Prach pod kontrolou. Přinášíme jednoduché triky, jak mít doma čistý a zdravý vzduch bez chemie

  6:00
Prach se v domácnosti hromadí rychleji, než bychom chtěli, zvlášť v topné sezóně. Naštěstí existují jednoduché a levné způsoby, jak ho udržet na uzdě. Stačí správná vlhkost vzduchu, pravidelné čištění filtrů a pár chytrých triků s octem, rostlinami či mrazákem.

Agent s povolením úklizet? Kdepak! Boj s prachem je zkrátka rutina. Má však smysl | foto: Profimedia.cz

Nemalá část prachu se do bytu dostane zvenku. Přinášíme si ho na botách, kalhotách nebo vlasech. Proto má velký význam takzvaná čistá zóna u vchodu. Proto si sundavejte boty hned u dveří, venkovní oblečení nenechávejte na pohovce a po příchodu domů si klidně umyjte i ruce a obličej. Prach se tím přestane tolik šířit dál po bytě. Pomoci může i obyčejná rohožka nebo uzavíratelný botník.

Zelená domácnost

Suchý vzduch z topení navíc prach snadno zvedá do víru. Když udržíte vlhkost v rozmezí 40 až 50 procent, částice se méně víří a snáze usazují. Nemusíte kvůli tomu kupovat zvlhčovač, často stačí miska s vodou na radiátoru nebo pár zelených rostlin. Kapradiny, zelenec nebo lopatkovec udržují přirozenou vlhkost a zároveň zlepšují kvalitu vzduchu. Jen pozor, aby rostliny nestály ve vodě – přílišná vlhkost by mohla způsobit pro změnu plísně.

Tajná přísada? Ocet!

Mnoho lidí si při úklidu pomáhá péřovou prachovkou, ale ta většinou prach jen rozvíří. Lepší službu udělá mikrovláknová utěrka nebo hadřík lehce navlhčený vodou s kapkou octa. Ocet má antistatické účinky, díky nimž se prach tak rychle neusazuje zpět.

Po luxování vyvětrejte

Pokud máte doma čističku vzduchu, zapínejte ji při vysávání. Vysavač totiž drobné částice rozvíří a čistička je dokáže zachytit dřív, než zůstanou ve vzduchu. Pokud čističku nemáte, pomůže alespoň krátké vyvětrání po úklidu – ideálně vytvořte průvan, který prach vynese ven.

Méďu strčte do mrazáku

Zaměřte se i na textilie, které prach přitahují jako magnet. Koberce, závěsy, přehozy nebo plyšáci jsou ideální útočiště pro prachové částice a roztoče. Závěsy perte alespoň dvakrát ročně, koberce občas vyklepejte venku a plyšové hračky dejte na pár hodin do mrazáku. Chlad zničí roztoče i bakterie.

Schovaný prach

Velké množství prachu se skrývá také tam, kam se běžně nedíváme – za lednicí, televizorem nebo radiátorem. Teplo z těchto míst ho přitahuje a prach pak snižuje i účinnost spotřebičů. Stačí párkrát do roka odsunout nábytek a vysát mřížky topení.

Čistěte i „čističe“

Málokdo si uvědomuje, že prašnost v domácnosti ovlivňují i filtry – v digestoři, klimatizaci nebo čističce vzduchu. Pokud je neměníte pravidelně, stanou se spíš zdrojem než řešením. Ideální je čistit je nebo vyměňovat alespoň každé tři měsíce.

Jenom voda nestačí

Na množství prachu má vliv také elektrostatika. Umělé materiály a suchý vzduch vytvářejí náboj, který částice doslova přitahuje. Pomáhá, když povrchy občas přetřete směsí vody a kapky aviváže nebo použijete antistatický sprej. Plastové dekorace, které se snadno nabíjejí, je lepší omezit.

Méně je někdy více

Rada na konec: Čím více věcí máte doma vystavených, tím více prachu se na nich drží. Minimalismus není jen estetický trend, ale také praktická obrana proti prachu. Když dekorace nebo suvenýry přesunete do vitrín, prach se na ně nebude tolik chytat a jejich údržba bude mnohem jednodušší. Čistší a vzdušnější interiér působí nejen klidněji, ale i zdravěji.

