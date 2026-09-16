Praha jako výchozí bod: 28 výletů, kam se dostanete pohodlně vlakem či autobusem

Autor: Metro.cz
  16:55
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Průvodce je k mání v Husově ulici v centru Prahy.

Průvodce je k mání v Husově ulici v centru Prahy. | foto: Zděnek Rotta

Hrad Valečov, jehož zřícenina se zdá, jako by vyrůstala ze skály.
Objevte jeden z nejkrásnějších hradů Česka a vyrazte vlakem z Prahy do srdce...
Muzeum v Lužné
Podzimní Tetínské vyhlídky
5 fotografií
Kam vyrazit z Prahy, když nechcete řešit auto ani složité plánování? Nový průvodce Výlety z Prahy veřejnou dopravou přináší 28 tras napříč středními Čechami. U každé najdete informace o spojení, délce trasy i zajímavostech v okolí, nechybí ani tipy na restaurace, kavárny a pivovary.

Jak se vydat z Prahy na výlet bez auta a bez složitého plánování? Středočeská centrála cestovního ruchu připravila novou brožuru Výlety z Prahy veřejnou dopravou, která nabízí 28 tipů na výlety po celém regionu. Praktický průvodce spojuje zajímavé trasy s informacemi o dopravním spojení i atraktivitách v okolí.

Snadno a rychle

Nová brožura provede výletníky napříč všemi oblastmi středních Čech – od Posázaví přes Mělnicko a Kokořínsko až po Pojizeří a Polabí nebo Brdy a Podbrdsko a další. Každý tip na výlet obsahuje popis a délku trasy, doporučené dopravní spojení nebo výškový profil, díky čemuž si návštěvníci mohou snadno naplánovat výlet podle svých časových i fyzických možností.

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„Naším cílem bylo vytvořit materiál, který lidem ukáže, že krásná místa středních Čech jsou z Prahy dostupná snadno a pohodlně i bez auta. Stačí nastoupit do vlaku nebo autobusu a během krátké chvíle se ocitnete v přírodě, u hradu, zámku nebo v historickém městě,“ říká Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Jak se tam dostat vlakem nebo autobusem

Výhodou publikace je její praktická orientace na veřejnou dopravu. U každé trasy jsou uvedena konkrétní doporučení, jak se na místo dostat vlakem či autobusem, což výrazně usnadňuje plánování výletu. Takto mohou lidé pohodlně kombinovat cestování veřejnou dopravou s pěší turistikou i cykloturistikou.

Podzimní Tetínské vyhlídky

„Dlouhodobě sledujeme, že téma veřejné dopravy má mezi návštěvníky zahraničních veletrhů cestovního ruchu, kterých se účastníme, velký ohlas. Turisté oceňují, když najdou vše přehledně na jednom místě včetně snadného přístupu k informacím o spojení, kde si mohou on-line vyhledat trasu i koupit jízdenku. V naší brožuře jsou proto tyto odkazy jednoduše dostupné prostřednictvím QR kódu,“ doplňuje Veronika Štičková, vedoucí marketingového oddělení Středočeské centrály cestovního ruchu.

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Vedle památek najdete také skvělé restaurace

Součástí každého výletu jsou také tipy na turistické cíle v okolí – hrady, zámky, historické památky, muzea nebo zajímavé přírodní lokality. Brožura myslí i na gastronomické zážitky. Nechybí doporučení na restaurace, kavárny nebo regionální pivovary, kde mohou výletníci během cesty ochutnat regionální produkty.

Hrad Valečov, jehož zřícenina se zdá, jako by vyrůstala ze skály.

„Střední Čechy jsou plné atraktivních míst, kam se lze dostat rychle a pohodlně vlakem nebo autobusem z Prahy a kde si lidé mohou odpočinout od ruchu velkoměsta,“ dodává Jakub Kulhánek.

Tipy, kam vyrazit. Prozradí nový průvodce

  • Vzhůru do světa magických krápníkových útvarů, výhledů a dávných příběhů! Z Berouna stačí vyrazit po zelené a ocitnete se u Koněpruských jeskyní, nejdelších českých jeskyní, starých desítky milionů let. Krásy Českého krasu lze objevovat na povrchu i pod zemí. O vzniku krasové krajiny i o chráněné fauně a flóře vám povypráví v Domě přírody Českého krasu. Procházka pokračuje ke krasovému pramenu Koda, odkud po modré dojdete až na poutní místo Tetín.
  • V Lužné se potkává historie železnice s kouzly, která umí jenom matka příroda. Vydejte se po nenáročné okružní trase vhodné pro výletníky každého věku. V úvodní části cesty u rozcestníku Sládkův kříž si nejmenší užijí zábavu na lesním hřišti.

Podzimní Tetínské vyhlídky

Pak vás naučná stezka Louštín povede kolem rybníka Punčoška až na vrch Louštín, kde dříve stávalo pravěké hradiště. Z altánu na vrcholu se vám otevře krásný výhled do okolí. Po žluté značce se vrátíte do Lužné, kde lze navštívit železniční muzeum s největší sbírkou parních lokomotiv u nás.

V oblasti Toulava zjistíte, že cíl pochodu Praha–Prčice a jeho okolí je často ozna čován jako Český Merán. Na Vítkově náměstí najdete památník Prčického škrpálu jako připomínku slavné akce. Pak vás čeká nenáročná okružní trasa naučné stezky Od Vítkovské růže k zázračnému prameni. Cestou se pokocháte klidem luk a lesů. A seznámíte se s historií města i slavného rodu Vítkovců.

Náročnější, ale o to krásnější, okružní trasa Českým rájem vás provede srdcem Příhrazských skal. Cesta do divokého skalního města vede přes hrad Valečov, jehož zřícenina jako by vyrůstala ze skály. Než vyrazíte dál, prozkoumejte i skalní světničky, vytesané byty, kde lidé žili ještě v 19. století. Trasa pokračuje přes Studený průchod, chladnou soutěsku, kde sníh zůstává až do pozdního jara, až na Krásnou vyhlídku s restaurací, hřištěm a minizoo. Odtud po červené zpět mezi skalními městy, kolem skalních věží na hrad Kost s jeho okouzlující středověkou slávou.

  • Objevte jeden z nejkrásnějších hradů Česka a vyrazte vlakem z Prahy do srdce Křivoklátska. Hrad Křivoklát, perla české gotiky, sloužil jako královská rezidence i obávané vězení.

Objevte jeden z nejkrásnějších hradů Česka a vyrazte vlakem z Prahy do srdce Křivoklátska. Hrad Křivoklát, perla české gotiky, sloužil jako královská rezidence i obávané vězení.

Jeho interiéry jsou otevřeny celoročně a lákají nejen turisty, ale i filmaře z celého světa – natáčely se zde pohádky, zahraniční produkce i reality show Zrádci. Z hradu zamiřte do rekreačně naučného areálu, který nabízí odpočinek i zábavu, hlavně pro malé neposedy. Od novogotického pomníku knížete z Fürstenbergu si užijete krásný výhled na hrad. Z vyhlídky Paraplíčko se zase pokocháte soutokem Berounky a Rakovnického potoka obehnaným skalisky. Zastavte se také v Muzeu motocyklů nebo na poctivou českou kuchyni v restauraci Sýkora.

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Nový propagační materiál je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích – v českém, anglickém, německém a polském jazyce. Tištěnou verzi lze získat v turistickém informačním centru Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici v Praze. Brožura je zároveň dostupná také v on-line podobě.

Další tipy na výlety ve středních Čechách najdete na www.strednicechy.cz.

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