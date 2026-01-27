Každopádně ale situace, co se týká čistoty ovzduší v hlavním městě, určitě není na vyskakování. Jak ukazují průběžně monitorované stavy ovzduší, plíce lidí žijících v Praze dostávají „slušný záhul“.
Individuální doprava vévodí znečištění
Největší podíl na tom má individuální automobilová doprava. Podle ministerstva životního prostředí představuje u všech parametrů, které se v ovzduší měří, přibližně 60 až 75 procent podle měřené látky. Kolem jedné třetiny připadá na nákladní automobily a autobusy. Ostatní druhy, motocykly, letadla, železnice nebo lodní doprava, přispívají ke znečištění relativně zanedbatelně.
|
Dvorecký či most Anežky České? Slibovaná anketa pro Pražany se smrskla na výběr ze dvou možností
Dvě miliardy kilometrů
Pokud by se zavedla elektrická nebo vodíková auta v taxislužbě, nedošlo by ke skokovému zlepšení ovzduší v metropoli, ale úplně zanedbatelné by to nebylo. V roce 2010 měla Praha v tabulkách asi dva tisíce registrovaných vozů taxi. V loňském roce se jich v pražských ulicích pohybovalo kolem sedmnácti tisíc. „Vozidla taxislužby každoročně najezdí v pražském provozu 100 tisíc kilometrů a více,“ říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Ročně to je kolem dvou miliard ujetých kilometrů, až na výjimky výhradně s pomocí klasických spalovacích motorů.
Vedle spalin je významným zdrojem respiračních potíží polétavý prach, kterého je zase nejvíce tam, kde je hustá doprava.
Kritické jsou křižovatky a okolí magistrály
|
Nejvýdělečnější filmy roku 2025? V čele je pokračování animáku, třetí místo překvapí