Praha připravuje proměnu prostoru nad stanicí metra Opatov. Stávající most v Chilské ulici je podle provedených průzkumů v tak špatném stavu, že jej není možné opravit. Město proto plánuje jeho demolici a výstavbu nové konstrukce, která má být připravena také na budoucí tramvajové spojení Opatova se Spořilovem.
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Pražští radní nyní schválili zahájení projektové přípravy. Tu zajistí Technická správa komunikací (TSK). Celkové náklady na výstavbu nového mostu magistrát odhaduje na 1,3 miliardy korun.
Most z roku 1980 už nelze opravit
Stávající konstrukce pochází z roku 1980 a vede po ní čtyřproudá Chilská ulice. Most zároveň slouží autobusům městské i příměstské dopravy. Pod jeho konstrukcí se nacházejí výstupy ze stanice metra Opatov a obchodní prostory.
Dříve provedené průzkumy podle magistrátu ukázaly, že stav mostu už neumožňuje jeho rekonstrukci. Jediným řešením proto má být demolice současné konstrukce a následná výstavba nového silničního mostu.
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Projektová příprava by měla stát přibližně 80 milionů korun. Pokud vše půjde podle současných plánů, samotná stavba by mohla začít v roce 2029 a dokončena by měla být v roce 2031.
Nový most připraví prostor pro tramvaje
Nová konstrukce nemá sloužit pouze automobilové a autobusové dopravě. Praha ji chce zároveň připravit na budoucí tramvajovou trať, která má propojit Opatov se Spořilovem a přivést tramvajovou dopravu blíže k obyvatelům Jižního Města.
Ve střední části mostu proto vznikne zpevněné těleso určené pro budoucí tramvajovou trať. V první fázi by jej však využívaly autobusy a vozidla Integrovaného záchranného systému.
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Plánovaná tramvajová trať souvisí také s rozvojem okolí Opatova. V lokalitě se počítá s další bytovou výstavbou a změnami veřejného prostoru, které vycházejí z územní studie zpracované městem.
Práce mohou výrazně zasáhnout provoz metra
Jednou z největších komplikací celé stavby bude skutečnost, že most přímo souvisí se stanicí metra Opatov. Podle náměstka pražského primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) proto nelze vyloučit úplné uzavření stanice. Omezení by podle něj mohlo trvat přibližně rok.
„Myslím si, že bude zapotřebí udělat celkovou uzávěru celé stanice,“ uvedl Beránek. Dopravní podnik nicméně podle něj zvažuje také možnost dočasného alternativního výstupu ze stanice, který by mohl dopady stavebních prací zmírnit. „Ještě to bude předmětem jednání,“ dodal náměstek.
Případné uzavření stanice by Praha mohla časově koordinovat s dalšími plánovanými omezeními na trase C. Ta budou v budoucnu nutná kvůli pracím ve stanici Kačerov.
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Pod mostem jsou také obchody
Stavba se nebude týkat pouze dopravy. Pod konstrukcí se nacházejí také obchodní prostory, jejichž nájemci mají v současnosti uzavřené smlouvy až do let 2034 nebo 2036.
Most je vzhledem k umístění nad stanicí metra ve správě Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Magistrát a DPP se proto budou muset s nájemci dohodnout na ukončení jejich nájemních smluv dříve, než původně předpokládají.
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Podle materiálu schváleného radními se o podobnou dohodu Praha a dopravní podnik pokoušely už v minulosti, zatím však bez úspěchu.