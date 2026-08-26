Téměř každý druhý zaměstnanec se během posledních čtyř týdnů cítil na konci pracovního dne psychicky nebo fyzicky vyčerpaný. Dokonce 19,6 procenta lidí říká, že se tak cítí téměř každý den, dalších 28 procent několikrát týdně. Celkem 33,5 procenta dotázaných pak nesouhlasí s tím, že jejich současné pracovní vytížení je dlouhodobě udržitelné. Vyplývá to z průzkumu Index zdravého zaměstnance společnosti Edenred, kterého se zúčastnilo 1270 lidí.
Největší problém? Po práci už nezbývá síla
Na celé situaci je možná nejzajímavější právě to, co následuje po pracovní době. Člověk by si řekl, že když práce skončí, přijde čas na odpočinek. Jenže právě tehdy často začíná druhá směna – domácnost, děti, zařizování nebo jednoduše dohánění všeho, na co během dne nebyl čas.
Polovina zaměstnanců v průzkumu uvedla, že jim v lepší péči o duševní zdraví brání únava po práci. Téměř stejný podíl, 48,6 procenta, říká, že na ni jednoduše nemá čas.
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„Lidé vědí, jak důležitá je psychická pohoda pro jejich fungování, ale právě po práci jim často chybí čas a energie, aby o ni mohli pečovat,“ upozorňuje Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred. Podle ní není řešením odstranit ze zaměstnání všechen stres, ale nastavit pracovní podmínky tak, aby byla zátěž dlouhodobě zvládnutelná a zaměstnanci měli prostor k regeneraci.
Práce nekončí odchodem z kanceláře
Odpočinek navíc neznamená jen to, že člověk fyzicky opustí pracoviště. Více než polovina respondentů připouští, že i několikrát týdně mimo pracovní dobu myslí na práci nebo řeší pracovní záležitosti. Hranice mezi zaměstnáním a osobním životem se tak pro řadu lidí stírá.
A právě dlouhodobost může být větší problém než občasný stres. Krátkodobé napětí může být podle psycholožky dokonce užitečné, například pro soustředění a rychlou reakci. Potíž nastává ve chvíli, kdy tlak nepolevuje a tělo ani mozek nedostanou dostatek prostoru k regeneraci. „Lidé se mě často ptají, jak se stresu úplně zbavit. Odpověď je prostá – nijak. Můžeme ale výrazně ovlivnit, jak na něj bude naše tělo i psychika reagovat,“ říká klinická psycholožka Markéta Celerová z Asociace klinických psychologů ČR.
Stres navíc není jen pocit, který si člověk „nosí v hlavě“. Podle odborníků zasahuje celý organismus. Při dlouhodobé psychické zátěži se mohou objevit únava, bolesti hlavy, horší soustředění, podrážděnost, poruchy spánku nebo zpomalené reakce. A pak přichází další problém: když jsme vyčerpaní, máme ještě menší chuť starat se sami o sebe.
Někdy pomůže překvapivě obyčejná věc
Jedním z prvních kroků přitom nemusí být žádná velká životní změna. Když jsme ve stresu, snadno zapomínáme na základní potřeby – jíme později, méně odpočíváme a pijeme až ve chvíli, kdy máme žízeň.
Podle nutriční terapeutky Věry Boháčové může už mírná dehydratace zhoršit pozornost, soustředění i krátkodobou paměť a přispět k únavě nebo podrážděnosti. „Tyto projevy si pak jednoduše vysvětlují jako důsledek psychického vypětí nebo přepracování, přestože jejich příčinou může být právě i nedostatek tekutin,“ vysvětluje.
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Pitný režim samozřejmě nevyřeší dlouhodobě neúnosnou práci. Může ale být jednou z úplně nejjednodušších věcí, které člověk může změnit okamžitě.
Nechtějte po sobě hned všechno
Ještě důležitější může být ubrat na vlastních očekáváních. Například po návratu z dovolené do pracovního rytmu. Psycholožka Markéta Celerová doporučuje nesnažit se během prvních dní zvládnout úplně všechno a dát mozku čas na adaptaci. „Pokud po sobě chceme hned maximální výkon, vytváříme si zbytečný tlak sami na sebe,“ říká.
Pomoci může také omezit množství zpráv, které během dne přijímáme. Celerová doporučuje vytvořit si takzvané informační okno – například 15 minut denně, kdy člověk vědomě sleduje zprávy, a mimo tento čas je vypne. Negativní informace totiž podle ní mohou udržovat mozek v neustálém stavu připravenosti.
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Když už vás nějaká nepříjemná zpráva rozhodí, psycholožka doporučuje přerušit kolotoč myšlenek fyzickou aktivitou. Stačí krátký intenzivní podnět, například opláchnutí obličeje studenou vodou, několik kliků nebo krátká procházka.
Zaměstnanci nechtějí zázraky. Spíš prostor
Zajímavé je, že lidé podle průzkumu nevolají především po drahých terapeutických programech. Nejčastěji by ocenili finanční příspěvek na volnočasové a relaxační aktivity, více volna v podobě sick days či mental health days a větší flexibilitu pracovní doby nebo možnost práce z domova.
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Zároveň 95,9 procenta respondentů očekává, že zaměstnavatel bude spoluvytvářet podmínky podporující psychickou pohodu. Pro sedm z deseti lidí je přístup firmy k duševnímu zdraví dokonce důležitým faktorem při výběru nového zaměstnání.
Možná tedy nejde o to naučit se být odolnější za každou cenu. Někdy je mnohem důležitější přiznat si, že tempo, které teď zvládáme, nemusí být tempo, které dokážeme udržet další rok. A když po práci nezbývá energie ani na obyčejný odpočinek, možná není problém v tom, že odpočíváme málo. Možná máme jednoduše práce příliš.