, 48,6 procenta, říká, že na ni jednoduše nemá čas.

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

„Lidé vědí, jak důležitá je psychická pohoda pro jejich fungování, ale právě po práci jim často chybí čas a energie, aby o ni mohli pečovat,“ upozorňuje Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred. Podle ní není řešením odstranit ze zaměstnání všechen stres, ale nastavit pracovní podmínky tak, aby byla zátěž dlouhodobě zvládnutelná a zaměstnanci měli prostor k regeneraci.

Práce nekončí odchodem z kanceláře

Odpočinek navíc neznamená jen to, že člověk fyzicky opustí pracoviště. Více než polovina respondentů připouští, že i několikrát týdně mimo pracovní dobu myslí na práci nebo řeší pracovní záležitosti. Hranice mezi zaměstnáním a osobním životem se tak pro řadu lidí stírá.

A právě dlouhodobost může být větší problém než občasný stres. Krátkodobé napětí může být podle psycholožky dokonce užitečné, například pro soustředění a rychlou reakci. Potíž nastává ve chvíli, kdy tlak nepolevuje a tělo ani mozek nedostanou dostatek prostoru k regeneraci. „Lidé se mě často ptají, jak se stresu úplně zbavit. Odpověď je prostá – nijak. Můžeme ale výrazně ovlivnit, jak na něj bude naše tělo i psychika reagovat,“ říká klinická psycholožka Markéta Celerová z Asociace klinických psychologů ČR.

Každý třetí Čech už pracovní tempo nezvládá. Únava nekončí odchodem z práce.

Stres navíc není jen pocit, který si člověk „nosí v hlavě“. Podle odborníků zasahuje celý organismus. Při dlouhodobé psychické zátěži se mohou objevit únava, bolesti hlavy, horší soustředění, podrážděnost, poruchy spánku nebo zpomalené reakce. A pak přichází další problém: když jsme vyčerpaní, máme ještě menší chuť starat se sami o sebe.

Někdy pomůže překvapivě obyčejná věc

Jedním z prvních kroků přitom nemusí být žádná velká životní změna. Když jsme ve stresu, snadno zapomínáme na základní potřeby – jíme později, méně odpočíváme a pijeme až ve chvíli, kdy máme žízeň.

Podle nutriční terapeutky Věry Boháčové může už mírná dehydratace zhoršit pozornost, soustředění i krátkodobou paměť a přispět k únavě nebo podrážděnosti. „Tyto projevy si pak jednoduše vysvětlují jako důsledek psychického vypětí nebo přepracování, přestože jejich příčinou může být právě i nedostatek tekutin,“ vysvětluje.

Princip 6-6-6 trenduje: Znáte jednoduchý denní rytmus pro tělo i mysl?

Pitný režim samozřejmě nevyřeší dlouhodobě neúnosnou práci. Může ale být jednou z úplně nejjednodušších věcí, které člověk může změnit okamžitě.

Nechtějte po sobě hned všechno

Ještě důležitější může být ubrat na vlastních očekáváních. Například po návratu z dovolené do pracovního rytmu. Psycholožka Markéta Celerová doporučuje nesnažit se během prvních dní zvládnout úplně všechno a dát mozku čas na adaptaci. „Pokud po sobě chceme hned maximální výkon, vytváříme si zbytečný tlak sami na sebe,“ říká.

Pomoci může také omezit množství zpráv, které během dne přijímáme. Celerová doporučuje vytvořit si takzvané informační okno – například 15 minut denně, kdy člověk vědomě sleduje zprávy, a mimo tento čas je vypne. Negativní informace totiž podle ní mohou udržovat mozek v neustálém stavu připravenosti.

Jste po obědě unavení? Mezi 13. a 15. hodinou je takový jev normální, tvrdí nutriční terapeutka

Když už vás nějaká nepříjemná zpráva rozhodí, psycholožka doporučuje přerušit kolotoč myšlenek fyzickou aktivitou. Stačí krátký intenzivní podnět, například opláchnutí obličeje studenou vodou, několik kliků nebo krátká procházka.

Zaměstnanci nechtějí zázraky. Spíš prostor

Zajímavé je, že lidé podle průzkumu nevolají především po drahých terapeutických programech. Nejčastěji by ocenili finanční příspěvek na volnočasové a relaxační aktivity, více volna v podobě sick days či mental health days a větší flexibilitu pracovní doby nebo možnost práce z domova.

Dlouhé sezení mění celé tělo, následují bolesti, otoky i migrény. Odbornice radí, jak to zastavit

Zároveň 95,9 procenta respondentů očekává, že zaměstnavatel bude spoluvytvářet podmínky podporující psychickou pohodu. Pro sedm z deseti lidí je přístup firmy k duševnímu zdraví dokonce důležitým faktorem při výběru nového zaměstnání.

Možná tedy nejde o to naučit se být odolnější za každou cenu. Někdy je mnohem důležitější přiznat si, že tempo, které teď zvládáme, nemusí být tempo, které dokážeme udržet další rok. A když po práci nezbývá energie ani na obyčejný odpočinek, možná není problém v tom, že odpočíváme málo. Možná máme jednoduše práce příliš.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Z původní stavby zůstalo prakticky jen zdivo. Ašský bazén se už plní vodou

Rekonstrukce bazénu v Aši je hotová, už se napouští voda.

Čištění, úklid, nátěry, obklady, montáž vybavení a sanitární techniky. A především napouštění vody do nové nerezové vany o obsahu přes 500 metrů krychlových. Celková rekonstrukce městského bazénu v...

27. srpna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Zloděj poničil sedmnáct hrobů, ukradl z nich dvířka a několik uren

Zloděj poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, z nichž ukradl...

Obyvatele Slatinic na Olomoucku rozezlil zatím neznámý zloděj, který na tamním hřbitově při krádeži poničil téměř dvě desítky hrobů. Navíc zde také ukradl několik uren. Pachateli hrozí za krádež a...

27. srpna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.