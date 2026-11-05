Prague Music Week Awards znají vítěze. Rock for People získal hned dvě ceny

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  11:11aktualizováno  13:55
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Prague Music Week Awards: Rock for People získal dvě ceny, uspěli i Marie April a Igor Ochepovsky | foto: Adéla Kukačková

První den čtvrtého ročníku konference Prague Music Week na pražském Výstavišti vyvrcholil ve středu 4. listopadu předáváním cen Prague Music Week Awards. Ocenění za počiny v českém hudebním průmyslu za rok 2026 získal mimo jiné festival Colours of Ostrava, který veřejnost zvolila Akcí roku. Dvě ceny si odnesl také Rock for People.

O vítězích osmi kategorií rozhodovala odborná veřejnost - členové sdružení jako Festivalová asociace FESTAS, Česká asociace festivalů ČAF, Svaz autorů a interpretů SAI, rady OSA a INTERGRAM, BACH, MMF, hudební publicisté a další odborníci z hudebního sektoru. Devátá kategorie, Akce roku 2026, byla v rukou fanoušků a široké veřejnosti.

„Gratuluji všem letošním oceněným a děkuji za energii, nápady a nasazení, které do své práce vkládají. Za každým povedeným koncertem, festivalem nebo nahrávkou stojí talent, zkušenosti a spolupráce celé řady lidí – od samotných umělců po profesionály, jejichž práci publikum často ani nevidí. Prague Music Week Awards nám umožňují ocenit nejen jejich tvůrčí a organizační práci, ale také nové nápady, odpovědný přístup a spolupráce, které českou hudební scénu posouvají dál,“ říká Marek Vohralík, ředitel Prague Music Week.

Prague Music Week Awards: Rock for People získal dvě ceny, uspěli i Marie April...

Kdo si odnesl ceny?

Akce roku 2026 svým hlasováním přisoudili fanoušci a široká veřejnost festivalu Colours of Ostrava. O vítězích v dalších osmi kategoriích rozhodovala odborná veřejnost. Hned dvě ocenění získal festival Rock for People: Inovací roku se stal jeho projekt cirkulárního vodního hospodaření, který vznikl ve spolupráci s plzeňským startupem nextdrop a odborníky z VŠCHT Praha, a festival uspěl také v kategorii Cena společenské odpovědnosti. Vítězem kategorie Hudební klub roku se stal pražský prostor Fuchs2. Cenu Hudba & značka – Spolupráce roku získaly značka Proud a festival Beats for Love za projekt Party v oblacích, během kterého se přímo v koši balónu odehrál DJ set. Ocenění PLG – Nová generace – Osobnost do 25 let získala jednadvacetiletá hudebnice Marie April. Cenu OAZA – Nejlepší sound design tuzemské nahrávky 2026 si odnesl skladatel, kytarista a producent Igor Ochepovsky. V kategorii Women for women – Výjimečná žena hudebního průmyslu 2026 zvítězila promotérka Tereza Odehnalová a ocenění OOA-S – Vizuální identita roku 2026 získal tým Damián Koucký, Dalibor Šmíd, Vojtěch Šrom.

Za hvězdami je víc než pódium. Prague Music Week ukáže zákulisí hudebního světa

Konference i veletrh pokračují dále

Program akce v Křižíkových pavilonech dále pokračuje 5. a 6. listopadu. Mezi hlavní lákadla patří keynote rozhovory s Anetou Langerovou a Janou Kirschner. Do aktuální debaty o proměnách hudebního světa se zapojí také zpěvák Ben Cristovao. V panelu Jak přežít záplavu AI tvorby by OSA bude jedním z diskutujících o tématu, které stále výrazněji zasahuje do práce hudebníků i fungování celého oboru. Mezi dalšími hosty konferenčního programu nebudou chybět Lenny či Klára Vytisková. Prostor dostanou také různé podoby umělecké identity. Panel Dvě tváře interpreta aneb fenomén alter ega s Jiřím Burianem, Evou Saija Burešovou a Ventolinem se zaměří na fenomén, který všichni tři znají z vlastní tvorby. Odlehčenější pohled do zákulisí nabídne Rider Roulette: Největší bizáry našich hudebních kariér, v němž zkušení profesionálové připomenou neobvyklé situace ze své praxe.

Zpěvačka Lenny

Pokračující program nabídne také setkání s profesionály ze zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit na mezinárodní PR expertku Fionu Bloom, provozního ředitele festivalu Sziget Ádáma Kisse, odbornici na diverzitu a inkluzi Brechje Merckx, finskou hudební profesionálku Maiju Talvisto, výkonnou ředitelku evropské kanceláře IFPI Kristinu Janušauskaitė či profesionálky zastupující platformu Spotify – Ekaterina Pirogova, Katarzyna Czechowska a Zhenia Polubotko. U všech panelů v angličtině budou moci návštěvníci využít sluchátka Silent Beat a poslouchat český překlad. Vedle samotných debat bude důležitou součástí programu také přímé propojení účastníků s dalšími lidmi z oboru. Oblíbené speed meetingy nabídnou krátká osobní setkání a příležitost navázat nové pracovní kontakty.

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