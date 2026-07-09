Šestnáctý ročník Prague Pride Festivalu podle organizátorů reaguje na současnou společenskou atmosféru větším důrazem na bezpečí, vzájemnou podporu a budování komunit. Program se uskuteční na šesti hlavních festivalových místech i v dalších prostorách po Praze.
„Rostoucí náklady a klesající zdroje se ve festivalovém programu odrazí v podobě pečlivého dramaturgického výběru a zaměření na průřezové akce s potenciálem oslovit široké spektrum publika,“ uvedla programová manažerka festivalu Dorota Vašíčková.
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Důraz na komunitu i historii
Festival letos rozšíří nabídku komunitních aktivit. Připraveny budou pikniky, deskové hry, kreativní dílny, Rainbow Pop-up Market s tvorbou queer umělců i oblíbené speed datingy a speedfriendingy.
Součástí programu bude také připomínka queer historie. Ve spolupráci se Společností pro queer paměť vznikla anketa Největší queer Češstvo, v níž veřejnost vybírá ze 14 významných osobností spojených s českými dějinami. Výsledky budou vyhlášeny 8. srpna v Pride Parku na Štvanici. Program doplní přednášky a komentovaná procházka po místech spojených s queer historií.
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Premiéra filmu i koncert
K hlavním kulturním událostem bude patřit předpremiéra filmu Chica Checa režiséra Šimona Holého s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích. Na probíhajícím Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se po předpremiéře dočkal ovací ve stoje.
Hudební program nabídne výroční koncert pěveckého sboru Doodles s hostujícími sbory z Berlína a Philadelphie. Součástí festivalu bude také tradiční BOBR Party, jejíž hlavní hvězdou bude britská drag performerka Ginny Lemon známá ze soutěže RuPaul’s Drag Race.
Nové místo pro sobotní program
Festival odstartuje 3. srpna v Pride Village na Střeleckém ostrově. Vystoupí například DJ Henriette, DJ Vilém, Laziza Vuitton, Chi Chi Tornado nebo Chica Checa Pala Santa, drag alter ego herce Jana Ciny.
Výraznou změnou letošního ročníku je přesun sobotního Pride Parku z Letné na ostrov Štvanice. Na pěti scénách se představí hudební i diskusní program. Vystoupí například Banu, Carla Zeng, Capslock Superstar nebo Naomi Lareine.