Praha chystá digitální kartu pro více než tisíc lidí. Nabídne jim řadu výhod

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:04
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Kateřina, její biologický syn a jeho spolužačka. V takovém složení začíná další inspirativní pěstounský příběh. Jak to bylo dál a jak se dostala ke klukům z fotky? | foto: Pěstouni Praha

Pražští pěstouni by mohli už brzy získat vlastní digitální kartu. Město připravuje systém, který jim umožní čerpat slevy a další výhody u zapojených kulturních, sportovních nebo městských organizací i soukromých firem. Konkrétní podoba karty má vzniknout podle toho, co pěstounské rodiny skutečně potřebují.

„Péče o dítě v pěstounské rodině je často velmi náročná a klade na pěstouny velké osobní, časové i finanční nároky. Vedle běžné rodičovské péče se pěstouni mnohdy potýkají také s důsledky těžkých životních zkušeností dětí, které přijali do své rodiny. O to důležitější je, aby věděli, že na tuto náročnou roli nejsou sami a že za nimi stojí nejen odborná pomoc, ale i město a celá společnost,“ uvádí mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. K pěstounům má dle svých slov obrovský respekt i náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

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„Otevřít svůj domov dítěti, které potřebuje bezpečí, přijetí a lásku, není samozřejmost. Pěstouni dávají dětem něco, co se nedá ničím nahradit – pocit, že někam patří, že mají své místo, že jsou chtěné a že je má někdo rád. A právě proto chceme být oporou i těm, kteří tuto náročnou roli přijali. Už dnes jim pomáháme například prostřednictvím Sociálního nadačního fondu, který může rodinám přispět až 50 tisíc korun ročně na terapie, doučování, kroužky nebo tábory. Teď k tomu chceme přidat další konkrétní pomoc,“ dodává Udženija.

Co bude karta umět?

Magistrát chce nejprve mezi pěstounskými rodinami zjistit, o jaké výhody mají největší zájem. Karta by pak mohla sloužit například k čerpání zvýhodněných vstupů, služeb, kroužků nebo dalších nabídek. Zapojit se mohou městské organizace, divadla, sportovní kluby, kulturní instituce, firmy nebo poskytovatelé služeb. Pěstouni by se prostřednictvím karty mohli jednoduše a bezpečně identifikovat a následně využívat nabídku zapojených partnerů.

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„Nechceme vytvořit jen další kartičku, kterou člověk jednou za čas vytáhne z peněženky. Chceme praktický nástroj, který bude pěstounským rodinám skutečně pomáhat v každodenním životě. A hlavně chceme propojit všechny, kteří mohou něco nabídnout – městské organizace, divadla, sportovní kluby, kulturní instituce, firmy nebo poskytovatele služeb. Každý, kdo pěstounské rodině nabídne vstupenku, kroužek, službu nebo jinou výhodu, může přispět k tomu, aby se jí žilo o něco lépe,“ vysvětluje Udženija.

Praha už pěstounům pomáhá

Digitální karta není jedinou formou podpory, kterou Praha pěstounským rodinám nabízí. Sociální nadační fond může rodinám přispět až padesát tisíc korun ročně například na terapie, doučování, kroužky nebo tábory. Město také před rokem zavedlo nepřetržitou pěstounskou pohotovost. Tři pohotovostní pěstounské rodiny jsou připravené 24 hodin denně, sedm dní v týdnu přijmout dítě, které se ocitne v krizové situaci.

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Praha pořádá také Dny pěstounství, které nabízejí osvětu a poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči a zároveň jsou poděkováním současným pěstounům. Každoročně se koná také setkání pěstounských rodin v pražské zoologické zahradě.

Karta má být i symbolem uznání

Vedle praktických výhod chce město kartou upozornit také na význam pěstounské péče. Praha tím chce dát najevo, že lidé, kteří přijmou dítě do své rodiny, mají její respekt a podporu.

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„Rodina může mít mnoho podob. Pro některé děti je to rodina, do které se narodí, pro jiné ji tvoří lidé, kteří se rozhodnou otevřít jim svůj domov a svůj život. Pěstouni tím dětem dávají šanci na něco, co by mělo být samozřejmostí – mít vedle sebe někoho, kdo je provází dětstvím a pomáhá jim růst. Toho si nesmírně vážím. A pokud můžeme pěstounským rodinám jejich náročnou cestu alespoň trochu usnadnit, chceme to udělat. Nejen slovy, ale i konkrétní pomocí. Když pomáháme pěstounům, pomáháme totiž především dětem,“ uzavírá Udženija.

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