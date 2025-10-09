Praha a ornitologové spojili síly. Výstava Pasti na ptáky varuje před smrtícími skly

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní v Česku každý rok uhyne velké množství ptáků. I na tento fakt upozorní v první polovině listopadu výstava v Kampusu Hybernská v centru hlavního města. „Expozice fotografií s environmentálním přesahem organizuje hlavní město a Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO). Výstava snímků fotografa Stanislava Honzíka Pasti na ptáky je součástí stejnojmenné osvětové kampaně, která upozorňuje na zbytečné úhyny ptáků,“ říká pro deník Metro mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Fotogalerie2

Ptačí klip natočil režisér Radim Vaňous. | foto: Repro Facebook

Výstavu doplní i skici ptačích kostýmů od Jany Smetanové, které k tématu vznikly už dříve pro emotivní video, a expozice malířky Kateřiny Štenclové prezentující transparentní malby na prosklené plochy. „Pro školní kolektivy bude připravený workshop s výrobou polepů, které uchrání ptáky před smrtícími nárazy do oken,“ dodává Hofman.

Auta versus pěvci

Hledání účinnějších metod a možností, jak střetům ptáků s překážkami zabránit, je nezbytnost i podle pražských politiků. „Nerada se v tomto případě opakuji, ale pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy má za sebou další rekordní rok, a to zejména kvůli počasí. Loni nejčastěji – ve 2 809 případech – ošetřovala zvířata po střetu s dopravními prostředky nebo překážkami, jako jsou skleněné plochy. Výstava navazuje na předchozí aktivity a snoubí umění s workshopy. Věřím, že nás posune zase o něco dál k ochraně ptactva, a mám z tohoto počinu radost,“ říká náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

Dvě místnosti a klip

Výstava se bude během zhruba dvou týdnů odehrávat ve dvou místnostech zmiňovaného kampusu. Filmový fotograf Honzík, který zvěčnil stovky herců mezinárodního formátu a spolupracoval se světovými filmovými produkcemi, představí sérii snímků, jež vznikala při natáčení klipu ke kampani Pasti na ptáky i dodatečně v ateliéru. Vystaveny budou také skici Jany Smetanové s návrhy kostýmů pro tanečníky a tanečnice, kteří se v klipu proměnili v ptáky.

„Druhá místnost bude věnována expozici malířky Kateřiny Štenclové. Ta se zaměřuje na abstraktní malbu, ale snaží se také přispívat ke zvýšení povědomí o důležitosti polepů prosklených ploch na veřejných prostranstvích, aby nebyly smrtící pro ptáky. Štenclová je autorkou výtvarného návrhu pro části povrchové stanice metra Nádraží Krč na plánované trase D, který bude také k vidění,“ popisuje Hofman.

Autorka má ve svém návrhu brát v potaz fakt, že průhledný tubus stanice zasahuje do koridoru, kterým táhnou ptáci. Transparentní malby na skla mají zásadní roli v ochraně ptáků před smrtícím nárazem do prosklených ploch.

„Ochranu ptáků před nárazy na prosklené plochy vnímám jako velmi důležitou součást našeho života ve městech. Šokovalo mě, kolik tažných ptáků může ve městech zahynout. V místě plánované trasy metra D by největší pastí pro ně byla kombinace vodní nádrže zrcadlící rozsáhlé neoznačené prosklené plochy. Jsem ráda, že se mohu zapojit do kampaně Pasti na ptáky a na tuto problematiku upozornit,“ shrnuje umělkyně Kateřina Štenclová.

I takhle může vypadat ptačí workshop. Spojte ochranu ptáků s kreativním zážitkem a přihlaste svou třídu i vy.

U studánky s ornitologem

Po dobu výstavy v prostorách Kampusu Hybernská se budou v dopoledních hodinách konat i workshopy, kde se školáci potkají s ornitologem a výtvarnicí z centra U studánky poznání, která s nimi bude vyrábět jejich vlastní polepy a poučí je o důležitosti polepit sklo dostatečně hustým polepem, protože nálepka jedné siluety dravce není efektivní.

„Účastníci workshopu následně mohou vytvořit tým a umístit polep společně na jednu plochu, anebo každý sám u sebe doma. Kapacita workshopů je limitovaná a školy se na ně mohou již nyní registrovat,“ upozorňuje Hofman.

