Prahou v sobotu 5. září projede kolona zhruba 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek. Přibližně hodinová spanilá jízda bude jedním z hlavních bodů 14. ročníku Prague Harley Days, který se uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích. Letošní ročník je zároveň posledním.
|
Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna
Organizátoři z pražského dealerství Harley-Davidson oznámili ukončení akce na dnešní tiskové konferenci. Proč letošní ročník skončí? Podle Jaroslava Vavřiny z Harley-Davidson Praha je za rozhodnutím snaha skončit v nejlepším a případně předat organizaci akce někomu jinému. Roli hraje také její vysoká finanční náročnost. „Máme informaci, že příští rok bude na výstavišti jiná motocyklová akce,“ uvedl Vavřina.
Poslední ročník nabídne oblíbené atrakce
Letošní program má být postaven na deseti atrakcích, které patřily v minulých letech mezi nejúspěšnější. Návštěvníci se mohou těšit například na FMX show Petra „Pilníka“ Piláta, soutěž v tanci u tyče nebo klání revivalových kapel ZZ Top.
Součástí programu bude také výstava motocyklů Harley-Davidson a soutěž přestaveb. Milovníci jídla si přijdou na své během gastronomické přehlídky Smoke & Fire Food, jejíž součástí má být grilování a tematické workshopy. Večerní program obstará hudba. Na pódiu vystoupí kapely The Picturebook a Steve’N’Seagulls.
|
V parku v Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem
Jedním z letošních vrcholů bude FMX show francouzského jezdce Juliena Mannona. Ten předvede skok na přibližně dvousetkilogramovém motocyklu Harley-Davidson Sportster Forty-Eight.
Prahou projede 800 motocyklů
Velkou atrakcí bude tradiční spanilá jízda Prahou. V sobotu 5. září vyrazí do ulic přibližně 800 motocyklů, přičemž kolona pojede městem zhruba hodinu.
Prague Harley Days 2026