Poštolka i krahujec

Sklo a podobné materiály jsou jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků. Může se jednat o stěny zastávek MHD, prosklené spojovací krčky, reflexní fasády moderních budov, čirá zábradlí, zimní zahrady nebo velké prosklené plochy tiny housů. Po srážce s nimi v tuzemsku každoročně umírá velké množství ptáků. Mezi ptačí oběti skleněných ploch patří jak malí pěvci, mezi něž se řadí například červenka nebo sýkora, tak větší draví ptáci jako poštolka či krahujec.

„Problém se netýká pouze protihlukových stěn, výškových budov či zastávek hromadné dopravy, ale i našich domovů. Zrcadlící výplně, které věrně odrážejí okolí, jsou obecně považovány za nejnebezpečnější. Zrcadlící se zeleň nebo obloha se ptákům jeví jako vzdálený cíl, a do výplně proto narážejí v plné rychlosti. Tyto střety většinou končí jejich smrtí,“ vysvětluje Hofman.

Nálepky jsou často k ničemu

Nalepená silueta dravce, která se dosud používá, podle odborníků nefunguje. „Základem je na nebezpečnou plochu jakkoli účinně upozornit – žaluzií, pergolou, závěsem, záclonou. Pokud nemáme tuto možnost, je nutné rizikovou plochu z venkovní strany polepit. Například UV nálepky lidé téměř nevidí, zatímco většina ptáků ano. Vzdálenost mezi nálepkami ale nesmí být větší než deset centimetrů,“ uzavírá Hofman.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha a ornitologové spojili síly. Výstava Pasti na ptáky varuje před smrtícími skly

Po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní v Česku každý rok uhyne velké množství ptáků. I na tento fakt upozorní v první polovině listopadu výstava v Kampusu Hybernská v centru hlavního města....

9. října 2025

Před vrchním soudem stane Martin Pribola souzený za machinace s platy horníků

Před olomouckým vrchním soudem dnes stane Martin Pribola, nepravomocně odsouzený k osmi letům vězení za machinace s platy horníků. Podle obžaloby...

9. října 2025  1:23,  aktualizováno  1:23

V Brně se dnes utkají univerzitní hokejové týmy, fandit jim bude plná aréna

Ledovou plochu i tribuny brněnské Winning Group Areny dnes zaplní vysokoškolští studenti. Utkají se hokejové týmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení...

9. října 2025  1:20,  aktualizováno  1:20

Při požáru budovy v Dolanech se popálil její majitel, skončil v nemocnici

Středně vážné popáleniny utrpěl majitel hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku, kterou dnes večer zasáhl požár. Zraněného muže transportoval vrtulník do...

8. října 2025  20:36,  aktualizováno  20:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně. Jeden z řidičů byl pod drogami

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se dnes večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

Festival Kult zahájilo v Ústí nad Labem scénické představení v plavecké hale

Divadelní festival Kult dnes večer zahájilo ojedinělé scénické představení v plavecké hale v Ústí nad Labem. Světelnou show doprovázenou originální hudbou a...

8. října 2025  20:29,  aktualizováno  20:29

Kontrola placení parkovného v Hradci Králové kamerovým vozem se odkládá

Kontrola placení parkovného v Hradci Králové novým kamerovým vozem městské policie se zatím odkládá. Původně měl ostrý provoz kamerového vozu se zaznamenáváním...

8. října 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Evropa tančí na Titaniku. V adaptaci na AI jsme o krok za Amerikou i Asií, říká Petr Ludwig

Umělá inteligence (AI) mění svět práce i naše životy rychleji než jakákoli jiná technologie. Autor bestselleru Konec prokrastinace a odborník na AI Petr Ludwig se v rozhovoru pro deník Metro...

8. října 2025  20:25

Zlínský kraj chystá v Jarošově domy pro děti se zdravotním postižením

Zlínský kraj chystá v uherskohradišťské části Jarošov výstavbu domů, ve kterých vzniknou dvě pobytové komunitní služby pro děti se zdravotním postižením. Nové...

8. října 2025  17:27,  aktualizováno  17:27

Flora se po 40 letech dočká velké proměny. Metro získá výtahy i nový výstup

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veterináři odhalili v zooparku ve Zvoli nedostatky týkající se podmínek chovu

Veterináři odhalili při kontrole v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku, nedostatky týkající se podmínek chovu. Majitel...

8. října 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Moravskobudějovická sokolovna se stala památkou, chystá se její rozsáhlá obnova

Sokolovna v Moravských Budějovicích na Třebíčsku je novou památkou Kraje Vysočina, uvedla v dnešní tiskové zprávě mluvčí telčského pracoviště Národního...

8. října 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.